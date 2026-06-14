Tigre Géant vend le « dupe » parfait de ce classique populaire d'IKEA pour 50 % moins cher

Pourquoi payer le double?

Façade d'un magasin Ikea. Droite : Façade d'un magasin Tigre Géant.

Cette tablette populaire est en vente au Tigre Géant pour seulement 5 $.

Jueun Song | Unsplash, Steph Von Rob | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Le Tigre Géant est devenu LA référence pour dénicher des trouvailles à petit prix. Qu'il s'agisse de dupes de produits de beauté de grandes marques vendus à une fraction du prix original ou d'articles déco viraux sur les réseaux sociaux, chaque visite réserve son lot de surprise, et on est (presque) jamais déçu.e.s!

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Les rayons regorgent de produits inspirés de plusieurs incontournables vendus dans les grandes chaînes, comme un étui pour cellulaire inspiré de celui de la marque Rhode de Hailey Bieber. Notre dernière trouvaille : une reproduction de la tablette murale la plus populaire d'IKEA, la MOSSLANDA, désormais offerte chez Tigre Géant pour 5 $, soit la moitié du prix du géant suédois.

\u00c9tag\u00e8re murale en vente au Tigre G\u00e9ant pour seulement 5 $. Étagère murale en vente au Tigre Géant pour seulement 5 $. Steph Von Rob | Narcity Québec

La tablette vendue chez Tigre Géant est très similaire à celle d’IKEA, à quelques centimètres près. La version de la marque Giant Value est fabriquée en MDF durable et présente une finition naturelle « effet bois » un peu plus pâle, qui s’agence facilement à tous les styles de décor.

La tablette MOSSLANDA sur le site d'IKEA Canada. Tablette MOSSLANDA vendue à 9,99 $ sur le site d'IKEA Canada. IKEA

Elle mesure 20 po x 4 po, tandis que la version presque identique d’IKEA est un brin plus grande, avec des dimensions de 21 3/4 po x 4 3/4 po. Elle est également fabriquée à partir de fibres de bois et offre un look similaire, même si la teinte est légèrement plus foncée. Elle est vendue pour 9,99 $ avant taxes.

Tablette murale en vente pour 5 $ au Tigre G\u00e9ant. Droite : Tablette murale en vente au Ikea pour 10 $. Cette tablette est en vente pour seulement 5 $ au Tigre Géant. Steph Von Rob | Narcity Québec, IKEA

En fait, en optant pour la version d’IKEA, tu paierais environ le double du prix avant taxes, mais tu bénéficierais d’un plus grand choix de finitions : blanc, noir, bambou, effet chêne et même transparent, ainsi que d’une variété de tailles allant de 55 cm à 115 cm. C'est un pensez-y-bien!

Cela dit, bien que le magasin suédois propose une variété de dimensions, le prix demeure plus avantageux chez Tigre Géant, d'autant plus qu'un ensemble de trois cimaises flottantes quasi identiques aux modèles présentés est présentement en vente pour la modique somme de 10 $, soit le coût d'une seule chez IKEA.

La saison des déménagements est à nos portes, et ces tablettes, plus qu’abordables de Tigre Géant, sont parfaites pour exposer les cadres de tes artistes visuels préférés, des objets déco originaux, des chandelles aux odeurs enivrantes ou même tes anciens trophées de balle-molle.

Que ce soit pour embellir ton nouvel espace de vie ou pour accompagner ton changement de nid, tu gagnes à faire un tour au Tigre Géant sur ton heure de lunch, ne serait-ce que pour zieuter les nouveautés!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecLifestyleCanada
  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

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