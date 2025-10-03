Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Est-ce qu’une carte Costco JUSTE pour l'essence peut vraiment te faire économiser?

On a fait les calculs pour en avoir le coeur net.

Une station-essence Costco. Droite : une carte de membre Costco.

Est-ce qu’une carte Costco JUSTE pour l'essence peut vraiment te faire économiser?

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec la fin du prix plancher de l'essence au Québec, les automobilistes cherchent plus que jamais à réduire leurs dépenses à la pompe. Parmi les options qui reviennent souvent dans les conversations : les stations-service Costco, reconnues pour leurs prix compétitifs. Mais est-ce vraiment rentable de payer pour une carte de membre Costco que pour les rabais sur l'essence?

À lire également : Cette huile d'olive à mini-prix est LA meilleure selon les « accros du Coscto »

Pour avoir accès aux stations-service Costco, tu dois obligatoirement détenir une carte de membre valide. L'abonnement de base, appelé Membre PRIVILÈGE, coûte 65 $ par année et te donne accès à tous les entrepôts Costco au Canada et dans le monde, ainsi qu'à leurs pompes à essence.

En octobre 2025, le prix du litre d'essence régulière chez Costco dans la région métropolitaine oscille généralement entre 145,9 ¢ et 149,9 ¢, selon les données de GasBuddy. En comparaison, les grandes bannières comme Shell, Petro-Canada, Ultramar ou Esso affichent souvent des prix autour de 155,9 ¢ le litre.

On parle donc d'une différence moyenne d'environ 10 cents par litre, parfois même davantage selon les fluctuations du marché.

Le calcul détaillé : ça vaut le coût ou pas?

Pour te donner une réponse claire, voici un scénario réaliste basé sur un automobiliste montréalais type :

  • Capacité du réservoir : 50 litres
  • Fréquence des pleins : 1 fois par semaine (52 fois par année)
  • Prix moyen régulier à Montréal : 156,1 ¢/litre (selon CAA-Québec, en date du 3 octobre)
  • Prix moyen chez Costco (Anjou) : 146,9 ¢/litre (selon GasBuddy)
  • Différence de prix : 9,2 cents par litre

Résultat du calcul annuel :

  • Coût total dans une station régulière : 4 056 $
  • Coût total chez Costco : 3 822 $
  • Économie brute : 234 $ par année

Si on soustrait le coût de l'abonnement annuel (65 $), ton économie nette s'élève à 169 $ par année. Autrement dit, oui, ça vaut amplement la peine, même si tu n'achètes rien d'autre chez Costco!

Les facteurs à considérer avant de te décider

Bien que les chiffres parlent d'eux-mêmes, quelques éléments méritent réflexion :

La distance : Si la station Costco la plus proche implique un détour important, l'essence consommée pour t'y rendre pourrait gruger une partie de tes économies. Évalue si le déplacement est réaliste dans ta routine hebdomadaire.

Le temps d'attente : Les pompes Costco sont souvent achalandées, surtout le weekend. Si ton temps vaut beaucoup pour toi, considère cet aspect.

Les économies additionnelles : Si tu profites déjà de ta carte pour acheter d'autres produits à l'entrepôt, les économies sur l'essence deviennent un bonus supplémentaire qui rend l'abonnement encore plus rentable.

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

