Voici où est l'essence la moins chère dans le Grand Montréal et à Québec actuellement
L'essence n'est pas siiiii chère : tu es juste dans la mauvaise ville. 🫠
Même si les Québécois et Québécoises figurent parmi celles et ceux qui paient le plus cher leur litre d’essence au pays, rien ne t’empêche de magasiner ton prochain plein selon l’endroit où tu vis. Pour te situer un peu, la moyenne provinciale tourne autour de 150,1 ¢ le litre, alors qu’elle est de 132,9 ¢ ailleurs au Canada. Voici où, dans le Grand Montréal et dans le coin de Québec, tu peux économiser un peu ce week-end.
En date du 14 novembre 2025, c’est à Saint-Lambert-de-Lauzon, en Chaudière-Appalaches, qu’on trouvait le litre d’essence le moins cher dans la région métropolitaine de Québec, à 144,5 ¢/L selon la Régie de l’énergie. La moyenne régionale tourne autour de 147,8 ¢/L, alors que la Capitale-Nationale affiche plutôt 148,5 ¢/L.
Dans le Grand Montréal, c’est du côté de Salaberry-de-Valleyfield et de Beauharnois, en Montérégie, que l’essence coûte le moins cher, avec une moyenne de 143,6 ¢/L.
Le prix le plus bas au Québec a été enregistré à Saguenay, dans le secteur Jonquière, où le litre se vendait 140,8 ¢. Et pour le montant le plus douloureux? Il faut regarder vers la Baie-James, où le litre grimpe jusqu’à 188,5 ¢.
Voici le prix de l’essence dans le Grand Montréal et dans la région de Québec, en date du 14 novembre 2025 :
- Capitale-Nationale
- 148,5 ¢/L
- Chaudière-Appalaches
- 147,8 ¢/L
- Lanaudière
- 149,4 ¢/L
- Laval
- 156,4 ¢/L
- Montréal
- 156,5 ¢/L
- Montérégie
- 150,8 ¢/L
Plus chère au Québec qu’ailleurs au Canada
Lors de son arrivée au pouvoir, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annulé la taxe sur les combustibles à travers le pays. Elle est toutefois toujours en vigueur au Québec, puisque la province compte son propre système de tarification du carbone.
Or, selon une récente étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM) publiée ce jeudi 13 novembre, l’essence n’a cessé d’augmenter au Québec. Les Montréalais et Montréalaises paient parfois jusqu’à 18 cents de plus que la moyenne canadienne, alors qu’avant avril, c’était seulement 3,7 cents. La ville de Québec aussi a vu son écart grimper à 14,6 cents.
Pour un VUS moyen qui roule un peu plus de 14 000 kilomètres par année et qui consomme 10 L aux 100 kilomètres, ça représente une facture supplémentaire d’environ 260 $ pour les gens du Grand Montréal, et 187 $ pour celles et ceux de la région de Québec, note l’IEDM.
Au moment d’écrire ces lignes, le litre d’essence le moins cher à Montréal était de 155,0, ce vendredi 14 novembre. Une station-service de Calgary, en Alberta, affichait son litre d’essence à 111,9. C’est une différence de plus de 43 cents.