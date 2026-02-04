VIA Rail embauche au service à la clientèle avec un sec.5 et offre une paye de 27,48 $/h
C'est le temps de postuler!
Peu importe ton niveau d'études, trouver un emploi n'est pas toujours une tâche facile. Si jamais tu as ton diplôme d'études secondaire et un peu d'expérience en services à la clientèle, VIA Rail est actuellement en recrutement pour combler 10 postes permanents d’agent.e.s de ventes au téléphone au sein de son centre d’appels de Montréal, avec une entrée en poste prévue au printemps 2026.
Dans ce rôle, tu deviens souvent le premier point de contact des client.e.s. Par téléphone, tu écoutes leurs besoins, réponds à leurs questions et les accompagnes dans l’achat de billets ou le choix de solutions de voyage adaptées.
Tu expliques clairement les options disponibles, mets en valeur leurs avantages et proposes une approche personnalisée, efficace et attentionnée. Ton travail contribue autant à la satisfaction de la clientèle qu’à l’atteinte des objectifs individuels et d’équipe.
Les postes offerts sont permanents à temps partiel, avec un minimum garanti de 20 heures par semaine, pouvant aller jusqu’à 40 heures. Les quarts de travail varient entre 4 et 8 heures par jour, selon un horaire flexible incluant les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Le centre d’appels est ouvert 24 h sur 24, mais les plages de travail se situent entre 7 h et 23 h. L’entrée en fonction, tout comme le début de la formation obligatoire, est prévue pour le 20 avril 2026.
Le poste est rattaché à la gare centrale de Montréal. Le travail se fait majoritairement en télétravail, sauf pendant la formation et la période d’essai, alors que tu pourrais te faire demander de te présenter sur place. À noter qu’aucun stationnement n’est offert.
Côté conditions, VIA Rail propose un salaire de 27,48 $ de l’heure, une formation rémunérée à plein salaire, des recertifications régulières et des possibilités de développement encadrées par la convention collective. S’ajoutent à tout ça des avantages sociaux complets, un régime de retraite avantageux, l’accès à un service de télémédecine pour toi et ta famille, ainsi que des privilèges de voyage après un an de service.
Pour être admissible, tu dois détenir un diplôme d’études secondaires, avoir au moins un an d’expérience en ventes ou en service à la clientèle, maîtriser les outils informatiques et la navigation Internet, et être parfaitement bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit.
La date limite pour soumettre ta candidature est fixée au 15 février 2026. Si travailler au cœur du réseau ferroviaire canadien t’interpelle, c’est peut-être le moment de sauter à bord.
