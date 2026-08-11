Le prix de l'essence va bondir cette semaine à Montréal et voici quand faire le plein

Attends-toi à faire la file à la station-service! 👀

Une station-service d'essence.

Une hausse du prix de l'essence est prévue à Montréal cette semaine selon les experts.

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Après un répit de quelques jours suivant les vacances de la construction où le prix à la pompe était à la baisse, attends-toi au retour de l'élastique. En effet, tu ferais mieux d'aller faire le plein aujourd'hui, car le prix de l'essence à Montréal va faire un bond dès mercredi.

À lire également : Voici 6 des meilleures cartes de crédit pour le plein d'essence au Québec en 2026

Selon les prévisions de Dan McTeague, ex-député fédéral et président de Canadians for Affordable Energy, le litre d'essence ordinaire à Montréal devrait grimper à 190,9 ¢ le mercredi 12 août, une hausse de 7 cents. Le diesel devrait lui aussi augmenter, à 250,9 ¢ (+6,0 ¢), tandis que le super passerait à 214,9 ¢ (+1,0 ¢).

Et ce bond ne se limite pas à Montréal : selon le spécialiste, les secteurs de Québec et de Trois-Rivières devraient connaître une hausse similaire, tout comme Toronto, Ottawa, London et plusieurs provinces de l'Atlantique.

Sur X, McTeague a lancé l'alerte : il recommande de faire le plein avant mercredi.

Petit conseil bonus tiré de son site : l'expert recommande de toujours faire le plein après 18 h pour profiter des meilleurs prix à la pompe.

Les prix affichés actuellement au Québec

Selon le relevé quotidien de la Régie de l'énergie, le prix moyen affiché de l'essence ordinaire à Montréal était de 177,7 ¢/litre mardi, tout près de la moyenne provinciale de 177,6 ¢/litre. Dans la région de Québec (Capitale-Nationale), le prix s'élevait à 178,6 ¢/litre, et à Trois-Rivières, à 183,1 ¢/litre.

Il y a donc un certain écart entre les prévisions de McTeague et les prix réellement affichés en ce moment, ce qui est normal : ses chiffres sont des prévisions basées sur son analyse du marché, pas les prix affichés partout en province à l'instant même. Mais la tendance qu'il annonce, elle, reste à surveiller.

Le prix du pétrole brut est en forte hausse depuis quelques jours, notamment à cause de tensions au Moyen-Orient et d'attaques contre des raffineries en Russie et en Arabie saoudite. Et quand le brut monte, ça finit presque toujours par se refléter à la pompe, avec un léger délai. C'est probablement ce qui explique le bond que prévoit McTeague pour mercredi.

Si tu cherches à sauver quelques cents supplémentaires à la pompe, sache que Shell a changé son programme de récompenses plus tôt cet été, ce qui permet d'économiser jusqu'à 13 ¢/litre en combinant les bons rabais.

Bref, si tu dois faire le plein cette semaine, le meilleur moment pour le faire est avant mercredi.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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