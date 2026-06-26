All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent
Après plus de trois ans en cavale, sa course s'est terminée.
Le fugitif le plus recherché au Canada, All Boivin, a finalement été arrêté par les autorités ce vendredi 26 juin 2026. La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir eu des discussions avec la European Operational Team (EOT) en lien avec son arrestation, mais précise que des validations sont toujours en cours.
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Selon la SQ, le Saguenéen de 36 ans a été localisé et appréhendé à Marbella, une station balnéaire de la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Recherché depuis le 15 février 2023, l'opération menant à son arrestation implique la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, Interpol et plusieurs autres corps policiers européens.
Boivin faisait l'objet de mandats d'arrestation pancanadiens, notamment pour trafic de stupéfiants, complot de trafic, possession en vue de trafic, ainsi que vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite. Depuis le printemps 2026, des accusations additionnelles de gangstérisme, voies de fait graves et trafic d'armes s'étaient ajoutées à son dossier.
Le suspect était l'un des proches collaborateurs de Dave « Pic » Turmel, présumé chef du gang Blood Family Mafia (BFM), un groupe criminel impliqué dans une violente guerre de territoire avec les Hells Angels depuis 2022 pour le contrôle du trafic de drogues dans la Capitale-Nationale, la Beauce et l'est de la province. Après l'arrestation de Turmel à Rome en 2025 et de Bryan Fuentes Gramajo en mars dernier, Boivin avait pris la tête de la liste des fugitifs les plus recherchés au pays.
Une cavale de plus de trois ans
All Boivin fuyait les autorités en compagnie de sa conjointe et complice présumée, Yaulise Lemieux-Bellavance, elle aussi recherchée. Le programme BOLO soulignait qu'il conservait de solides attaches dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que des complices lui facilitaient la tâche pour éviter les autorités. En janvier 2026, une dizaine de personnes de son entourage avaient d'ailleurs été arrêtées lors de frappes simultanées menées à Saguenay et dans la grande région de Montréal.
Le criminel a un lourd passé judiciaire. En 2013, il avait été reconnu coupable de séquestration et condamné à sept mois de prison. En 2018, il avait été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions, d'agression sexuelle armée et de trafic de cocaïne, ce qui lui avait valu 54 mois de pénitencier.
Plus de détails suivront.