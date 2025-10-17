Voici où est l'essence la moins chère de toutes les succursales Costco du Grand Montréal
Magasiner les spéciaux, ce n'est pas que pour l'épicerie.
Ce n’est un secret pour personne, l’essence vendue dans les stations Costco du Québecest souvent plus abordable que chez des détaillants comme Ultramar, Shell, Petro-Canada ou Couche-Tard. Alors que tout coûte cher, on peut bien magasiner le litre d’essence le moins cher.
Pour comparer les prix, on s’est appuyé sur les données partagées par les citoyennes et citoyens sur l’application GasBuddy.
En date du 17 octobre 2025, c’est à l’extérieur de Montréal que l’essence du géant américain est la moins chère de la région métropolitaine, plus précisément à Terrebonne (Rive-Nord) et Boucherville (Rive-Sud). L’or noir y est vendu 136,9 ¢ le litre.
Évidemment, pour faire le plein dans une station-service Costco, il faut être membre. L’abonnement de base, appelé Membre PRIVILÈGE, coûte 65 $ par année.
Selon les calculs de Narcity Québec, cet investissement peut vite devenir rentable, surtout si tu t’y rends principalement pour profiter des économies sur l’essence.
Voici un aperçu des prix de l’essence dans les stations Costco du Québec :
Montréal
Dans la métropole, la station d'Anjou propose le litre d'essence à 139,9 ¢ alors qu'il est de 146,9 ¢ à celle de la rue Bridge, selon les données de l'application.
Rive-Nord de Montréal et Laval
À Laval, la station-service de la succursale de l’A-440 affiche son litre d’essence à 142,9 ¢.
Sur la couronne nord de la métropole, c’est à la succursale de Terrebonne qu’on retrouve le litre d’essence le moins cher, où il est affiché à 136,9 ¢/litre, contre 139,9 ¢/litre à Saint-Jérôme.
Rive-Sud de Montréal
C’est à Boucherville qu’on trouve le litre d’essence le moins cher sur la Rive-Sud, vendu 136,9 ¢ ce vendredi au Costco. À Candiac et Brossard, il est affiché à 139,9 ¢, tandis qu’à Saint-Bruno, il faut débourser 141,9 ¢ le litre.
Ailleurs dans le 450, le litre est à 146,9 ¢ à Vaudreuil-Dorion.
Ailleurs au Québec
Dans le reste de la province, les stations-service de Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke facturent les automobilistes respectivement 142,9 ¢, 141,9 ¢ et 149,9 ¢ le litre.
Dans le coin de Québec et de Lévis, les trois succursales affichent 142,9 ¢ le litre.
Toutes les données colligées datent du 17 octobre 2025. Les montants affichés sont assujettis à des changements à tout moment.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
