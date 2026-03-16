9 prestations et crédits d’impôt pour les personnes âgées du Québec en avril 2026
Certains ont même été revus à la hausse!
Ceci n’est pas un poisson d’avril : des prestations découlant de programmes fédéral et provincial seront versées aux Québécoises et Québécois le mois prochain, tant de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec et de Retraite Québec. Qui plus est, plusieurs touchent principalement les personnes âgées de la province.
À lire également : Certains Québécois recevront 200 $ cette semaine avec cette aide fédérale
Certaines de ces aides financières se déposent automatiquement, d’autres nécessitent une demande préalable. Pour vérifier ton admissibilité ou consulter tes paiements passés, connecte-toi à Mon dossier pour les particuliers (ARC) ou à Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Tu as cotisé au RRQ tout au long de ta carrière au Québec? Ce régime public t’assure un revenu stable à vie, avec une protection supplémentaire advenant une invalidité ou un décès.
La rente peut être demandée dès 60 ans, mais à un montant réduit. Chaque mois de report après 65 ans fait augmenter la prestation, jusqu’au maximum atteignable à 72 ans. Condition de base : au moins un an de cotisation et un revenu annuel supérieur à 3 500 $.
Tu as 65 ans ou plus et tu travailles toujours? Tu as la possibilité de cesser de cotiser au RRQ, ce qui augmente immédiatement ton revenu net.
Montants mensuels maximaux :
- 60 ans (rente réduite — 64 %) : 964,90 $
- 65 ans (rente complète — 100 %) : 1 507,65 $
- 72 ans (rente bonifiée — 158,8 %) : 2 394,15 $
Date du versement : 30 avril
Toute l’information sur le Régime de rentes du Québec est disponible ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Dès 65 ans, la grande majorité des Canadien.ne.s touche cette pension fédérale mensuelle, indépendamment de leur parcours professionnel. Bonne nouvelle pour avril : les montants entrent dans un nouveau cycle trimestriel et sont réindexés en fonction du coût de la vie pour la période d’avril à juin 2026.
Service Canada s'occupe généralement de l'inscription de façon automatique. Si tu approches de tes 65 ans et n'as reçu aucune communication à ce sujet, fais les vérifications qui s'imposent pour ne pas laisser d'argent sur la table.
Il est aussi possible de reporter le début des versements jusqu'à 70 ans pour obtenir un montant mensuel plus élevé à long terme.
Pour le trimestre d'avril à juin 2026, le gouvernement a annoncé une hausse, attache ta tuque, de 0,1 %.
Montants maximaux en vigueur (révisés en avril) :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $/mois (revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $/mois (revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
Date du versement : 28 avril
En savoir plus sur la Pension de la Sécurité de la vieillesse.
Crédit d'impôt pour la solidarité
Ce crédit provincial, administré par Revenu Québec, apporte un soutien concret aux ménages à revenus modestes. Si tu as produit ta déclaration de revenus pour 2024 et reçu un avis de détermination, tu sais déjà à combien tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
La fréquence des versements dépend du total accordé :
- 240 $ ou moins : paiement unique effectué en juillet 2025
- 241 $ à 799 $ : versements trimestriels — dont un en avril
- 800 $ et plus : versements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour l'année d'imposition 2024, le seuil d'admissibilité pour une personne seule est fixé à un revenu annuel de 63 259 $ ou moins.
Date du versement (de la somme trimestrielle et mensuelle) : 5 avril
Consulte tous les détails du crédit d'impôt pour la solidarité sur le site de Revenu Québec.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti s'ajoute chaque mois à la Pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 ans et plus dont les revenus sont modestes. Entièrement non imposable, ce montant est lui aussi réindexé en avril pour le trimestre en cours — une bonne occasion de vérifier si tu touches bien ce à quoi tu as droit.
Conditions d'admissibilité :
- Avoir 65 ans ou plus
- Résider au Canada
- Recevoir déjà la Pension de la Sécurité de la vieillesse
- Avoir un revenu annuel inférieur aux seuils établis selon la situation conjugale
Selon ta situation — personne seule, couple dont les deux partenaires reçoivent la PSV, ou conjoint.e non admissible à la PSV —, le versement mensuel peut se situer entre environ 667 $ et 1 110 $.
Date du versement : 28 avril
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjoint.e reçoit le Supplément de revenu garanti? L'Allocation est un programme fédéral mensuel non imposable qui vise à soutenir les couples à faible revenu avant l'âge d'admissibilité à la PSV.
La demande est idéalement soumise entre 6 et 11 mois avant le 60e anniversaire. Tu as déjà atteint cet âge sans avoir fait de démarche? Il n'est pas trop tard — vérifie ton admissibilité sans tarder.
Critères d'admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Avoir vécu au Canada au moins dix ans depuis l'âge de 18 ans
- Avoir un.e conjoint.e qui reçoit la PSV et le SRG
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 500 $
En avril 2026, avec les montants révisés pour le trimestre, l'Allocation peut atteindre jusqu'à environ 1 410 $ par mois. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu touches cette aide, elle est automatiquement convertie en Allocation au survivant.
Date du versement : 28 avril
Allocation au survivant
Tu es veuf ou veuve, tu as entre 60 et 64 ans et tes revenus sont limités? L'Allocation au survivant te donne accès à un soutien financier mensuel en avril. Cette prestation fédérale s'adresse aux personnes veuves qui ne se sont pas remariées ni engagées dans une nouvelle union de fait depuis le décès de leur partenaire.
Dans certains cas, la demande peut être faite jusqu'à 11 mois avant le 60e anniversaire. La prestation est versée jusqu'à 65 ans, moment auquel la personne devient automatiquement admissible à la PSV.
Conditions d'admissibilité :
- Être veuf ou veuve, sans remariage ni union de fait depuis le décès
- Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $ (au-delà, la prestation cesse)
Montant maximal : jusqu'à 1 682 $/mois, en fonction des revenus de l'année précédente.
Date du versement : 28 avril
Toute l'information sur l'Allocation au survivant est disponible ici.
Crédit pour la TPS et la TVH
Grosso modo, il s'agit d'un versement non imposable fait tous les trois mois. Ce dernier aide les contribuables à faibles revenus ou modestes à récupérer la TPS ou la TVH payés lors de la dernière année d'imposition.
Le montant du crédit pour la TPS/TVH varie selon plusieurs facteurs, soit ton revenu net (si tu es célibataire) ou le revenu familial net (si tu es marié.e. ou as un conjoint ou une conjointe de fait) et si tu as des enfants de moins de 19 ans et que tu reçois l’Allocation canadienne pour enfants.
Les montants seront augmentés dès juillet prochain. En 2026, on parle d’une indexation de 2 %, soit un brin moins important que l’an passé.
Voici les montants qui t'attendent :
- 349 $ par adulte admissible;
- 184 $ par enfant de moins de 19 ans;
- 184 $ pour le supplément pour célibataire.
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires continue d'être accessible en avril pour les ménages dont le revenu familial net est inférieur à 90 000 $. Si tu t'es inscrit.e au programme, tu peux soumettre des demandes de remboursement pour tes frais en soins buccodentaires.
Contrairement aux autres prestations de cette liste, le RCSD ne fonctionne pas selon un calendrier de versement mensuel fixe. Les remboursements sont traités au cas par cas, selon trois paramètres : les montants réellement déboursés, la grille tarifaire officielle du régime et ton revenu familial net ajusté.
Pour faire une réclamation, tu auras besoin du code de demande unique remis lors de ton inscription.
Tous les détails sur le Régime canadien de soins dentaires se trouvent ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme s’adresse aux citoyen.ne.s à faible revenu qui consacrent une trop grande part de leur budget au paiement de leur loyer ou de leur hypothèque, selon les informations publiées par Revenu Québec.
L’allocation logement vise les personnes seules, les couples ainsi que les familles. L’admissibilité dépend de plusieurs facteurs, dont le revenu du ménage, le coût du logement et la composition familiale.
Montant de l’aide : Selon la situation financière, les bénéficiaires peuvent recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Date de versement : Les paiements sont effectués dans les cinq premiers jours d’avril jusqu’en septembre 2025. Un nouveau calcul sera ensuite réalisé pour la période d’octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations, c’est par ici.
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