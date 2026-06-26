All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent

Après plus de trois ans en cavale, sa course s'est terminée.

All boivin, le fugitif le plus recherché au Canada en 2026.

All boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté le 26 juin 2026 en Europe.

Bolo Programme
Éditrice sénior, Nouvelles

Le fugitif le plus recherché au Canada, All Boivin, a finalement été arrêté par les autorités ce vendredi 26 juin 2026. La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir eu des discussions avec la European Operational Team (EOT) en lien avec son arrestation, mais précise que des validations sont toujours en cours.

À lire également : Prime de 100 000$ pour retrouver All Boivin: Qui est ce fugitif le plus recherché au pays?

Selon la SQ, le Saguenéen de 36 ans a été localisé et appréhendé à Marbella, une station balnéaire de la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Recherché depuis le 15 février 2023, l'opération menant à son arrestation implique la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, Interpol et plusieurs autres corps policiers européens.

Boivin faisait l'objet de mandats d'arrestation pancanadiens, notamment pour trafic de stupéfiants, complot de trafic, possession en vue de trafic, ainsi que vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite. Depuis le printemps 2026, des accusations additionnelles de gangstérisme, voies de fait graves et trafic d'armes s'étaient ajoutées à son dossier.

Le suspect était l'un des proches collaborateurs de Dave « Pic » Turmel, présumé chef du gang Blood Family Mafia (BFM), un groupe criminel impliqué dans une violente guerre de territoire avec les Hells Angels depuis 2022 pour le contrôle du trafic de drogues dans la Capitale-Nationale, la Beauce et l'est de la province. Après l'arrestation de Turmel à Rome en 2025 et de Bryan Fuentes Gramajo en mars dernier, Boivin avait pris la tête de la liste des fugitifs les plus recherchés au pays.

Une cavale de plus de trois ans

All Boivin fuyait les autorités en compagnie de sa conjointe et complice présumée, Yaulise Lemieux-Bellavance, elle aussi recherchée. Le programme BOLO soulignait qu'il conservait de solides attaches dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que des complices lui facilitaient la tâche pour éviter les autorités. En janvier 2026, une dizaine de personnes de son entourage avaient d'ailleurs été arrêtées lors de frappes simultanées menées à Saguenay et dans la grande région de Montréal.

Le criminel a un lourd passé judiciaire. En 2013, il avait été reconnu coupable de séquestration et condamné à sept mois de prison. En 2018, il avait été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions, d'agression sexuelle armée et de trafic de cocaïne, ce qui lui avait valu 54 mois de pénitencier.

Plus de détails suivront.

From Your Site Articles
sûreté du québec police au québec crimes au québec criminels les plus recherchés au canada
Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Prime de 100 000$ pour retrouver All Boivin: Qui est ce fugitif le plus recherché au pays?

Qui est ce Saguenéen en cavale depuis 2023?

La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

Elle n'a pas juste volé un paquet de gommes au dépanneur, disons. 😬

Ces 9 poissons d'avril sont si bons au Québec qu'on est (presque) déçu que ce soit faux

Un petit sac tricoté pour tes Timbits? OUI! 😍

13 adolescents arrêtés après une bagarre violente au Quartier Dix30 : ce qu'on sait

« Le SPAL sonne la fin de la récréation. »

La Sécurité de la vieillesse arrive aujourd'hui au Québec et tu peux recevoir jusqu'à 817 $

Une somme qui se prend bien pour arrondir la fin du mois. 💰

Ce petit village au bord de l'eau en Ontario semble tout droit sorti d'un rêve d'été

Un petit coin de paradis tout indiqué pour une escapade estivale. 😍

6 activités entre 0 $ et 25 $ pour passer un week-end des plus festifs à Montréal

Ça s'annonce WOW!

Aéroport Montréal-Trudeau: Le «spot» de Uber/Lyft change et tu devras marcher un peu plus

Des changements qui sèment la confusion.

20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal

Vérifie si tu as fréquenté l'un des endroits touchés — la liste s'allonge. 👀

Alerte météo : Des orages violents s'amènent au Québec et voici où ça va brasser

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️

Rappel au Canada : Des centaines de chaises pour bébé vendues sur Amazon sont visées

Elles présentent un « risque de chute grave ».

Tes frais de camp de jour peuvent rapporter gros sur tes impôts au Québec: voici comment

Garde tes reçus pour avoir jusqu'à 8 000 $ de déduction. 👀

Prime Day : 8 valises parmi les mieux notées avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur Amazon

Juste à temps pour la saison des voyages! ✈️

Tuerie à Montréal : PolySeSouvient demande l'interdiction d'une arme et voici quoi savoir

L'arme de guerre utilisée par le tireur est toujours légale au Canada.