Le prix de l'essence va bondir cette semaine à Montréal et voici quand faire le plein
Attends-toi à faire la file à la station-service! 👀
Après un répit de quelques jours suivant les vacances de la construction où le prix à la pompe était à la baisse, attends-toi au retour de l'élastique. En effet, tu ferais mieux d'aller faire le plein aujourd'hui, car le prix de l'essence à Montréal va faire un bond dès mercredi.
À lire également : Voici 6 des meilleures cartes de crédit pour le plein d'essence au Québec en 2026
Selon les prévisions de Dan McTeague, ex-député fédéral et président de Canadians for Affordable Energy, le litre d'essence ordinaire à Montréal devrait grimper à 190,9 ¢ le mercredi 12 août, une hausse de 7 cents. Le diesel devrait lui aussi augmenter, à 250,9 ¢ (+6,0 ¢), tandis que le super passerait à 214,9 ¢ (+1,0 ¢).
Et ce bond ne se limite pas à Montréal : selon le spécialiste, les secteurs de Québec et de Trois-Rivières devraient connaître une hausse similaire, tout comme Toronto, Ottawa, London et plusieurs provinces de l'Atlantique.
Sur X, McTeague a lancé l'alerte : il recommande de faire le plein avant mercredi.
Petit conseil bonus tiré de son site : l'expert recommande de toujours faire le plein après 18 h pour profiter des meilleurs prix à la pompe.
Les prix affichés actuellement au Québec
Selon le relevé quotidien de la Régie de l'énergie, le prix moyen affiché de l'essence ordinaire à Montréal était de 177,7 ¢/litre mardi, tout près de la moyenne provinciale de 177,6 ¢/litre. Dans la région de Québec (Capitale-Nationale), le prix s'élevait à 178,6 ¢/litre, et à Trois-Rivières, à 183,1 ¢/litre.
Il y a donc un certain écart entre les prévisions de McTeague et les prix réellement affichés en ce moment, ce qui est normal : ses chiffres sont des prévisions basées sur son analyse du marché, pas les prix affichés partout en province à l'instant même. Mais la tendance qu'il annonce, elle, reste à surveiller.
Le prix du pétrole brut est en forte hausse depuis quelques jours, notamment à cause de tensions au Moyen-Orient et d'attaques contre des raffineries en Russie et en Arabie saoudite. Et quand le brut monte, ça finit presque toujours par se refléter à la pompe, avec un léger délai. C'est probablement ce qui explique le bond que prévoit McTeague pour mercredi.
Si tu cherches à sauver quelques cents supplémentaires à la pompe, sache que Shell a changé son programme de récompenses plus tôt cet été, ce qui permet d'économiser jusqu'à 13 ¢/litre en combinant les bons rabais.
Bref, si tu dois faire le plein cette semaine, le meilleur moment pour le faire est avant mercredi.
- Acheter la carte Costco juste pour l’essence : est-ce que ça vaut la peine? ›
- Shell change son programme de récompenses : Voici comment sauver jusqu'à 13 ¢/L à la pompe ›
- Flambée du prix de l’essence : Voici 10 manière de sauver de l’argent à la pompe ›
- Essence au Québec : Cette nouvelle appli te montre où aller pour économiser ›