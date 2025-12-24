8 parcours lumineux féériques qui valent le road trip à 2h30 ou moins de Montréal
Lorsque la féérie du temps des Fêtes s’installe au Québec et dans le reste du Canada, plusieurs lieux se parent de milliers de petites lumières de toutes sortes de couleurs, ajoutant encore plus de magie à cette période de l’année. C’est le genre de sortie romantique ou familiale qui permet de se retrouver et de profiter d’activités extérieures qui font oublier le froid de l’hiver. Histoire d’organiser ta propre balade dans un parcours lumineux près de Montréal, voici neuf adresses à visiter à moins de 2 h 30 de la métropole.
Que ce soit pour offrir une soirée en couple digne d’un film de Noël ou pour plonger tes proches dans la magie, tu as plusieurs options qui s’offrent à toi, incluant un lieu gratuit.
Festilumi
Prix : À partir de 14,95 $ + taxes
Quand : Jusqu'en janvier 2026, sur réservation
Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité magique à faire au Québec cet hiver, le parcours illuminé Festilumi mérite vraiment une place sur ta liste. Après avoir fait briller Laval pendant plusieurs années, l’attraction revient en force, mais cette fois du côté de Montréal. Sur place, tu peux déambuler à travers treize univers scintillants animés par plus de 20 millions de lumières, rien de moins. Entre les arches lumineuses gigantesques, les décors étincelants, les fresques brillantes et l’ambiance musicale qui enveloppe le trajet, chaque détour donne l’impression d’entrer dans un nouveau monde enchanté.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.
Lumagica au Sentier des cimes Laurentides
Le Sentier des cimes illuminé en hiver.
Prix : 31,90 $ par adulte | 19,90 $ par jeune de 6 à 17 ans
Quand : Du 12 décembre 2025 au 7 mars 2026, du jeudi au samedi, en soirée
Adresse : Sentier des cimes Laurentides - 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Sentier des cimes Laurentides est déjà un lieu magnifique à visiter, autant l’été qu’en automne ou lorsque la neige s’étend à perte de vue. Mais la magie promet d’être encore plus présente cette année, alors que des milliers de petites lumières de Noël recouvrent maintenant l’ensemble de la structure de randonnée haute de 40 mètres. À toi la sortie hivernale complètement féérique!
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes.
Les sentiers glacés du Domaine Enchanteur
Prix : 27,40 $ par adulte
Quand : Ouverture autour du 20 décembre - Du dimanche au mercredi de 9 h à 21 h, du jeudi au samedi de 9 h à 22 h
Adresse : Le Domaine Enchanteur - 1180, rang Saint-Félix E., Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 15 km de sentiers dont les deux tiers sont éclairés, le Domaine Enchanteur te permet de patiner longtemps avant d’en faire complètement le tour. Situé à environ deux heures et demie de Montréal, le site porte vraiment bien son nom : une fois la soirée tombée, il se transforme en un décor coloré et scintillant. Et si l’idée de glisser sur une glace soigneusement entretenue au milieu de sentiers sinueux illuminés t’attire, tu risques d’être servi.e!
Village illuminé Desjardins au Village Québécois d'Antan
Prix : 37 $ par adulte, 20 $ par enfant de 3 ans à 17 ans
Quand : Les samedis 6 et 13 décembre ainsi que du 20 au 31 décembre 2025 (excluant le 25 décembre) de 17 h à 22 h
Adresse : Village Québécois d'Antan - 1425, rue Montplaisir, Drummondville, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Drummondville, le Village Québécois d’Antan te plonge dans la magie des Fêtes jusqu’à la fin de l’année avec une foule d’activités qui donnent envie d’y passer la journée. Tu pourras y croiser des personnages mythiques et légendaires, te laisser entraîner par des rigodons endiablés, participer à une bataille de boules de neige ou faire un arrêt au marché de Noël. En bonus, les rues enneigées du village s’illuminent de milliers de guirlandes accrochées aux arbres, aux maisons et aux bâtiments, créant un décor féérique que tu pourras admirer en te promenant.
Accessibilité : Le Village Québécois d’Antan n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Féérie de lumières à Laval
Prix : Gratuit
Quand : Tous les soirs jusqu'au 19 décembre 2025, de 17 h à 22 h - Festivités spéciales les vendredis 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre
Adresse : Trévi Laval - 1805, autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Laval, Trévi transforme son site en un univers enchanté avec sa Féerie de Noël gratuite jusqu’au 19 décembre. Tu peux y déambuler parmi une vingtaine de décorations géantes et lumineuses, parfaites pour vivre la magie des Fêtes et capturer des photos dignes d’un conte. Les vendredis jusqu'au 19 décembre, l’endroit s’anime encore plus : chocolat chaud offert, musique festive et présence du père Noël. Une sortie totalement magique qui te plonge dans l’esprit des Fêtes sans rien dépenser.
Accessibilité : Site extérieur. Il y a une toilette chimique, mais aucun accès à l'intérieur du magasin après les heures d'ouverture.
Féerie au Parc Safari
Prix : 25 $ par personne de 13 ans et plus | 15 $ par enfant de 6 à 12 ans | 10 $ par enfant de 2 à 5 ans
Quand : Du 4 au 21 décembre, du jeudi au dimanche de 10 h à 20 h | Du 22 décembre au 4 janvier, tous les jours de 10 h à 20 h | Les 24 et 25 décembre ainsi que le 1er janvier, de 10 h à 16 h
Adresse : Parc Safari - 242, rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 5 janvier, le Parc Safari se transforme en véritable décor féérique où animaux géants illuminés composent un parcours impressionnant. À moins d’une heure de Montréal, tu peux t’y rendre pour profiter de l’ambiance festive, avec musique de Noël, sapins décorés, activités et même la présence du père Noël. Et si tu y vas durant le week-end avant le 21 décembre, un marché rempli de belles trouvailles t'y attend.
Onhwa' Lumina
Prix : 33,75 $ par adulte
Quand : À l'année, selon les plages horaires offertes
Adresse : Onhwa' Lumina - 110, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, QC
Pourquoi tu dois y aller : Près de Québec, Onhwa’ Lumina t’accueille dans un parcours de 1,2 km où cascades de lumières féériques, projections vidéo envoûtantes, installations scénographiques soignées et mélodies traditionnelles s’unissent pour créer un moment suspendu. Ce sentier immersif met en lumière la poésie, la culture et les histoires de la grande Nation huronne-wendat, offrant une expérience aussi touchante que spectaculaire.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et seulement à certaines poussettes. Le parcours n'est pas asphalté.
Holiday Light Stroll à la Saunders Farm
Prix : À partir de 20 $ par personne
Quand : Plusieurs dates jusqu'au 30 décembre (inclusivement) 2025
Adresse : Saunders Farm - 7893, rue Bleeks, Ottawa, ON
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 30 décembre, Saunders Farm se métamorphose en un splendide village de Noël qui mérite amplement les deux heures et demie de route. Sur place, tu pourras explorer des tunnels lumineux, un monde de cannes de bonbons, une grotte glacée et plusieurs décors enchanteurs. Entre un bon cidre chaud, un passage dans le labyrinthe et des activités comme écrire au père Noël ou décorer des biscuits, c’est une expérience festive et magique pour toute la famille.
Alight at Night Festival au Upper Canada Village
Prix : 18 $ par personne de 25 ans et plus, 9 $ par personne de 18 ans et 24 ans, gratuit pour les plus jeunes
Quand : Plusieurs dates jusqu'au 15 janvier 2025
Adresse : Upper Canada Village - 13740, County Rd 2, Morrisburg, ON
Pourquoi tu dois y aller : À un peu plus de deux heures de route de Montréal, Upper Canada Village t’accueille avec une programmation festive bien remplie. Tu pourras écouter des contes, participer à des jeux thématiques, embarquer dans un train miniature, chanter des classiques de Noël et même assister à un spectacle sons et lumières. Et pour couronner le tout, plus d’un million de petites lumières transforment le village d’antan en un décor éclatant qui vaut à lui seul le déplacement.
Accessibilité : Des soirées spéciales en voiture sont organisées pour les personnes à mobilité réduite
