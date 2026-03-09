Terrebonne | Mascouche à table est de retour avec ses menus 3 services gourmands à partir de 30 $
Cette virée alléchante vaut largement un détour (ou deux)!
Quand vient le temps de briser la routine — surtout avec l’arrivée du printemps qui donne envie de sortir davantage et de se faire plaisir — certain.e.s se lancent dans un nouveau passe-temps ou pratiquent des sports plus ou moins extrêmes… tandis que d’autres préfèrent partir à la découverte de nouvelles saveurs.
Avec sa belle variété de restaurants, la MRC Les Moulins est l'endroit tout indiqué pour s'offrir une expérience gourmande qui sort de l'ordinaire. Et bonne nouvelle : Terrebonne | Mascouche à table est de retour pour une deuxième édition qui promet d'en mettre plein les papilles.
Du 12 au 29 mars 2026, laisse-toi tenter par des menus trois services spécialement imaginés par les talents de la scène culinaire locale. Des tables d'hôte à 30 $, 45 $ ou 70 $ sont proposées, ce qui en fait une sortie accessible, peu importe ton budget. Une façon savoureuse d'encourager les restaurateurs d'ici tout en se faisant plaisir.
Au total, 25 restaurants participent à l'événement, mettant en valeur toute la richesse et la diversité gastronomique de la région. C'est aussi l'excuse parfaite pour une petite escapade improvisée ou un souper en tête-à-tête dans une ambiance des plus charmantes.Pour en savoir plus sur les restaurants participants et planifier ta prochaine excursion gourmande, visite le site Internet de Terrebonne | Mascouche à table.