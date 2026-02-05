On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleures aubaines de la semaine
Histoire de faire les meilleurs choix!
Avant de commencer ta liste d’épicerie et d’aller au magasin, faire des recherches à travers les aubaines peut vraiment faire une différence. Ça aide à mieux contrôler ton budget, à éviter les achats impulsifs et à repérer les meilleurs rabais dans les circulaires. Pour t’aider à faire des choix plus économiques, on a comparé huit promotions offertes chez Maxi et Super C afin de voir lequel propose les meilleurs prix cette semaine.
Avec le Super Bowl qui tombe ce week-end, on a aussi tenu compte des aliments souvent privilégiés pour recevoir et grignoter devant le match... ou pas!
Les prix présentés dans cette comparaison proviennent des circulaires en ligne de Maxi et de Super C. Les informations ont été relevées au moment de la rédaction et reflètent les promotions affichées sur leurs plateformes numériques, pour la période en vigueur jusqu’au 11 février. Les prix peuvent varier selon la région, la disponibilité des produits et les conditions propres à chaque magasin.
Pomme de terre Russet
Les pommes de terre Russet sont moins chères au Maxi qu’au Super C.
Prix au Maxi : 1,99 $ plutôt que 5,49 $ pour 10 lb
Prix au Super C : 4,99 $ plutôt que 5,99 $ pour 10 lb
Les deux épiceries proposent un sac de 10 lb de pommes de terre Russet, mais le prix est beaucoup plus bas chez Maxi cette semaine.
Ailes de poulet Flamingo ou La Cage
Les ailes de poulet surgelées Flamingo et La Cage sont en spécial au même prix au Maxi et au Super C.
Prix au Maxi : 6,95 $ plutôt que 15,99 à 16,99 $
Prix au Super C : 6,95 $ plutôt que 16,49 $
Les ailes de poulet surgelées, très populaires pour le Super Bowl, sont affichées au même prix chez Maxi et Super C selon les marques et formats comparés. Dans ce cas-ci, le choix peut se faire en fonction de la disponibilité ou des saveurs offertes en magasin.
Frites surgelées McCain
Les frites surgelées McCain sont moins chères au Super C qu’au Maxi.
Prix au Maxi : 3,50 $ plutôt que 4,50 $ pour 650 g
Prix au Super C : 2,97 $ plutôt que 4,99 $ pour 650 g
Pour les frites surgelées McCain, Super C affiche un prix plus bas que Maxi. C’est une option pratique et économique pour compléter un menu de soir de match sans passer trop de temps en cuisine.
Ensembles de repas Old El Paso
L'ensemble de repas Old El Paso est moins cher au Super C qu’au Maxi.
Prix au Maxi : 4 $
Prix au Super C : 3,77 $ plutôt que 4,99 $
Les ensembles de repas Old El Paso sont moins chers chez Maxi cette semaine. Si tu veux une solution simple pour préparer des tacos et nourrir plusieurs personnes sans trop dépenser, c'est une option à considérer.
Fromage à la crème Philadelphia
Le fromage à la crème Philadelphia est offert à un prix comparable au Maxi et au Super C.
Prix au Maxi : 4,97 $ plutôt que 6,50 $ pour 340 g
Prix au Super C : 4,97 $ plutôt que 6,79 $ pour 340 g
Maxi et Super C proposent des prix comparables pour le fromage à la crème Philadelphia, offrant le même avantage d’un côté et de l’autre cette semaine.
Yogourt Astro
Le yogourt Astro est offert à un meilleur prix au Super C qu’au Maxi.
Prix au Maxi : 3,25 $ plutôt que 3,50 $ pour 750 g
Prix au Super C : 2,99 $ plutôt que 3,79 $ pour 750 g
Du côté des yogourts, Super C offre de meilleurs prix sur le contenant Astro. Que ce soit pour le déjeuner ou pour remplacer la crème sure pour un repas, la version nature devrait faire l'affaire, surtout à ce prix.
Sandwichs glacés Chapman’s
Les sandwichs glacés Chapman’s sont moins chers au Maxi qu’au Super C.
Prix au Maxi : 5 $ plutôt que 8 $ pour 12 sandwichs
Prix au Super C : 5,99 $ plutôt que 8,19 $ pour 12 sandwichs
Les friandises glacées Chapman’s sont plus avantageuses chez Maxi. Tu peux donc avoir un dessert prêt à servir au congélateur, et ce, à petit prix.
Boissons gazeuses Pepsi
Les boissons gazeuses Pepsi sont légèrement moins chères au Maxi qu’au Super C.
Prix au Maxi : 12,25 $ plutôt que 13 $ pour 24 canettes
Prix au Super C : 12,49 $ plutôt que 15,99 $ pour 24 canettes
Les caisses de boissons gazeuses Pepsi sont légèrement moins chères chez Maxi. Comme il s’agit d’un incontournable lors d’un party de Super Bowl, la différence de prix peut rapidement compter quand on achète en plus grande quantité.
Avec leurs aubaines, les bannières arrivent à égalité après deux prix identiques et trois victoires de chaque côté. Cela dit, tu peux toujours profiter de la politique du prix politique du prix imbattable pour profiter du meilleur des deux concurrents en un seul arrêt si c’est une option plus avantageuse pour toi.
Concrètement, lorsque tu présentes une circulaire valide d’un autre détaillant pour le même article (même marque, format et caractéristiques), Maxi ajuste son prix et accorde un pourcentage de réduction additionnel. Cette politique peut être avantageuse pour réduire encore la facture, surtout lorsque certains produits sont moins chers ailleurs cette semaine.
