On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleures aubaines de la semaine

Histoire de faire les meilleurs choix!

Façade d'un Maxi. Droite : Façade d'un Super C.

On a comparé les rabais du Maxi VS Super C.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Google Maps
Éditrice Junior

Avant de commencer ta liste d’épicerie et d’aller au magasin, faire des recherches à travers les aubaines peut vraiment faire une différence. Ça aide à mieux contrôler ton budget, à éviter les achats impulsifs et à repérer les meilleurs rabais dans les circulaires. Pour t’aider à faire des choix plus économiques, on a comparé huit promotions offertes chez Maxi et Super C afin de voir lequel propose les meilleurs prix cette semaine.

À lire également : 9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Avec le Super Bowl qui tombe ce week-end, on a aussi tenu compte des aliments souvent privilégiés pour recevoir et grignoter devant le match... ou pas!

Les prix présentés dans cette comparaison proviennent des circulaires en ligne de Maxi et de Super C. Les informations ont été relevées au moment de la rédaction et reflètent les promotions affichées sur leurs plateformes numériques, pour la période en vigueur jusqu’au 11 février. Les prix peuvent varier selon la région, la disponibilité des produits et les conditions propres à chaque magasin.

Pomme de terre Russet

Les pommes de terre Russet D\u00e9lices du March\u00e9 dans la circulaire du Maxi. Droite : Les pommes de terre Russet dans la circulaire du Super C.

Les pommes de terre Russet sont moins chères au Maxi qu’au Super C.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 1,99 $ plutôt que 5,49 $ pour 10 lb

Prix au Super C : 4,99 $ plutôt que 5,99 $ pour 10 lb

Les deux épiceries proposent un sac de 10 lb de pommes de terre Russet, mais le prix est beaucoup plus bas chez Maxi cette semaine.

Ailes de poulet Flamingo ou La Cage

Les ailes de poulet Flamingo et La Cage dans la circulaire du Maxi. Droite : Les ailes de poulet Flamingo et La Cage dans la circulaire du Super C.

Les ailes de poulet surgelées Flamingo et La Cage sont en spécial au même prix au Maxi et au Super C.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 6,95 $ plutôt que 15,99 à 16,99 $

Prix au Super C : 6,95 $ plutôt que 16,49 $

Les ailes de poulet surgelées, très populaires pour le Super Bowl, sont affichées au même prix chez Maxi et Super C selon les marques et formats comparés. Dans ce cas-ci, le choix peut se faire en fonction de la disponibilité ou des saveurs offertes en magasin.

Frites surgelées McCain

Les frites surgel\u00e9es McCain Superfries dans la circulaire du Maxi. Droite : Les frites surgel\u00e9es McCain Superfries dans la circulaire du Super C.

Les frites surgelées McCain sont moins chères au Super C qu’au Maxi.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 3,50 $ plutôt que 4,50 $ pour 650 g

Prix au Super C : 2,97 $ plutôt que 4,99 $ pour 650 g

Pour les frites surgelées McCain, Super C affiche un prix plus bas que Maxi. C’est une option pratique et économique pour compléter un menu de soir de match sans passer trop de temps en cuisine.

Ensembles de repas Old El Paso

L'ensemble de repas Old El Paso dans la circulaire du Maxi. Droite : L'ensemble de repas Old El Paso dans la circulaire du Super C.

L'ensemble de repas Old El Paso est moins cher au Super C qu’au Maxi.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 4 $

Prix au Super C : 3,77 $ plutôt que 4,99 $

Les ensembles de repas Old El Paso sont moins chers chez Maxi cette semaine. Si tu veux une solution simple pour préparer des tacos et nourrir plusieurs personnes sans trop dépenser, c'est une option à considérer.

Fromage à la crème Philadelphia

Le beurre d\u2019arachide Kraft et le fromage \u00e0 la cr\u00e8me Philadelphia dans la circulaire du Maxi. Droite : Le fromage \u00e0 la cr\u00e8me Philadelphia dans la circulaire du Super C.

Le fromage à la crème Philadelphia est offert à un prix comparable au Maxi et au Super C.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 4,97 $ plutôt que 6,50 $ pour 340 g

Prix au Super C : 4,97 $ plutôt que 6,79 $ pour 340 g

Maxi et Super C proposent des prix comparables pour le fromage à la crème Philadelphia, offrant le même avantage d’un côté et de l’autre cette semaine.

Yogourt Astro

Le yogourt Astro et le fromage Black Diamond dans la circulaire du Maxi. Droite : Les yogourts Astro et i\u00d6GO dans la circulaire du Super C.

Le yogourt Astro est offert à un meilleur prix au Super C qu’au Maxi.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 3,25 $ plutôt que 3,50 $ pour 750 g

Prix au Super C : 2,99 $ plutôt que 3,79 $ pour 750 g

Du côté des yogourts, Super C offre de meilleurs prix sur le contenant Astro. Que ce soit pour le déjeuner ou pour remplacer la crème sure pour un repas, la version nature devrait faire l'affaire, surtout à ce prix.

Sandwichs glacés Chapman’s 

Les friandises glac\u00e9es Chapman\u2019s dans la circulaire du Maxi. Droite : Les produits glac\u00e9s Chapman\u2019s dans la circulaire du Super C.

Les sandwichs glacés Chapman’s sont moins chers au Maxi qu’au Super C.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 5 $ plutôt que 8 $ pour 12 sandwichs

Prix au Super C : 5,99 $ plutôt que 8,19 $ pour 12 sandwichs

Les friandises glacées Chapman’s sont plus avantageuses chez Maxi. Tu peux donc avoir un dessert prêt à servir au congélateur, et ce, à petit prix.

Boissons gazeuses Pepsi

Les boissons gazeuses Pepsi en canettes dans la circulaire du Maxi. Droite : Les boissons gazeuses Pepsi en canettes dans la circulaire du Super C.

Les boissons gazeuses Pepsi sont légèrement moins chères au Maxi qu’au Super C.

Maxi, Super C

Prix au Maxi : 12,25 $ plutôt que 13 $ pour 24 canettes

Prix au Super C : 12,49 $ plutôt que 15,99 $ pour 24 canettes

Les caisses de boissons gazeuses Pepsi sont légèrement moins chères chez Maxi. Comme il s’agit d’un incontournable lors d’un party de Super Bowl, la différence de prix peut rapidement compter quand on achète en plus grande quantité.

Avec leurs aubaines, les bannières arrivent à égalité après deux prix identiques et trois victoires de chaque côté. Cela dit, tu peux toujours profiter de la politique du prix politique du prix imbattable pour profiter du meilleur des deux concurrents en un seul arrêt si c’est une option plus avantageuse pour toi.

Concrètement, lorsque tu présentes une circulaire valide d’un autre détaillant pour le même article (même marque, format et caractéristiques), Maxi ajuste son prix et accorde un pourcentage de réduction additionnel. Cette politique peut être avantageuse pour réduire encore la facture, surtout lorsque certains produits sont moins chers ailleurs cette semaine.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

