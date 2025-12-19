La Banquise livre ENFIN sa poutine et oui, c'est 24/7 - Voici quoi savoir
Fini, les longues files d'attente!
Au grand plaisir des amateurs et amatrices de poutine et du fromage en grains de type squish-squish, le mythique restaurant situé en plein cœur du Plateau Mont-Royal, La Banquise, offre dès ce vendredi 19 décembre la livraison à domicile à toute heure du jour et de la nuit. Fini, les files d’attente légendaires à la fin d’une soirée bien arrosée pour calmer une fringale impossible à ignorer.
Dans le paysage montréalais depuis 1968, l’emblématique Banquise a un seul objectif en offrant la livraison 24 heures sur 24, sept jours sur sept : répondre à une demande toujours très forte tout en rendant le menu plus accessible à une clientèle encore plus large.
Depuis ce vendredi, il est possible de commander une « Galvaude », une « Scooby », une « Boogalou » et tout autre plat populaire via Uber Eats.
« Il était important pour nous de permettre à encore plus de gens de découvrir notre menu et de le rendre plus accessible à tous, sans compromettre ce qui fait l’essence de La Banquise. On pense que ça va permettre à davantage de clients de découvrir toute la créativité qui fait la signature du restaurant », affirme par communiqué Émily Adam, copropriétaire de l’établissement.
Une nouvelle cuisine pensée pour la demande
Pour rendre tout ça possible, une toute nouvelle cuisine a été ajoutée à proximité immédiate du restaurant principal. Cette installation est entièrement dédiée aux commandes en livraison, ce qui permet d’augmenter considérablement la capacité de production sans nuire au service sur place.
Cette décision était devenue essentielle pour préserver l’identité du lieu, un endroit vivant et profondément ancré dans la communauté depuis des décennies, it-on.
Avis à ceux et celles qui se cherchent un job : la création d’une vingtaine de postes a été entrainée par l’ajout de la seconde cuisine.
La Banquise en dates :
- 1968 : ouverture officielle de La Banquise. À ses débuts, l’adresse est une petite crémerie qui se transforme en casse-croûte ouvert 24 heures sur 24.
- 1980 : La poutine fait son entrée au menu. Le succès est immédiat et les déclinaisons se multiplient au fil des années.
- 1994 : Le fondateur Pierre Barsalou passe le flambeau à sa fille Annie et à son conjoint Marc Latendresse.
- 2006 : Le restaurant subit d’importantes rénovations et agrandit considérablement sa salle à manger.
- 2023 : Le groupe Ashton fait l’acquisition de La Banquise.
