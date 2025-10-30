VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h
Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!
Tu rêves d’un emploi à Montréal où chaque journée est différente? C’est peut-être le moment d’embarquer avec VIA Rail. L’entreprise nationale de transport ferroviaire cherche 100 agent.e.s aux services à bord pour des postes permanents à temps plein basés dans la métropole.
Avec un salaire de 28,91 $/h, une formation payée et des avantages sociaux complets, c’est une occasion rêvée pour bâtir une carrière dans une entreprise reconnue à travers le pays.
Un emploi unique sur les rails
Depuis la gare Centrale de Montréal, tu assureras un service à la clientèle sur les trajets vers Ottawa, Toronto, Québec, Jonquière et Senneterre. Ton rôle? Accompagner les passagers et passagères tout au long de leur voyage, des bagages au service des repas, en passant par leur confort et leur sécurité.
Les avantages
- 28,91 $/h dès l’embauche
- Formation rémunérée et recertifications régulières
- Uniforme fourni et dépenses couvertes lors des longs trajets (repas, hôtel, etc.)
- Régime de retraite et avantages sociaux généreux
- Télémédecine gratuite pour toi et ta famille
- Privilèges de voyage après un an de service
- Occasions d’avancement et encadrement syndiqué
Les principales responsabilités
- Offrir un service professionnel et attentionné à bord
- Aider les passagers avec leurs bagages
- Veiller à leur bien-être et à leur sécurité
- Servir repas et boissons, incluant de l’alcool
- Maintenir la propreté des espaces de travail et des cabines
Horaire et formation
Tu dois être prêt.e à travailler selon un horaire variable incluant les fins de semaine et les jours fériés, parfois pour des périodes de deux à trois jours à l’extérieur de chez toi. Avant ton entrée en poste, tu suivras une formation rémunérée de 9 semaines débutant le 12 janvier 2026.
Les exigences
- Diplôme d’études secondaires
- Minimum d’un an d’expérience en service à la clientèle
- Capacité à communiquer en français et en anglais (à l’oral)
- Force physique pour manipuler jusqu’à 23 kg (50 lb)
- Souplesse d’horaire et disponibilité pour voyager
La date limite pour postuler est le 7 novembre 2025, alors si tu veux un emploi bien payé et plein d’aventure, tu sais quoi faire!
Agent.e.s aux services à bord
