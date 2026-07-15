WestJet : Mandat de grève approuvé par les agents de bord — voici ce que ça implique
Tu voudras peut-être revoir tes plans. 😲
Ça brasse du côté de WestJet. Le personnel de cabine de la compagnie a voté à très forte majorité en faveur d'un mandat de grève, ce qui pourrait mener à un débrayage dès le mois d'août. Voici ce qu'on sait.
À lire également : GardaWorld cherche des agents pour escorter des gens à travers l'aéroport Montréal-Trudeau
Le SCFP 8125, qui représente 4 400 agents et agentes de bord chez WestJet, a annoncé les résultats du vote en faveur d'un mandat de grève, après des mois de négociations. Le taux de participation a atteint 97,3 %, et plus de 99,4 % des membres ont donné leur accord à l'équipe de négociation pour recourir à la grève.
Une période de réflexion de 21 jours doit maintenant s'écouler, ce qui veut dire que le personnel de cabine pourrait légalement déclencher une grève dès le 2 août 2026.
Le syndicat affirme que son objectif a toujours été d'en arriver à une entente négociée de bonne foi, tout en limitant les impacts pour les voyageurs et voyageuses. Mais avec l'impasse actuelle, le vote de grève devenait nécessaire pour faire bouger les choses, selon le SCFP 8125.
« WestJet devrait faire ce qu’il faut et éviter de perturber les déplacements des passagères et passagers », a déclaré la présidente du syndicat local, Alia Hussain, qui demande à la compagnie de revenir à la table de négociation avec une nouvelle approche.
Au moment d'écrire ces lignes, WestJet n'avait pas encore réagi au vote de son personnel en faveur d'un mandat de grève. Cet article sera mis à jour dès qu'un commentaire sera émis.
Ça veut dire quoi, concrètement?
Un vote de grève ne signifie pas qu'une grève aura bel et bien lieu. C'est plutôt une étape préalable nécessaire à toute action syndicale légale.
Concrètement, une grève ou un lock-out ne pourrait survenir avant le 2 août 2026, une fois la période de réflexion de 21 jours écoulée et un préavis de 72 heures donné à l'autre partie.
Si un débrayage survient, WestJet aura des obligations envers ses passagers et passagères en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens. La compagnie devra les replacer dans un délai de 48 heures, sur l'un de ses prochains vols ou sur celui d'un partenaire. Si ce n'est pas possible, elle devra offrir un remboursement ou une autre solution de voyage, sans frais.
Si tu as un vol WestJet prévu autour du 2 août, mieux vaut garder un œil sur la situation dans les prochaines semaines.
Le SCFP demande à Ottawa de ne pas s'en mêler
Le 13 juillet, le président national du SCFP, Mark Hancock, a envoyé une lettre au premier ministre Mark Carney et à la ministre de l'Emploi et de la Famille, Patty Hajdu, pour leur demander de rester à l'écart du conflit.
Dans cette lettre, le syndicat rappelle que le droit de grève est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, et exige que le gouvernement fédéral s'abstienne de toute intervention qui n'aurait pas été acceptée par les deux parties, y compris le recours à l'article 107 du Code canadien du travail.
Le SCFP fait référence à l'intervention du gouvernement fédéral dans le conflit de travail chez Air Canada l'an dernier qu'il juge avoir nui à la négociation collective en envoyant le message aux employeurs qu'ils n'ont qu'à attendre une intervention d'Ottawa plutôt que de négocier de bonne foi.
Quels sont les enjeux derrière la grève?
Le SCFP affirme que les agent.e.s de bord de WestJet effectuent en moyenne 35 heures de travail non rémunéré par mois, notamment lors des vérifications de sécurité avant le décollage.
WestJet, de son côté, affirme que son personnel de cabine est rémunéré selon un système d'heures de crédit, où une heure de crédit correspond à environ 1,5 heure de service, à un taux variant entre 28,45 $ et 53,61 $ l'heure.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.