Ces 24 bons restos à Lanaudière offrent des menus 3 services entre 30 $ et 70 $ en mars
Des tables d'hôtes dans des restos réputés à mini-prix même le week-end, c'est OUI! 😍
Si tu cherchais une bonne excuse pour aller au resto ce mois-ci, en voici une très solide. La deuxième édition de Terrebonne et Mascouche à table revient pendant 18 jours en mars et propose de découvrir 24 restaurants de la région grâce à des tables d’hôte trois services à prix fixes particulièrement alléchants.
Du 12 au 29 mars 2026, ces établissements réputés et populaires offriront des menus à 30 $, 45 $ ou 70 $ par personne, une façon de goûter à de très bonnes adresses sans exploser ton budget. Et le mieux dans tout ça : le prix reste le même la fin de semaine. Pas besoin de te « forcer » à sortir un mardi soir pour profiter des promotions.
Le concept est simple : les restaurants participants créent un menu spécialement conçu pour l’événement, avec généralement deux ou trois choix pour chaque service, puis fixent un prix unique : 30 $, 45 $ ou 70 $. Oui, oui, ça existe encore des tables d'hôte à 30 $!
C’est donc une occasion parfaite pour tester de nouvelles adresses sans te ruiner, tout en mangeant local et en soutenant les restaurateurs du coin.
Tu te dis peut-être qu’à moins de 100 $ par personne pour trois services, les menus ne doivent pas être très excitants. Détrompe-toi.
Parmi les restaurants qui proposent ces menus spéciaux, on retrouve plusieurs adresses bien connues dans Terrebonne et Mascouche, notamment L'Aparté Cuisine & Bar, Les Fous-Braques, Chez Fabien, Lana's Bistro et Bar à Vin, La Confrérie, La Buvette du Vieux-Terrebonne et Bâtiment B, pour n'en nommer que quelques-uns, et les menus ont l'air particulièrement alléchants.
Par exemple, La Confrérie propose une table d'hôte à 45 $ avec des choix comme des churros salés ou une mousse de pétoncle au bacon en entrée, suivis d'un poulet forestier ou d'un risotto façon paella, puis une tarte s'mores ou un éclair à la tarte au citron pour terminer.
Du côté de Lana's Bistro et Bar à Vin, le menu à 70 $ comprend notamment un carpaccio de bœuf, des crevettes flambées au cognac ou des dumplings frits en entrée, un Trou normand, avant des plats comme un tataki de thon, une joue de bœuf avec purée de pommes de terre truffée ou des raviolis aux champignons sauvages. Et pour terminer? Une tartelette au chocolat blanc avec coulis de fruits rouges ou crème brûlée au Coureur des bois. Je risque fortement d'essayer celui-là.
À L'Aparté Cuisine & Bar, le 2e sur ma bucket list, on peut aussi se laisser tenter par une table d'hôte à 70 $ avec des choix comme une mousse de foie gras ou un tataki de thon, un risotto au homard, un steak-frites ou un curry vert, puis un dessert comme une poire pochée au muscat ou un mi-cuit au chocolat noir belge.In-cro-yable.
Du côté du restaurant du Vieux-Terrebonne, tu peux avoir un repas complet, incluant un verre de vin maison, un Bloody Caesar ou une boisson gazeuse, pour 30 $. Tu auras le choix entre une soupe du jour, des escargots à l'ail gratinés ou encore des crevettes à l'ail gratinées en entrée, et tu pourras prendre un mets réconfortant, une lasagne gratinée spéciale Vieux-Terrebonne, une pizza avec frites, une assiette de souvlaki au porc ou au poulet, ou encore un filet de sole meunière accompagné de riz, de pommes de terre et d'une salade maison. Le tout servi avec un dessert et un café.
Le Restaurant Bâtiment B propose aussi une table d'hôte à 70 $ avec des plats raffinés. En entrée, on peut choisir entre des crevettes frites enrobées de nouilles croustillantes avec purée de céleri-rave et sauce aux agrumes ou un carpaccio de bœuf avec roquette, parmesan et mayo au sésame. Le repas se poursuit avec un magret de canard et du foie gras poêlé ou une côte de porc avec crevettes, avant de terminer avec une tartelette au citron meringuée ou un gâteau tres leches.
Bref, il y a de quoi satisfaire tous les palais et surtout tous les budgets. Il ne te reste plus qu'à choisir ton resto, réserver ta table et profiter de cette belle occasion de sortie à mini-prix.
Terrebonne | Mascouche à table – 2e édition
Prix : Menus trois services à 30 $, 45 $ ou 70 $
Quand : Du 12 au 29 mars 2026
Où : 24 restaurants participants à Terrebonne et Mascouche
