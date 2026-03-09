Advertisement Content

Terrebonne | Mascouche à table est de retour avec ses menus 3 services gourmands à partir de 30 $

Cette virée alléchante vaut largement un détour (ou deux)!

Ami·e·s levant leur verre dans un restaurant à Terrebonne. Droite: Plat de pâtes et viande servi lors de Terrebonne | Mascouche à table.

Toast entre ami·e·s au resto. Droite: Plat gourmand servi au resto.

MRC Les Moulins | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Quand vient le temps de briser la routine — surtout avec l’arrivée du printemps qui donne envie de sortir davantage et de se faire plaisir — certain.e.s se lancent dans un nouveau passe-temps ou pratiquent des sports plus ou moins extrêmes… tandis que d’autres préfèrent partir à la découverte de nouvelles saveurs.

Avec sa belle variété de restaurants, la MRC Les Moulins est l'endroit tout indiqué pour s'offrir une expérience gourmande qui sort de l'ordinaire. Et bonne nouvelle : Terrebonne | Mascouche à table est de retour pour une deuxième édition qui promet d'en mettre plein les papilles.

- YouTube www.youtube.com

Du 12 au 29 mars 2026, laisse-toi tenter par des menus trois services spécialement imaginés par les talents de la scène culinaire locale. Des tables d'hôte à 30 $, 45 $ ou 70 $ sont proposées, ce qui en fait une sortie accessible, peu importe ton budget. Une façon savoureuse d'encourager les restaurateurs d'ici tout en se faisant plaisir.

Au total, 25 restaurants participent à l'événement, mettant en valeur toute la richesse et la diversité gastronomique de la région. C'est aussi l'excuse parfaite pour une petite escapade improvisée ou un souper en tête-à-tête dans une ambiance des plus charmantes.

Pour en savoir plus sur les restaurants participants et planifier ta prochaine excursion gourmande, visite le site Internet de Terrebonne | Mascouche à table.
QuébecCanadaManger et Sortir

Ces 24 bons restos à Lanaudière offrent des menus 3 services entre 30 $ et 70 $ en mars

Des tables d'hôtes dans des restos réputés à mini-prix même le week-end, c'est OUI! 😍

12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable

Des tables d'hôte dans des restos réputés pour 25 $ à 65 $? OUI SVP!

7 activités à Montréal pour un week-end bien rempli avec tes personnes préfs

Ton week-end vient d’être booké! 😎

8 vraiment bons restos à Montréal qui offrent 2 à 5 services à des prix entre 18 $ et 49 $

Profites-en!

Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 816 $ ce mois-ci avec la Sécurité de la vieillesse

Ça va fort probablement augmenter dès avril!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars

Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀

Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec

L'un des plus beaux endroits au pays t'attend!

Prévisions météo : Jusqu’à 30 mm de verglas prévus sur le sud du Québec

Des pannes de courant sont à prévoir!

​Survivor Québec dévoile la date de sa grande première et plusieurs nouveautés (VIDÉO)

C'est pour très bientôt!

Ces 24 bons restos à Lanaudière offrent des menus 3 services entre 30 $ et 70 $ en mars

Des tables d'hôtes dans des restos réputés à mini-prix même le week-end, c'est OUI! 😍

Cette magnifique plage avec vue unique au Québec est idéale pour une escapade d'été

Toi + ta personne préférée + le coucher de soleil sur la plage = le RÊVE!

Mark Carney annonce 3 élections partielles : Voici ce que ça veut dire pour le Parti libéral

Un gouvernement majoritaire a un brin plus de pouvoir.

Ce parc en Montérégie aura une transformation de 1,3M$ avec lounge suspendu, glissades et +

Ça s’annonce encore plus WOW!

Hausse du prix de l'essence au Québec : Voici une façon d'économiser sur ton prochain plein

On parle de près de 16 cennes de moins par litre par endroit!