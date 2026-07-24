WestJet permet à certains passagers d'annuler ou changer leur voyage gratuitement
Ça va t'éviter des complications de dernière minute. 😫
Le conflit de travail chez WestJet continue de s'intensifier. À la suite du vote à 99,4 % en faveur d'un mandat de grève par les agentes et agents de bord, la compagnie aérienne vient d'annoncer des mesures pour les voyageurs et voyageuses dont les plans pourraient être chamboulés par un débrayage.
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Pour les gens qui ont un vol entre le 30 juillet et le 4 août 2026, WestJet offre maintenant la possibilité de modifier ou d'annuler leur réservation une seule fois, sans frais. La compagnie invite les personnes dont l'itinéraire est flexible à consulter leurs options directement dans la section « Gérer mes voyages » de leur compte.
Les gens qui ont réservé un forfait vacances via Vacances WestJet, Vacances Sunwing ou Vacances WestJet Québec n'ont pas à faire de démarche : leur fournisseur de voyages doit communiquer directement avec les personnes concernées pour expliquer les options offertes. Si aucun courriel n'est reçu, il est recommandé de contacter la compagnie directement.
Cette annonce arrive après une semaine tendue entre WestJet et le SCFP 8125, qui représente 4 400 agentes et agents de bord. Mardi soir, des dizaines de membres du syndicat ont manifesté devant le Rogers Centre pendant un match des Blue Jays, une équipe commanditée par WestJet, pour dénoncer le travail non rémunéré imposé par la compagnie.
Selon le syndicat, le personnel de cabine effectuerait en moyenne 35 heures de travail non payé par mois. WestJet, de son côté, affirme rémunérer son personnel pour chaque heure travaillée.
Où en sont les négociations?
Pour rappel, la période de réflexion obligatoire de 21 jours a débuté le 12 juillet, après quoi le syndicat et WestJet devront chacun donner un préavis de 72 heures avant de déclencher respectivement une grève ou un lock-out. Un débrayage pourrait donc survenir dès le 2 août, en plein long week-end de la fête civique.
Si tel est le cas, WestJet devra respecter ses obligations envers les passagers et passagères en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, notamment en offrant un remboursement ou une solution de rechange si aucun autre vol n'est disponible dans un délai de 48 heures.
Si tu as un vol WestJet prévu dans les prochaines semaines, c'est le bon moment de garder un œil sur tes courriels et sur la situation.
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