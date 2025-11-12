8 activités entre 0 $ et 25 $ à Montréal pour te réchauffer le cœur ce week-end
Cette année, l'hiver a décidé de débarquer au Québec avant même la mi-novembre, et peu importe si tu étais prêt.e ou pas, la neige et les activités hivernales sont déjà à l'honneur. Question d'en profiter à fond, voici huit activités gratuites ou à moins de 25 $ à Montréal.
Des endroits incontournables aux opportunités éphémères, plusieurs options s'offrent à toi, peu importe des goûts et tes intérêts. Jette donc un coup d'œil à cette sélection avant de remplir ton agenda de la fin de semaine!
Glisser sur une patinoire au coeur de la ville
Prix : Accès gratuit en tout temps
Quand : Ouverte tous les jours dès le 15 novembre 2025 - 9 h à 22 h du dimanche au mercredi et jusqu'à 23 h du jeudi au samedi
Adresse : Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dès ce week-end, la patinoire la plus colorée de Montréal reprend vie au Quartier des spectacles, lançant sa saison hivernale avec des cours de patinage et les midis classiques, où la musique classique accompagne les coups de patin. Sur ses 1 500 mètres carrés de glace, tu pourras patiner main dans la main avec ta personne, louer des patins sur place et faire une pause bien au chaud, soit près des foyers extérieurs, soit dans le foyer central à l’ambiance des plus conviviales.
Profiter du Festival International Bach Montréal
Prix : Payant, certains événements sont gratuits
Quand : Du 15 novembre au 7 décembre 2025
Adresse : Plusieurs adresses à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Le 15 novembre, la Nuit des chœurs revient pour sa 11ᵉ édition gratuite au cœur du Festival International Bach de Montréal. Les voix du Grand Montréal s’uniront pour une soirée vibrante où Bach sera à l’honneur, mêlant émotion et diversité musicale.
Entre deux performances, le public pourra déguster un Glühwein (vin rouge chaud et sucré) accompagné de biscuits allemands et de chocolats, parfait pour accueillir l’hiver en musique.
Découvrir des jeux de société
Prix : 5 $ (remis en chèque-cadeau qui peut être dépensé en jeux de société ou en consommation)
Quand : Le dimanche 16 novembre de 13 h à 17 h
Adresse : Ludold - 6620, boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores les jeux de société, sache que la boutique Ludold organise un après-midi de plaisir durant lequel tu peux aller jouer avec les démos. C'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux concepts, mais aussi de créer une communauté avec d'autres adeptes d'activités ludiques.
Accessibilité : En partie accessible aux fauteuils roulants, il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d'y aller lors des journées moins achalandées, soit le dimanche et le lundi
Troquer ta nouvelle garde-robe hivernale
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 15 novembre 2025, de 14 h à 18 h 30
Adresse : Centre Sportif de la Petite-Bourgogne - 825, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, tu peux rassembler les items hivernaux que tu n'utilises plus pour aller les échanger pour de nouvelles trouvailles. C'est au Centre Sportif de la Petite-Bourgogne que tu peux aller porter tes choses de 14 h à 14 h 45, pour ensuite fouiller parmi les vêtements, les chaussures, les décos et les accessoires d'hiver afin d'éviter les dépenses et participer à une pratique écolo. Inscris-toi et profite de cette session de magasinage gratuite!
Les articles qui n'auront pas trouvé de nouveau foyer en fin de journée seront donnés à un organisme.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant avec assistance et adapté aux poussettes
Aller au Festival végane de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Les 15 et 16 novembre 2025, de 10 h à 18 h
Adresse : Gare Windsor - 1100, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La douzième édition du Festival végane de Montréal a lieu ce week-end, et c'est l'événement parfait pour en savoir plus sur l'alimentation, mais aussi toutes les pratiques qui entourent le véganisme. Entre conférences, démos culinaires, dégustations, initiatives locales, restaurateurs, vêtements et cosmétiques, il y en a pour tous les intérêts, autant pour les curieux et curieuses que ceux et celles qui suivent le mouvement depuis des années.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Danser en patin à roulettes sur des rythmes des années 1990
Prix : 25 $ par adulte
Quand : Le dimanche 16 novembre de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h
Adresse : Société des Arts Technologiques - 1201, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Imagine-toi un party avec un DJ qui joue des rythmes RnB et hip-hop des années 1990, ainsi que des visuels colorés, ça te dit? Et si on ajoute que le tout se déroule sur des patins? Eh oui, la SAT devient une piste de danse sur patins à roulettes ce dimanche, et il y aura même la patineuse Marilyn Basbous de l'école de roller dance Patinez avec Marly qui sera présente pour mener le bal comme il se doit.
Décorer des biscuits de Noël
Prix : À partir de 10,45 $ pour deux biscuits et deux sortes de glaçages avec des confettis
Quand : Places disponibles à la réservation de 10 h à 17 h
Adresse : Café La Chouette - 3864, rue Saint-Denis, Montréal, QC | 7018, rue Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, les deux succursales du Café La Chouette se transforment en véritables petits ateliers du père Noël, où tu peux créer et décorer tes propres biscuits des Fêtes. Le concept est simple, on t’apporte tout le nécessaire : biscuits festifs, glaçages colorés et bonbons scintillants. Que tu viennes entre ami.e.s, en famille ou pour t’offrir une pause sucrée, c’est l’occasion parfaite de plonger dans l’esprit de Noël.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder un film gratuit au cinéma
Prix : Films gratuits et grignotines à 3 $
Quand : Le samedi 15 novembre 2025 à partir de 9 h
Adresse : Plusieurs succursales participantes au Canada
Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, à l’occasion de la Journée communautaire de Cineplex, tu pourras profiter de projections gratuites dès 9 h dans les cinémas participants de Montréal, ainsi que de collations à seulement 3 $. Pour l’événement, plusieurs films d’animation populaires seront à l’affiche, soit Chantez! 2 à 10 h, Le Chat Potté : le dernier vœu à 10 h 20, Robot sauvage à 10 h 40 et Les Minions 2 : Il était une fois Gru à 11 h.
Accessibilité : Certaines adresses sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Vérifier avec le cinéma participant.