Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

8 parcours lumineux féériques qui valent le road trip à 2h30 ou moins de Montréal

LA « date » magique à organiser pour ta personne. ✨

Une personne à Festilumi. Droite : Un couple au Upper Canada Village.

8 parcours lumineux féériques à 2h30 ou moins de Montréal.

@louanntanguay_ | Instagram, @uppercanadavill | Instagram
Éditrice Junior

Lorsque la féérie du temps des Fêtes s’installe au Québec et dans le reste du Canada, plusieurs lieux se parent de milliers de petites lumières de toutes sortes de couleurs, ajoutant encore plus de magie à cette période de l’année. C’est le genre de sortie romantique ou familiale qui permet de se retrouver et de profiter d’activités extérieures qui font oublier le froid de l’hiver. Histoire d’organiser ta propre balade dans un parcours lumineux près de Montréal, voici neuf adresses à visiter à moins de 2 h 30 de la métropole.

À lire également : Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval

Que ce soit pour offrir une soirée en couple digne d’un film de Noël ou pour plonger tes proches dans la magie, tu as plusieurs options qui s’offrent à toi, incluant un lieu gratuit.

Festilumi

Prix : À partir de 14,95 $ + taxes

Quand : Jusqu'en janvier 2026, sur réservation

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité magique à faire au Québec cet hiver, le parcours illuminé Festilumi mérite vraiment une place sur ta liste. Après avoir fait briller Laval pendant plusieurs années, l’attraction revient en force, mais cette fois du côté de Montréal. Sur place, tu peux déambuler à travers treize univers scintillants animés par plus de 20 millions de lumières, rien de moins. Entre les arches lumineuses gigantesques, les décors étincelants, les fresques brillantes et l’ambiance musicale qui enveloppe le trajet, chaque détour donne l’impression d’entrer dans un nouveau monde enchanté.

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.

Site Internet de Festilumi

Lumagica au Sentier des cimes Laurentides

Le Sentier des cimes illumin\u00e9 en hiver.

Le Sentier des cimes illuminé en hiver.

Sentier des cimes Laurentides

Prix : 31,90 $ par adulte | 19,90 $ par jeune de 6 à 17 ans

Quand : Du 12 décembre 2025 au 7 mars 2026, du jeudi au samedi, en soirée

Adresse : Sentier des cimes Laurentides - 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Sentier des cimes Laurentides est déjà un lieu magnifique à visiter, autant l’été qu’en automne ou lorsque la neige s’étend à perte de vue. Mais la magie promet d’être encore plus présente cette année, alors que des milliers de petites lumières de Noël recouvrent maintenant l’ensemble de la structure de randonnée haute de 40 mètres. À toi la sortie hivernale complètement féérique!

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes.

Site Internet du Sentier des cimes Laurentides

Les sentiers glacés du Domaine Enchanteur

Prix : 27,40 $ par adulte

Quand : Ouverture autour du 20 décembre - Du dimanche au mercredi de 9 h à 21 h, du jeudi au samedi de 9 h à 22 h

Adresse : Le Domaine Enchanteur - 1180, rang Saint-Félix E., Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 15 km de sentiers dont les deux tiers sont éclairés, le Domaine Enchanteur te permet de patiner longtemps avant d’en faire complètement le tour. Situé à environ deux heures et demie de Montréal, le site porte vraiment bien son nom : une fois la soirée tombée, il se transforme en un décor coloré et scintillant. Et si l’idée de glisser sur une glace soigneusement entretenue au milieu de sentiers sinueux illuminés t’attire, tu risques d’être servi.e!

Site Internet du Domaine Enchanteur

Village illuminé Desjardins au Village Québécois d'Antan

Prix : 37 $ par adulte, 20 $ par enfant de 3 ans à 17 ans

Quand : Les samedis 6 et 13 décembre ainsi que du 20 au 31 décembre 2025 (excluant le 25 décembre) de 17 h à 22 h

Adresse : Village Québécois d'Antan - 1425, rue Montplaisir, Drummondville, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Drummondville, le Village Québécois d’Antan te plonge dans la magie des Fêtes jusqu’à la fin de l’année avec une foule d’activités qui donnent envie d’y passer la journée. Tu pourras y croiser des personnages mythiques et légendaires, te laisser entraîner par des rigodons endiablés, participer à une bataille de boules de neige ou faire un arrêt au marché de Noël. En bonus, les rues enneigées du village s’illuminent de milliers de guirlandes accrochées aux arbres, aux maisons et aux bâtiments, créant un décor féérique que tu pourras admirer en te promenant.

Accessibilité : Le Village Québécois d’Antan n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite

Site Internet du Village Québécois d'Antan

Féérie de lumières à Laval

Prix : Gratuit

Quand : Tous les soirs jusqu'au 19 décembre 2025, de 17 h à 22 h - Festivités spéciales les vendredis 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre

Adresse : Trévi Laval - 1805, autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Laval, Trévi transforme son site en un univers enchanté avec sa Féerie de Noël gratuite jusqu’au 19 décembre. Tu peux y déambuler parmi une vingtaine de décorations géantes et lumineuses, parfaites pour vivre la magie des Fêtes et capturer des photos dignes d’un conte. Les vendredis jusqu'au 19 décembre, l’endroit s’anime encore plus : chocolat chaud offert, musique festive et présence du père Noël. Une sortie totalement magique qui te plonge dans l’esprit des Fêtes sans rien dépenser.

Accessibilité : Site extérieur. Il y a une toilette chimique, mais aucun accès à l'intérieur du magasin après les heures d'ouverture.

Page Facebook de Trévi

Féerie au Parc Safari

Prix : 25 $ par personne de 13 ans et plus | 15 $ par enfant de 6 à 12 ans | 10 $ par enfant de 2 à 5 ans

Quand : Du 4 au 21 décembre, du jeudi au dimanche de 10 h à 20 h | Du 22 décembre au 4 janvier, tous les jours de 10 h à 20 h | Les 24 et 25 décembre ainsi que le 1er janvier, de 10 h à 16 h

Adresse : Parc Safari - 242, rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC

Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 5 janvier, le Parc Safari se transforme en véritable décor féérique où animaux géants illuminés composent un parcours impressionnant. À moins d’une heure de Montréal, tu peux t’y rendre pour profiter de l’ambiance festive, avec musique de Noël, sapins décorés, activités et même la présence du père Noël. Et si tu y vas durant le week-end avant le 21 décembre, un marché rempli de belles trouvailles t'y attend.

Site Internet du Parc Safari

Onhwa' Lumina

Prix : 33,75 $ par adulte

Quand : À l'année, selon les plages horaires offertes

Adresse : Onhwa' Lumina - 110, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, QC

Pourquoi tu dois y aller : Près de Québec, Onhwa’ Lumina t’accueille dans un parcours de 1,2 km où cascades de lumières féériques, projections vidéo envoûtantes, installations scénographiques soignées et mélodies traditionnelles s’unissent pour créer un moment suspendu. Ce sentier immersif met en lumière la poésie, la culture et les histoires de la grande Nation huronne-wendat, offrant une expérience aussi touchante que spectaculaire.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et seulement à certaines poussettes. Le parcours n'est pas asphalté.

Site Internet de Onhwa' Lumina

Holiday Light Stroll à la Saunders Farm 

Prix : À partir de 20 $ par personne

Quand : Plusieurs dates jusqu'au 30 décembre (inclusivement) 2025

Adresse : Saunders Farm - 7893, rue Bleeks, Ottawa, ON

Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 30 décembre, Saunders Farm se métamorphose en un splendide village de Noël qui mérite amplement les deux heures et demie de route. Sur place, tu pourras explorer des tunnels lumineux, un monde de cannes de bonbons, une grotte glacée et plusieurs décors enchanteurs. Entre un bon cidre chaud, un passage dans le labyrinthe et des activités comme écrire au père Noël ou décorer des biscuits, c’est une expérience festive et magique pour toute la famille.

Site Internet de Saunders Farm

Alight at Night Festival au Upper Canada Village

Prix : 18 $ par personne de 25 ans et plus, 9 $ par personne de 18 ans et 24 ans, gratuit pour les plus jeunes

Quand : Plusieurs dates jusqu'au 15 janvier 2025

Adresse : Upper Canada Village - 13740, County Rd 2, Morrisburg, ON

Pourquoi tu dois y aller : À un peu plus de deux heures de route de Montréal, Upper Canada Village t’accueille avec une programmation festive bien remplie. Tu pourras écouter des contes, participer à des jeux thématiques, embarquer dans un train miniature, chanter des classiques de Noël et même assister à un spectacle sons et lumières. Et pour couronner le tout, plus d’un million de petites lumières transforment le village d’antan en un décor éclatant qui vaut à lui seul le déplacement.

Accessibilité : Des soirées spéciales en voiture sont organisées pour les personnes à mobilité réduite

Site Internet de Upper Canada Village

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
onhwa lumina road trip upper canada village parcours lumineux
Montréal Canada Choses à faire Québec Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Cette marque de verres qui coûtent 15 $ chacun au Linen Chest est à 2 pour 5 $ au Dollarama

Même marque, même produit… vraiment pas le même prix.🤯🔥

Amazon lance son solde du Boxing Day d'avance et voici 11 bons deals allant jusqu'à 74 %

Jusqu'à 74 % de rabais, ça se prend bien avant Noël!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en décembre

Entre des items hyper mignons et des produits de marques populaires, une visite s’impose!

Fermeture de la fermette du Centre de la nature : le maire Boyer répond aux Lavallois fâchés

Une pétition a récolté près de 15 000 signatures et Action Laval demande une consultation publique. 🐷🦙🐓

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé les 24 et 25 décembre 2025 au Québec

Pour éviter les mauvaises surprises!

Grève à durée indéterminée pour les ambulanciers du Québec dès le 24 décembre

Décidément, 2025 s’impose comme l’année des grèves au Québec.

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé ce 26 décembre 2025 au Québec

Planifie tes sorties pour éviter les déplacements inutiles!

Cet aspirateur avec une note de 4,8/5 sur Amazon est à 74 % de rabais pour le Boxing Day

À moins de 150 $ pour un aspirateur sans fil, ça vaut VRAIMENT le coup d'oeil. 👀

Un Noël blanc : jusqu'à 10 cm de neige attendus au Québec d'ici mercredi soir

N’attends pas à cet après-midi pour terminer tes achats de Noël. ❄️

Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026

Il y a peut-être pas mal d’argent qui t’attend! 💸