Rappel important d'épices vendues chez Dollarama – Vérifie ton garde-manger
Tu pourrais saupoudrer des bactéries dans tes recettes. 😭🤯
Si tu as récemment acheté des épices chez Dollarama, c'est le moment de vérifier ton garde-manger. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un rappel alimentaire à l'échelle nationale pour une poudre d'ail vendue en succursale et en ligne, en raison d'un risque de contamination par la bactérie Bacillus cereus.
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Cette bactérie peut causer une intoxication alimentaire, dont les symptômes incluent nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. Ils apparaissent généralement quelques heures après la consommation d'un aliment contaminé.
Quel produit est visé par le rappel alimentaire?
Le rappel touche la poudre d'ail de la marque Heavenly Spices, en format de 70 grammes. Les lots concernés portent le CUP 6 67888 50634 7 et le code MA : 2029 JAN 30 GP 30ZV PIT.
Ce produit ne doit être ni utilisé, ni vendu, ni servi, ni distribué.
Le rappel vise la poudre d'ail de la marque Heavenly Spices vendue au Dollarama.Narcity Québec
Un rappel de classe 2
Publié le 15 juillet 2026 par l'ACIA, ce rappel est de classe 2, ce qui indique un risque modéré pour la santé. L'utilisation ou la consommation du produit pourrait entraîner des effets indésirables temporaires, mais le risque de conséquences graves ou à long terme demeure faible.
Que faire si tu possèdes ces épices?
Si tu possèdes cette poudre d'ail, l'ACIA recommande de ne pas la consommer. Tu peux la jeter ou la rapporter au commerce où tu l'as achetée. Aucune maladie associée à ce produit n'avait été signalée au moment de la publication du rappel.
Pour tous les détails ou pour poser une question, tu peux consulter l'avis complet de l'ACIA ici.
Autres rappels alimentaires importants à surveiller au Québec
Ce rappel est loin d'être un cas isolé. En ce moment, plusieurs autres produits font aussi l'objet d'avis de rappel partout au Canada et au Québec. Au total, près d'une quarantaine d'aliments vendus dans différentes épiceries et commerces sont actuellement visés par des rappels émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Mieux vaut donc prendre quelques secondes pour vérifier le contenu de ton frigo, de ton garde-manger ou même de ton congélateur avant de cuisiner ou de faire ta prochaine épicerie.
Parmi les produits concernés, on retrouve notamment des protéines en bonbons, du sirop d'érable, des épices, de la soupe aux lentilles, des boissons énergisantes, des tartinades au chocolat et plusieurs autres aliments. Les rappels peuvent être émis pour différentes raisons, allant d'une contamination microbienne à la présence d'allergènes non déclarés ou d'autres risques pour la santé. Tu peux consulter la liste de 39 rappels alimentaires en vigueur au Québec et au Canada ici.
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