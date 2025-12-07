Voici où se classe la cuisine canadienne parmi les 100 meilleures au monde en 2025
Et les restos les plus reconnus!
Si en 2023, le Canada ne volait pas haut dans le classement de la plateforme culinaire TasteAtlas (92e position), sa cuisine vient de gagner quelques points à l’international. Le palmarès 2025 des 100 meilleures cuisines au monde a été dévoilé et, bonne nouvelle, le pays du sirop d’érable ne se retrouve plus dans le fond du classement. Au contraire, il grimpe tranquillement dans le radar des épicurien.ne.s.
Pour établir ce palmarès, TasteAtlas s’est appuyé sur 590 228 évaluations jugées valides pour 16 357 plats, produits et spécialités répertoriés dans sa base de données. Les notes sont ensuite combinées pour donner une moyenne à chaque cuisine nationale, en tenant compte autant des ingrédients typiques que des plats emblématiques et des restaurants traditionnels. Résultat: un tour du monde gastronomique chiffré, qui dit clairement où les papilles du public aiment voyager.
Sans surprise, c’est encore l’Italie qui décroche la première place. La cuisine italienne arrive en tête avec une note de 4,64 sur 5, portée par des classiques comme la pizza napolitaine, le tartufo bianco d’Alba ou le Parmigiano Reggiano qui font l’unanimité. La Grèce suit de près en deuxième position avec 4,60, grâce à ses huiles d’olive, fromages et mezzés, alors que le Pérou complète le podium avec 4,54 et confirme son statut de destination chouchou pour les amateur.rices de ceviche, de sauces relevées et de cuisine créative.
Au milieu de ce festin mondial, le Canada tire plutôt bien son épingle du jeu. Le pays se classe maintenant au 40e rang avec une note de 4,20 sur 5. Parmi les incontournables qui séduisent le public, on retrouve notamment le saumon fumé du pacifique, le saumon de la côte Est, le homard de la Nouvelle-Écosse, le sirop d’érable et le smoked meat montréalais. Côté adresses, Montréal et Toronto font briller la feuille d’érable: Fairmount Bagel et St-Viateur Bagel pour les bagels mythiques, Ma Poule Mouillée pour le poulet portugais, Schwartz’s pour le fameux smoked meat et SumiLicious à Toronto pour les carnivores sérieux.
Le reste du top 10 confirme que les gens ont un faible pour les tables ensoleillées et les saveurs généreuses. Après l’Italie, la Grèce et le Pérou, on retrouve le Portugal et l’Espagne, tous deux à 4,53, portés par leurs poissons, charcuteries, pâtisseries et huiles d’olive. Le Japon, la Turquie, la Chine, la France et l’Indonésie complètent ce groupe de tête, avec des notes qui tournent autour de 4,48 et 4,49, preuve que les ramens fumants, les dumplings, les fromages affinés et les currys riches continuent de faire rêver.
Au bas de la liste, certaines cuisines restent encore méconnues du grand public, même si elles ont leurs fans. Le classement se termine avec Chypre (3,90), juste derrière le Qatar et le Kazakhstan, tandis que la cuisine kenyane ou nigériane se situe un peu plus haut, autour de 3,93 et 3,94. De quoi rappeler que ce palmarès reflète surtout les goûts des utilisateur.rices de la plateforme et la visibilité des cuisines dans le monde, plus que la « valeur » réelle d’un plat.
Une chose est sûre : le Canada ne se résume plus seulement à la poutine mangée à 2 h du matin alors que sa cuisine commence à se faire une place respectable dans l’assiette des foodies.