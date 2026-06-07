15 de nos meilleures trouvailles d'été abordables dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci
La chaise de plage est clairement LE « must » que tout le monde veut cet été. ✨😍
La saison estivale approche à grands pas et, en attendant qu'il s'installe officiellement, les magasins Tigre Géant ont de quoi nourrir notre impatience. La chaîne à mini-prix garnit ses allées de trouvailles colorées qui feront rêver quiconque cherche à troquer sa décoration beige contre des parasols tiki et des étagères en osier. Les nouveautés mensuelles de Tigre Géant ne cessent d’impressionner les adeptes de découvertes originales et le mois de juin ne fait pas exception.
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Ce mois-ci, tu auras la chance de découvrir des produits pour le corps, des trouvailles déco à petit prix, des essentiels pour ta cour et même des petites surprises étonnantes pour égayer ton quotidien!
Voici ma sélection de trouvailles et de nouveautés incontournables, le tout à moins de 60 $!
Appareil de massage à percussion
Appareil de massage à percussion en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
La saison des sports d’été est officiellement entamée et qui dit activité physique dit aussi raideurs musculaires. Quel bonheur de retrouver chez Tigre Géant une version abordable d’un appareil de massage à percussion. Pour seulement 25 $, tes lendemains de partie de balle-molle seront clairement moins douloureux et la longévité de ta carrière sportive récréative n’en sera que meilleure.
Désinfectants pour les mains
Désinfectant pour les mains en vente au Tigre Géant pour 3 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3 $
Ce produit dupe des populaires désinfectants pour les mains de la marque Touchland, vendus chez Sephora à 14 $, est de retour au Tigre Géant avec un tout nouveau look, mais au même mini-prix de 3 $. L’odeur enivrante, rappelant les tropiques, et son attache pour sac font de cet article un essentiel pour tes prochaines escapades estivales.
Sac fourre-tout en plastique effet tressé
Sac fourre-tout en plastique en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Ce modèle coquet rappelle la folie des accessoires en plastique luisant qui ont connu un immense succès dans les années 1990. Qui ne se souvient pas des fameuses sandales parfumées à la fraise ou au melon d'eau? C'est exactement le genre de souvenir que ce sac est capable de raviver. Offert en blanc ou en noir, il fera tourner les têtes sur ton passage et, à ce prix-là, tu pourrais tout aussi bien ajouter la deuxième couleur à ton panier. Le plus beau, c'est qu'il est entièrement imperméable pour tes sorties à la plage cet été.
Grand sac fourre-tout
Grands sacs fourre-tout en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
L’engouement pour ce modèle de sac fourre-tout se poursuit pour une deuxième saison estivale. Idéal pour la plage ou les après-midis au parc, et inspiré des populaires chaussures de la marque Crocs, ce sac grand format personnalisable est aussi pratique qu’adorable. Offert en plusieurs couleurs dans l’ensemble des magasins Tigre Géant, ce cabas coloré mérite de faire sa grande sortie cet été, si ce n’est pas déjà fait de ton côté!
Breloques de sacs de style Crocs
Breloques de sacs de style Crocs en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Impossible de résister à ces breloques pour sacs vendues à moins de dix dollars chacune. Gros coup de cœur pour celles qui reproduisent en format miniature le sac fourre-tout présenté précédemment. Est-ce un achat nécessaire? Bien sûr que non, mais ces accessoires apporteront assurément le sourire à celles et ceux qui se les procureront!
Un sac sur un sac : inception ou quoi?
Brumes parfumées pour cheveux et corps
Brume parfumée pour le corps en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
La saison estivale permet de mettre les parfums d’hiver de côté pour faire place à des odeurs plus légères et florales. L’offre de brumes pour le corps est bien étoffée au Tigre Géant et les plus récentes nouveautés, maintenant disponibles dans la section des cosmétiques, sont à se jeter par terre. Les odeurs alliant vanille, fleurs et crème fouettée te donneront envie d’en vaporiser partout.
Étagère murale
Étagère murale en vente au Tigre Géant pour 29 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 29 $
Charmante à souhait, cette étagère murale rehaussera la décoration de la pièce que tu choisiras : la salle de bain, la chambre ou même la cuisine pour y déposer de la petite vaisselle trop cute d'été. Ces décorations saisonnières, qui font la réputation de Tigre Géant, partent comme des petits pains chauds. Aussi bien y faire un tour bientôt pour faire le plein avant que les fantômes de l’Halloween ne fassent leur grand retour.
Boules pour massage facial par cryothérapie
Boules pour massage facial par cryothérapie en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Le soleil se couche plus tard, et nous aussi! Par le fait même, les lendemains peuvent être un brin plus difficiles et certains traits du visage peuvent en témoigner. Plusieurs techniques permettent de réduire l’inflammation, dont les fameuses cuillères laissées au congélateur, mais voilà que les magasins Tigre Géant proposent une alternative aux ustensiles avec ces nouveaux accessoires de massage facial par cryothérapie.
Offert pour seulement 8 $, ce duo vaut certainement la peine d’être essayé.
Porte-coton en forme de lapin
Porte-coton en forme de lapin en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Un mot : pourquoi?
La question ici n'est pas de savoir qui utilise encore des boules de coton, mais plutôt pourquoi nous n'avons pas tous et toutes un porte-coton en forme de lapin à la maison. Les magasins Tigre Géant ont le don de créer des besoins chez leur clientèle, et cet article des plus curieux en est la preuve. Que ce soit pour y ranger des boules de coton, des tampons démaquillants ou même des fleurs, ce rongeur en céramique mérite définitivement une place de choix dans ton décor.
Vase à fleurs en forme de pâte alimentaire
Vase en forme de pâte alimentaire en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Un vase à fleurs en forme de farfalle, cette pâte alimentaire qui ressemble à une boucle, est un incontournable pour les semaines à venir. La saison de l’autocueillette de fleurs est à nos portes et ton appartement manquera sans doute de contenants pour les mettre en valeur.
Cette année, on troque les gros pots Mason pour des vases uniques qui n’ont honnêtement aucun sens, mais qui te donneront une raison de sourire lorsque la journée sera plus grise.
Linges à vaisselle
Linges à vaisselle en vente au Tigre Géant pour 1 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 1 $
Personne ne trippe à dépenser son argent durement gagné pour des linges à vaisselle, mais quand ils sont aussi beaux que ceux-ci et surtout aussi abordables, la question ne se pose plus. Est-ce le look complètement déjanté de l’artichaut, le jeu de mots douteux ou l’ensemble de l’œuvre qui rend ce torchon aussi mignon? Difficile à dire. Une chose est certaine, voici l’exemple parfait d’un achat qui joint l’utile à l’agréable.
Ventilateur de cou
Ventilateur de cou en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Les ventilateurs portatifs de cou récemment vendus chez Costco ont rapidement été écoulés en raison de leur immense popularité et de leur prix, soit deux pour 40 $. Tigre Géant sauve la mise en proposant un modèle quasi identique pour un coût nettement moins cher. Les grandes vagues de chaleur ne sont plus si loin, et ces articles offrant confort et rafraîchissement immédiat seront d’une très grande utilité lorsque les premières canicules feront leur grand retour.
Sacs fourre-tout à motifs de sardines
Sacs fourre-tout à motifs de sardines en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
C’est décidément l’année des sacs fourre-tout et ce modèle en tissu donne l’impression d’être en voyage au Portugal pour beaucoup moins cher qu’un billet d’avion, sans oublier le stress d’avoir assez de kérosène pour le retour. Blague à part, ces deux modèles, en vente pour moins de 10 $, feraient assurément un magnifique présent de fin d’année scolaire, à condition de le remplir de surprises à thématique de voyages et de sardines.
Chaise longue de plage
Chaise longue de plage en vente au Tigre Géant pour 60 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 60 $
Cette trouvaille dépasse un tantinet le budget moyen de ces articles, mais elle s’est taillée une place de choix dans ce palmarès en raison de son confort, son prix et sa polyvalence. Cette chaise longue de plage ou de bord de piscine est parfaite pour les après-midis de bronzage, la lecture d’un bon polar québécois ou encore pour une séance de massage sur le ventre grâce au trou pour le visage. Un incontournable pour les mois à venir, en tout cas!
Tablette murale en bois
Cimaise en bois en vente au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces fameuses cimaises, popularisées par la bannière IKEA, sont maintenant offertes dans l’ensemble des magasins Tigre Géant du Québec à environ la moitié du prix pour la même longueur. Comme il est difficile de savoir si cette nouveauté est là pour rester, il vaudrait mieux en prendre quelques-unes d’avance pour y déposer les décorations de ton choix au gré des saisons.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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