Guerre en Iran : Voici où est l'essence la moins chère dans le Grand Montréal actuellement
Le plein a déjà grimpé de 15 cennes depuis vendredi! 🫠
La guerre en Iran, qui a commencé samedi dernier à la suite de frappes américaines et israéliennes menant à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a pas tardé à avoir un impact sur le prix de l’essence partout dans le monde, y compris au Québec. Faire le plein dans le Grand Montréal coûte d’ailleurs beaucoup plus cher.
À lire également : Est-ce qu’une carte Costco JUSTE pour l'essence peut vraiment te faire économiser?
Pour info, l’Iran figure parmi les dix plus grands producteurs de pétrole au monde, avec une production d’environ 3,1 millions de barils par jour, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
L’embrasement régional a également mené au blocage du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole provenant du golfe Persique vers le reste du monde.
Au moment d’écrire ces lignes, ce mercredi 4 mars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord était toujours en hausse et atteignait 80 $ américains, un sommet depuis juin 2025. À titre comparatif, il se vendait autour de 60 $ américains au début de janvier 2026.
L'impact sur l'essence au Québec
Le 27 février dernier, soit tout juste avant les frappes américaines sur l'Iran, la moyenne montréalaise était de 146 cents le litre, selon la plateforme spécialisée GasBuddy.
Or, selon les plus récentes données de la Régie de l'énergie du Québec, mises à jour ce mercredi 4 mars, cette moyenne a grimpé d’environ 15 cents le litre pour atteindre 161,8 ¢/l. Lundi le 2 mars, le prix moyen était de 155,3 ¢/l à Montréal.
Dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le litre d’essence le moins cher se trouve actuellement dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à 148,7 ¢/l.
Le prix le plus élevé est observé sur l’île de Montréal, à 162,4 ¢/l.
Voici à quoi ressemble le prix du litre d'essence actuellement dans la CMM, en date du 4 mars :
- Montréal
- Rosemont, Saint-Michel, Villeray, Saint-Léonard
- 162,4 ¢/l
- Mont-Royal, Côte-des-Neiges
- 162,3 ¢/l
- Anjou, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles
- 160,6 ¢/l
- Montréal-Nord, Ahunstic, Saint-Laurent
- 162,4 ¢/l
- Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Dorval
- 162,2 ¢/l
- Lachine, LaSalle, Verdun
- 161,0 ¢/l
- Rosemont, Saint-Michel, Villeray, Saint-Léonard
- Lanaudière
- MRC L'Assomption (Repentigny, L'Assomption )
- 158,5 ¢/l
- MRC Les Moulins (Mascouche, Terrebonne)
- 160,0 ¢/l
- MRC L'Assomption (Repentigny, L'Assomption )
- Laurentides
- Mirabel
- 159,5 ¢/l
- MRC Argenteuil et Deux-Montagnes (Lachute)
- 149,9 ¢/l
- MRC Deux-Montagnes (Deux-Montagnes, Saint-Eustache)
- 160,5 ¢/l
- MRC La Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme)
- 153,3 ¢/l
- MRC Thérèse-De Blainville (Blainville, Boisbriand, Rosemère)
- 160,6 ¢/l
- Mirabel
- Laval
- Duvernay, Laval-des-Rapides
- 159,5 ¢/l
- Chomedey
- 162,2 ¢/l
- Fabreville, Sainte-Dorothée, Vimont
- 160,0 ¢/l
- Duvernay, Laval-des-Rapides
- Montérégie
- Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville
- 157,9 ¢/l
- Brossard et Saint-Lambert
- 159,8 ¢/l
- Greenfield Park, Saint-Hubert
- 156,7 ¢/l
- Le Vieux-Longueuil
- 162,3 ¢/l
- MRC Beauharnois-Salaberry et Roussillon (Candiac, Châteauguay)
- 159,9 ¢/l
- MRC La Vallée-du-Richelieu et Rouville (Beloeil)
- 160,5 ¢/l
- MRC Marguerite-D'Youville (Sainte-Julie, Varennes)
- 156,7 ¢/l
- MRC Vaudreuil-Soulanges (L'Île-Perrot, Vaudreuil-Dorion)
- 158,1 ¢/l
- MRC Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac, Rigaud)
- 148,7 ¢/l
- Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville
Une impression de déjà-vu
Un scénario semblable s'est produit au début de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022. Le baril avait alors grimpé jusqu’à 121,83 $ américains en juin de la même année.
Dans le Grand Montréal, le prix de l’essence ordinaire avait alors atteint 223,6 cents le litre le 7 juin 2022, tandis qu’il s’élevait à 223,1 cents le litre le 14 juin 2022 dans la région de la Capitale-Nationale, selon la Régie de l’énergie du Québec.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.