12 trouvailles Costco pas chères qui sont des cadeaux parfaits si tu ne sais pas quoi offrir
Pas question d'arriver les mains vides!
Échange de cadeaux entre collègues, cadeau d’hôte, invitation au réveillon chez les parents de ta nouvelle flamme : les occasions où il faut trouver un présent pour quelqu’un à qui on ne sait pas quoi offrir ne manquent pas durant le temps des Fêtes. Heureusement, plusieurs options passe-partout sont pensées exactement pour ça, et au Costco, tu peux faire des trouvailles des plus intéressantes.
Voici donc douze suggestions de coffrets et d’assortiments de toutes sortes qui devraient te permettre de répandre de la joie sans trop te casser la tête durant la période la plus festive de l’année.
Ensemble de soins corporels Apotheke
L’ensemble de soins Apotheke est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 39,99 $
Avec un shampoing, un conditionneur, différentes lotions pour les mains et le corps ainsi qu’un luffa, ce coffret cadeau de sept morceaux est une belle attention à offrir à la personne de ton entourage qui aime se dorloter. Connue pour ses fragrances apaisantes, cette marque est à mettre sur ta liste d’idées.
Chocolats de Dubaï Bouchard
Les chocolats de Dubaï Bouchard sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 21,99 $
Ce n’est pas un secret : les chocolats de Dubaï, remplis de garniture à la pistache et au knafeh, ont beaucoup fait le buzz dans les dernières années. Alliant la douceur du chocolat, le goût distinctif de la pistache et le croustillant du knafeh, cette combinaison a tout pour plaire. Alors pourquoi ne pas la partager durant le temps des Fêtes?
Coffret soins corporels Winter in Venice
Le coffret de soins Winter in Venice est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 49,99 $
À 50 $, ce panier de luxe est parmi les options les plus dispendieuses de cette liste, mais avec raison. Ce sont treize produits, en plus du panier réutilisable, qui sont en vedette dans ce cadeau du Costco.
On y retrouve un gel douche, un bain moussant, une lotion corporelle, un second bain moussant, un gommage corporel, un savon pour les mains, une lotion pour les mains, deux sérums pour le visage, une crème pour les mains, une lotion pour les pieds, du sel de bain et un beurre corporel.
Cet ensemble offre donc une expérience de relaxation digne d’un spa à la maison, le tout présenté dans un emballage élégant.
Assortiment d’olives La Explanada
L’assortiment d’olives La Explanada est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 17,99 $
Histoire de gâter tes proches aux goûts plus salés, cet assortiment d’olives est aussi original qu’alléchant. Souvent, les gens adorent les olives ou n’ont pas tellement d’intérêt ; il suffit donc de savoir que la personne à qui tu veux offrir ce présent appartient au premier groupe, et le tour est joué.
Avec des saveurs comme truffe, jalapeño, orange, fromage bleu, poivrons rôtis et légumes marinés, les fans d’olives ont de quoi se lécher les babines.
Coffret cadeau Tesoro Peanuts
Le coffret cadeau Tesoro Peanuts est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 39,99 $
Pour un cadeau qui marie nostalgie et douceurs sucrées, cet ensemble inspiré de l’univers des Peanuts a tout ce qu’il faut pour faire sourire la personne qui le recevra.
Il comprend deux tasses en céramique et une assiette rectangulaire assortie, toutes conçues en édition limitée spécialement pour les fans de la célèbre bande dessinée.
Le tout est rempli d’une collection de sucreries, dont des gouttes de chocolat pour chocolat chaud Deavas, des biscuits sablés McKeever & Danlee, des feuilletés Tesoro à la crème au chocolat et des guimauves belges signées Hamlet.
Coffret gourmand Vicenzovo
Le coffret gourmand Vicenzovo est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 29,99 $
Avec ce cadeau, tu offres non seulement des gâteries, mais aussi un grand sac fourre-tout en feutre réutilisable. Cela dit, même si ce bonus est aussi joli que pratique, c'est son contenu qui vole la vedette.
Chocolats pralinés Sorini, mini gâteaux tiramisu Balconi, doigts de dame Vicenzi, biscuits sablés du Royaume-Uni, madeleines St-Michel, croquant aux arachides The Treat Shoppe, popcorn sucré et salé Indulge Gourmet, barre chocolatée Biscuits et crème de Lamontagne, truffes Chocmod et friandises tendres et acidulées Tangy Zangy : voilà ce que tu donnes en optant pour cet ensemble à 30 $.
Trousse d’huiles et assaisonnement Pinzimonio Montosco
La trousse d’huiles et assaisonnement Pinzimonio Mantova est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 23,99 $
Tu as des adeptes de la popote dans ton entourage? Alors cet assortiment qui contient tous les ingrédients nécessaires pour faire un pinzimonio, une vinaigrette italienne simple mais goûteuse, est à mettre dans ta mire. Celui-ci inclut de l’huile d’olive extra-vierge, un vinaigre blanc de Sicile, un moulin de grains de poivre mélangés et un moulin de sel de mer, soit tout ce qu’il faut pour préparer une assiette de crudités à l’italienne. C’est un ensemble élégant et pratique qui fera assurément plaisir à toute personne qui aime cuisiner.
Ensemble de tartinades St. Dalfour
L’ensemble de tartinades St. Dalfour est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 24,99 $
En plus d’être trop mignon avec ses 20 mini pots et son plat de service, cet ensemble de confitures permet de découvrir plusieurs profils de saveurs sans devoir s’engager à consommer un pot de taille normale au complet. C’est le genre de présent qui peut satisfaire plusieurs goûts, alors si tu ne sais pas quoi offrir, cette suggestion est pour toi!
Coffret de thés Four O’Clock
Le coffret de thés Four O’Clock est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 24,99 $
Si tu souhaites offrir un cadeau cosy qui permet d’oublier le froid de l’hiver, ce coffret est parfait pour les adeptes de thés et tisanes. Venant avec deux tasses, des infuseurs en coton et six saveurs de feuilles, il permet de créer un petit rituel réconfortant à partager ou à savourer en solo. Une attention qui accompagne parfaitement les soirées tranquilles de décembre.
Coffret popcorn Amish Country
Le coffret popcorn Amish Country est en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 19,99 $
Allô les soirées popcorn funky! Cet ensemble réunit six variétés de grains : jaune moyen, rouge, blanc moyen, bleu minuit, doigt de dame et pourpre, chacune offrant une texture et un éclat unique une fois éclatés. Quatre assaisonnements viennent compléter l’expérience : sel rose de l’Himalaya, sel citron-aneth, sel chipotle et sucre à la cannelle. Avec six sacs de grains et quatre pots d’assaisonnements, c’est le kit idéal pour transformer une simple soirée cinéma en véritable dégustation maison.
Sélection de chocolats à la liqueur Anthon Berg
Les chocolats à la liqueur Anthon Berg sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 28,99 $
Le chocolat, c’est un classique des cadeaux faciles à offrir à Noël. Mais pour ajouter une touche plus festive à ton geste, ces petites bouteilles chocolatées renfermant différentes liqueurs sont tout indiquées.
Ce délice qui apparaît sur les tablettes d’épicerie durant le temps des Fêtes a un petit quelque chose de spécial. Alors si tu connais quelqu’un qui aimerait avoir un peu de Kahlua, de Southern Comfort ou de Rémy Martin dans son dessert, tu sais quoi faire.
Pralinés classiques Lindt
Les pralinés classiques Lindt sont en vente au Costco durant le temps des Fêtes.
Prix : 22,99 $
Pour un merci ou une petite pensée, les boîtes de chocolats du genre ratent rarement la cible. Offrant une variété de gourmandises de qualité, l’ensemble de Lindt est un passe-partout parfait à moins de 25 $.
