La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au Canada a été arrêtée
Après 2 ans en cavale, sa course se termine à des kilomètres de chez elle.
Katherine Bergeron-Pinzarrone, la seule femme à figurer parmi les 25 criminels et les plus recherchés au Canada dans le cadre du programme Bolo, a été arrêtée. La suspecte de 27 ans, qui avait des liens avec le Québec, était recherchée pour meurtre au deuxième degré depuis 2024.
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Selon un communiqué émis le 14 juillet par la police régionale de York, Bergeron-Pinzarrone a été arrêtée le 9 juillet à Calgary, en Alberta, par le service de police de la ville.
Un mandat pancanadien depuis 2024
L'affaire remonte au 8 août 2024, vers 6 h du matin, lorsqu'un jeune homme de 16 ans de Montréal s'est présenté dans un hôpital de la région de York avec une blessure par arme blanche. Il est mort peu de temps après son arrivée.
Un mandat d'arrêt pancanadien avait alors été lancé contre Bergeron-Pinzarrone, originaire de Mississauga, mais qui aurait aussi habité au Québec. Celle qui était en cavale depuis deux ans maintenant avait été ajoutée au programme Bolo et la Sûreté du Québec l'avait aussi inscrite sur sa propre liste des personnes recherchées en octobre dernier, croyant qu'elle pourrait se trouver dans la province.
Une arrestation saluée par les autorités
L'unité des homicides de la police régionale de York a travaillé en partenariat avec le programme Bolo et le service de police de Calgary pour retrouver la suspecte.
« Grâce au travail assidu de notre unité des homicides et à notre partenariat avec le programme Bolo et le service de police de Calgary, la suspecte dans cette enquête sur un homicide a été retrouvée et arrêtée », a déclaré le sous-chef Ryan Hogan. Il ajoute que cette arrestation représente une étape importante dans la recherche de justice pour la victime et sa famille.
Max Langlois, directeur général du programme Bolo, a aussi souligné la collaboration entre les corps de police impliqués dans le dossier.
Bergeron-Pinzarrone fait maintenant face à une accusation de meurtre au deuxième degré.
D'autres fugitifs arrêtés récemment
Dernièrement, plusieurs criminels inscrits sur la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au pays du programme Bolo ont été arrêtés par les autorités. Katherine Bergeron-Pinzarrone occupait d'ailleurs le huitième rang de cette liste au moment de son arrestation.
All Boivin, qui a longtemps occupé le sommet du palmarès, a été arrêté en juin dernier en Espagne après plus de trois ans en fuite. Bryan Fuentes Gramajo, qui a lui aussi porté le titre de criminel le plus recherché au pays, a été intercepté par le SPVM à Montréal en mars 2026. Même son de cloche du côté de Dave «Pic» Turmel, qui figurait au top de la liste en 2025 avant d'être lui aussi appréhendé en Italie.
L'homme qui porte maintenant le titre de « criminel le plus recherché au Canada »
Tamah McLean, qui occupait techniquement le troisième rang, se retrouve donc maintenant en tête du répertoire. Afin d'inciter la population à transmettre des signalements, une récompense allant jusqu'à 100 000 $ est prévue pour toute information menant à lui. Pour tout savoir sur lui, c'est ici.
Avec l'arrestation de Bergeron-Pinzarrone, il ne reste plus que 16 des 25 criminels initialement recherchés qui sont toujours en cavale.
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