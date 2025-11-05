7 activités à Montréal pour un week-end bien rempli avec tes personnes préfs
Ton week-end vient d’être booké! 😎
Alors que le mois de novembre vient de commencer, la transition entre les sorties d'automne et celles du temps des Fêtes est en cours. Ce qui veut dire que, pour occuper ton week-end à Montréal, plusieurs options s'offrent à toi avec différentes thématiques. Voici donc sept choses à faire la fin de semaine du 7 au 9 novembre 2025.
À lire également : 9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes
Que tu sois dans le mood pour continuer l'ambiance spooky d'octobre, pour plonger dans la magie des Fêtes, ou juste de profiter de la ville, tu devrais trouver quelque chose à mettre à ton agenda!
Profiter du menu à 35 $ du Foiegwa
Prix : 35 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 3001, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Durant MTLàTABLE, plusieurs restos de Montréal offrent des menus allant de 35 $ à 80 $, histoire de rendre plus accessibles différentes expériences gastronomiques. Du côté des plus intéressants, on retrouve l’offre trois services à 35 $ du populaire Foiegwa.
Pour l’occasion, tu pourras déguster un cocktail de crevettes ou du poulet frit avec gentleman’s relish en entrée. Côté plats principaux, tu as le choix entre l’un des mets qui font la réputation de l’endroit : les spaghettis maison au beurre et à la truffe noire, servis avec un jaune d’œuf à 64 °C et du parmesan, ou encore les moules sauce poulette avec frites. Pour terminer, une mousse au chocolat avec tuile d’amande ou une tarte Tatin servie avec crème sure et sablé breton sont au menu.
En sachant que les spaghettis sont habituellement affichés à 28,75 $, tu peux te faire une idée du deal que te propose cet événement !
Accessibilité : Établissement 18 ans et plus,
Aller à une convention de jeux de société
Prix : À partir de 30 $ par personne pour la passe journalière
Quand : Du 7 au 9 novembre 2025
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre une convention pour les fans et une célébration des jeux de société en tous genres, le Ludicon t'invite à une programmation incluant des ateliers, des démonstrations, des prototypes et des activités mettant les jeux de plateaux, de rôle sur table et autres à l'honneur.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Frissonner et rire au Cabaret des horreurs
Prix : À partir de 20 $ par personne pour l'admission générale
Quand : Les 7 et 9 novembre 2025
Adresse : Espace La Risée - 1258, rue Bélanger, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux vivre une expérience immersive qui te plonge dans un monde où le macabre, l'humour et le glamour se rencontrent à travers des représentations portées par le théâtre, la musique, le chant, le drag et plus encore, voici l'activité pour toi. En tout, une vingtaine d’artistes se présenteront sur scène pour te faire rire et frissonner lors de soirées d’environ deux heures incluant un service de bar.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants
T'amuser dans des décors dignes d'un rêve
Prix : 32 $ par adulte, 27 $ par jeune de 12 à 17 ans, 22 $ par enfant de 3 à 11 ans
Quand : Du mercredi au dimanche, sur réservation
Adresse : Le Centre Eaton de Montréal (2e étage) - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu n’as pas encore visité les décors colorés et ludiques de FAB : La Fabuleuse Exposition, ceci est ton signe d’aller y passer quelques heures bien spéciales. À travers 20 univers plus farfelus les uns que les autres, tu peux non seulement admirer les créations d’artistes et d’artisan·ne·s d’ici, mais aussi en faire partie. Eh oui, tu peux entre autres sauter dans des balles toutes roses, prendre la pose dans un coquillage et sortir d’un gâteau géant. Entre admiration, déambulation et expérience immersive, tu peux prendre un tas de photos et passer un bon moment au centre-ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder un classique québécois au cinéma
Prix : 15,75 $ par adulte, 11 $ par étudiant.e de 17 ans et plus, 8 $ par enfant de 3 à 16 ans
Quand : Les 8 et 9 novembre 2025, à 10 h 10 et 15 h
Adresse : Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Alors que la neige s’en vient à Montréal, tu peux te mettre dans l’ambiance en allant regarder un classique du cinéma québécois qui célèbre ses dix ans, et ce, en revenant au grand écran. Réserve donc un moment dans ton week-end pour aller voir La guerre des tuques animée au Cinéma Beaubien, que ce soit en famille ou entre ami.e.s afin de combler vos cœurs d’enfant.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Déguster des vins des quatre coins du monde
Prix : 32 $ par personne, incluant dix coupons de dégustation
Quand : Le vendredi 7 novembre de 14 h à 21 h et le samedi 8 novembre 2025 de 13 h à 21 h
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal Qc
Pourquoi tu dois y aller : La Grande Dégustation de Montréal revient pour sa 15e édition. C’est l’occasion de faire toutes sortes de découvertes grâce aux producteurs et productrices qui seront sur place, ainsi qu’aux quelque 1 700 produits venus des quatre coins du monde et mis en vedette. En plus de déguster plusieurs vins, tu pourras également dénicher des cadeaux de Noël uniques et participer à des causeries des plus intéressantes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Prendre un verre à la Taverne de Noël
Prix moyens : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $
Quand : Du 5 novembre 2025 au 11 janvier 2026
Adresse : Le Petit Dep - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit pour un cocktail, un chocolat chaud ou même un souper, Le Petit Dep du boulevard Saint-Laurent se transforme en Taverne de Noël pour la période des Fêtes avec un menu digne du pôle Nord. Tes papilles gustatives pourront se délecter avec un menu incluant du gravlax de saumon, une planche de fromage et charcuterie, des pizzas et même du pudding chômeur au sirop d'érable.
Côté boissons, tu pourras te laisser séduire par des options festives comme Les poules saoules, fait de lait de poule, de rhum et muscade ou Le Grinch, un cocktail aussi vert que le Grincheux, composé de gin ou vodka, de Martini blanc et de crème de menthe. Pour une sortie qui te plonge dans l'ambiance de Noël, c'est un incontournable.
- 12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable ›
- Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal ›
- 9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes ›
- Les cinémas Cineplex offrent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ en novembre ›