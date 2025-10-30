Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

Gare de train VIA Rail de Québec.

Emploi à Montréal : VIA Rail embauche.

Shawn Ccf | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu rêves d’un emploi à Montréal où chaque journée est différente? C’est peut-être le moment d’embarquer avec VIA Rail. L’entreprise nationale de transport ferroviaire cherche 100 agent.e.s aux services à bord pour des postes permanents à temps plein basés dans la métropole.

À lire également : Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an

Avec un salaire de 28,91 $/h, une formation payée et des avantages sociaux complets, c’est une occasion rêvée pour bâtir une carrière dans une entreprise reconnue à travers le pays.

Un emploi unique sur les rails

Depuis la gare Centrale de Montréal, tu assureras un service à la clientèle sur les trajets vers Ottawa, Toronto, Québec, Jonquière et Senneterre. Ton rôle? Accompagner les passagers et passagères tout au long de leur voyage, des bagages au service des repas, en passant par leur confort et leur sécurité.

Les avantages

  • 28,91 $/h dès l’embauche
  • Formation rémunérée et recertifications régulières
  • Uniforme fourni et dépenses couvertes lors des longs trajets (repas, hôtel, etc.)
  • Régime de retraite et avantages sociaux généreux
  • Télémédecine gratuite pour toi et ta famille
  • Privilèges de voyage après un an de service
  • Occasions d’avancement et encadrement syndiqué

Les principales responsabilités

  • Offrir un service professionnel et attentionné à bord
  • Aider les passagers avec leurs bagages
  • Veiller à leur bien-être et à leur sécurité
  • Servir repas et boissons, incluant de l’alcool
  • Maintenir la propreté des espaces de travail et des cabines

Horaire et formation

Tu dois être prêt.e à travailler selon un horaire variable incluant les fins de semaine et les jours fériés, parfois pour des périodes de deux à trois jours à l’extérieur de chez toi. Avant ton entrée en poste, tu suivras une formation rémunérée de 9 semaines débutant le 12 janvier 2026.

Les exigences

  • Diplôme d’études secondaires
  • Minimum d’un an d’expérience en service à la clientèle
  • Capacité à communiquer en français et en anglais (à l’oral)
  • Force physique pour manipuler jusqu’à 23 kg (50 lb)
  • Souplesse d’horaire et disponibilité pour voyager

La date limite pour postuler est le 7 novembre 2025, alors si tu veux un emploi bien payé et plein d’aventure, tu sais quoi faire!

Agent.e.s aux services à bord 

Salaire : 33,36 $

Employeur : VIA Rail

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

