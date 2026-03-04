Guerre en Iran : Voici où est l'essence la moins chère dans le Grand Montréal actuellement

Le plein a déjà grimpé de 15 cennes depuis vendredi! 🫠

Une personne qui met de l'essence dans une voiture.

La guerre en Iran a fait flamber le prix du plein d'essence au Québec, en ce 4 mars 2026.

Jean-Michel Clermont-Goulet
Éditeur Junior, Nouvelles

La guerre en Iran, qui a commencé samedi dernier à la suite de frappes américaines et israéliennes menant à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a pas tardé à avoir un impact sur le prix de l’essence partout dans le monde, y compris au Québec. Faire le plein dans le Grand Montréal coûte d’ailleurs beaucoup plus cher.

Pour info, l’Iran figure parmi les dix plus grands producteurs de pétrole au monde, avec une production d’environ 3,1 millions de barils par jour, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

L’embrasement régional a également mené au blocage du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole provenant du golfe Persique vers le reste du monde.

Au moment d’écrire ces lignes, ce mercredi 4 mars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord était toujours en hausse et atteignait 80 $ américains, un sommet depuis juin 2025. À titre comparatif, il se vendait autour de 60 $ américains au début de janvier 2026.

L'impact sur l'essence au Québec

Le 27 février dernier, soit tout juste avant les frappes américaines sur l'Iran, la moyenne montréalaise était de 146 cents le litre, selon la plateforme spécialisée GasBuddy.

Or, selon les plus récentes données de la Régie de l'énergie du Québec, mises à jour ce mercredi 4 mars, cette moyenne a grimpé d’environ 15 cents le litre pour atteindre 161,8 ¢/l. Lundi le 2 mars, le prix moyen était de 155,3 ¢/l à Montréal.

Dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le litre d’essence le moins cher se trouve actuellement dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à 148,7 ¢/l.

Le prix le plus élevé est observé sur l’île de Montréal, à 162,4 ¢/l.

Voici à quoi ressemble le prix du litre d'essence actuellement dans la CMM, en date du 4 mars :

  • Montréal
    • Rosemont, Saint-Michel, Villeray, Saint-Léonard
      • 162,4 ¢/l
    • Mont-Royal, Côte-des-Neiges
      • 162,3 ¢/l
    • Anjou, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles
      • 160,6 ¢/l
    • Montréal-Nord, Ahunstic, Saint-Laurent
      • 162,4 ¢/l
    • Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Dorval
      • 162,2 ¢/l
    • Lachine, LaSalle, Verdun
      • 161,0 ¢/l
  • Lanaudière
    • MRC L'Assomption (Repentigny, L'Assomption )
      • 158,5 ¢/l
    • MRC Les Moulins (Mascouche, Terrebonne)
      • 160,0 ¢/l
  • Laurentides
    • Mirabel
      • 159,5 ¢/l
    • MRC Argenteuil et Deux-Montagnes (Lachute)
      • 149,9 ¢/l
    • MRC Deux-Montagnes (Deux-Montagnes, Saint-Eustache)
      • 160,5 ¢/l
    • MRC La Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme)
      • 153,3 ¢/l
    • MRC Thérèse-De Blainville (Blainville, Boisbriand, Rosemère)
      • 160,6 ¢/l
  • Laval
    • Duvernay, Laval-des-Rapides
      • 159,5 ¢/l
    • Chomedey
      • 162,2 ¢/l
    • Fabreville, Sainte-Dorothée, Vimont
      • 160,0 ¢/l
  • Montérégie
    • Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville
      • 157,9 ¢/l
    • Brossard et Saint-Lambert
      • 159,8 ¢/l
    • Greenfield Park, Saint-Hubert
      • 156,7 ¢/l
    • Le Vieux-Longueuil
      • 162,3 ¢/l
    • MRC Beauharnois-Salaberry et Roussillon (Candiac, Châteauguay)
      • 159,9 ¢/l
    • MRC La Vallée-du-Richelieu et Rouville (Beloeil)
      • 160,5 ¢/l
    • MRC Marguerite-D'Youville (Sainte-Julie, Varennes)
      • 156,7 ¢/l
    • MRC Vaudreuil-Soulanges (L'Île-Perrot, Vaudreuil-Dorion)
      • 158,1 ¢/l
    • MRC Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac, Rigaud)
      • 148,7 ¢/l

Une impression de déjà-vu

Un scénario semblable s'est produit au début de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022. Le baril avait alors grimpé jusqu’à 121,83 $ américains en juin de la même année.

Dans le Grand Montréal, le prix de l’essence ordinaire avait alors atteint 223,6 cents le litre le 7 juin 2022, tandis qu’il s’élevait à 223,1 cents le litre le 14 juin 2022 dans la région de la Capitale-Nationale, selon la Régie de l’énergie du Québec.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

