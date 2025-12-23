Amazon lance son solde du Boxing Day d'avance et voici 11 bons deals allant jusqu'à 74 %
Jusqu'à 74 % de rabais, ça se prend bien avant Noël!
Le jour des soldes de l'Après-Noël, ce fameux Boxing Day, a bien changé avec les années. Plus besoin de braver le froid, les foules ou même faire la file devant un magasin pour dénicher de bonnes affaires : ton divan fait désormais office de première loge pour le magasinage. Et bonne nouvelle : Amazon Canada n'attend pas le 26 décembre pour te gâter. Le détaillant en ligne a déjà lancé ses promotions de l'Après-Noël, histoire de te donner une longueur d'avance.
Que tu cherches un cadeau de dernière minute ou que tu veuilles simplement te faire plaisir après les Fêtes, c'est le moment idéal pour fouiller dans les offres. Électronique, articles de maison, accessoires de cuisine : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Pour te simplifier la tâche, Narcity Québec a passé au peigne fin les rabais et sélectionné onze trouvailles qui méritent ton attention. Certaines d'entre elles affichent des réductions allant jusqu'à 74 % : ça se prend bien!
Aspirateur balai sans fil
Il y a actuellement un rabais de 371,21 $ sur l’aspirateur balai sans fil.
Prix régulier : 499,99 $
Prix en solde : 128,78 $
Rabais : 371,21 $
C’est bien connu : le Boxing Day, c’est le moment rêvé pour mettre la main sur un bon aspirateur sans exploser son budget. Celui-ci, sans fil, est à 74 % de rabais et c’est le « dupe » parfait du Dyson à mini-prix. Avec son moteur puissant de 550 W et ses trois niveaux d’aspiration, il convient à tous les types de plancher, même les tapis les plus épais. Il est aussi muni d’une brosse anti-nœuds : fini les cheveux ou les poils d’animaux qui bloquent la tête d’aspiration.
En plus d’une autonomie allant jusqu’à 55 minutes, cet aspirateur propose une batterie amovible, une tête LED pivotante pour repérer la poussière dans les coins sombres, et un filtre HEPA double qui capture jusqu’à 99,9 % des allergènes. Un bon choix pour les personnes allergiques ou les foyers avec des animaux de compagnie.
Montre intelligente Google FitBit Versa 4
Il y a actuellement un rabais de 80 $ sur la montre intelligente Google Fitbit Versa 4.
Prix régulier : 259,95 $
Prix en solde : 179,95 $
Rabais : 80 $
Si tu essaies de mieux dormir, de bouger plus ou de suivre ta santé sans te casser la tête, tu as trouvé une alliée de choix : la Fitbit Versa 4. Légère et étanche jusqu’à 50 mètres, elle propose plus de 40 modes d’exercice avec GPS intégré. Elle suit ton rythme cardiaque en continu, t’affiche un score de préparation quotidien et te suggère même des moments de récupération pour t’aider à t’entraîner plus intelligemment.
Côté sommeil, elle va un peu plus loin que le classique « combien d’heures t’as dormi » : elle te donne un profil de sommeil personnalisé, te réveille au bon moment avec une alarme intelligente et peut même t’aider à gérer ton stress avec des outils intégrés. Il y a aussi un capteur SpO2, le suivi du cycle menstruel, et six mois de Fitbit Premium inclus.
Petit plus bien pratique : tu peux recevoir appels, textos et notifications directement sur ton poignet, et utiliser Alexa ou Google Maps selon ton téléphone. Niveau look, elle est offerte en plusieurs couleurs : bleu cascade, sable rose, noir et même jus de betterave.
Moniteur 27 pouces Samsung
Il y a actuellement un rabais de 71,99 $ sur le moniteur Samsung de 27 pouces.
Prix régulier : 189,99 $
Prix en solde : 118,00 $
Rabais : 71,99 $
Un écran de 27 pouces à ce prix-là, difficile de passer à côté. Ce moniteur Samsung offre des couleurs éclatantes, peu importe l’angle de vue, et son taux de rafraîchissement de 100 Hz assure une belle fluidité, que ce soit pour le gaming, le binge-watching ou le travail.
Et pour le confort visuel, c’est un bon allié : le mode Eye Saver réduit la fatigue oculaire, même après plusieurs heures devant l’écran.
Aspirateur Dyson V11 Origin
Il y a actuellement un rabais de 300,00 $ sur l’aspirateur sans fil Dyson V11 Origin.
Prix régulier : 799,99 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 300,00 $
Si tu es prêt.e à investir un bon montant pour un aspirateur puissant, le Dyson V11 Origin pourrait bien devenir ton meilleur allié pour le ménage. Conçu pour un nettoyage en profondeur sur toutes les surfaces, il est aussi parfait pour les foyers avec animaux.
Sa tête Motorbar est pensée pour démêler les cheveux pendant le passage : fini les enchevêtrements à la brosse. Il se transforme facilement en aspirateur portatif pour nettoyer la voiture, les escaliers ou les meubles. Et avec une autonomie allant jusqu’à 60 minutes, tu peux tout faire d’un coup, sans devoir recharger.
Machine à café Philips Serie 3300
Il y a actuellement un rabais de 420 $ sur la machine à café expresso Philips Series 3300.
Prix régulier : 999,99 $
Prix en solde : 579,99 $
Rabais : 420 $
Tu rêves de rehausser ton rituel café sans sortir de chez toi (et dépenser 7 $ pour un latte)? La machine à espresso Philips Series 3300 pourrait bien transformer ta cuisine en véritable café-bar. Elle prépare six boissons chaudes ou glacées : expresso, cappuccino, latte macchiato, café noir, café glacé et même de l’eau chaude pour le thé.
Son système LatteGo te permet d’obtenir une mousse de lait onctueuse en un clic, que tu utilises du lait régulier ou une option végétale. Son broyeur en céramique garantit un arôme parfait à chaque tasse, et grâce au filtre AquaClean, tu peux savourer jusqu’à 5 000 cafés sans te soucier du détartrage.
AirPods 4
Il y a actuellement un rabais de 40 $ sur les AirPods 4 d’Apple.
Prix régulier : 179,00 $
Prix en solde : 139,00 $
Rabais : 40 $
Les AirPods sont sur toutes les listes de cadeaux de Noël. Ce modèle, repensé pour un confort optimal, tient bien en place et offre un son impressionnant pour leur format compact. Avec la puce H2, les appels sont clairs, même dans les environnements bruyants, et tu peux interagir avec Siri de manière intuitive : un simple hochement de tête suffit pour répondre à une commande.
Ces AirPods offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie avec l’étui de recharge USB-C, facile à transporter. Résistants à la pluie, ils sont parfaits pour le télétravail, l’entraînement ou les déplacements.
Amazon Echo Show 5
Il y a actuellement un rabais de 50 $ sur l’écran intelligent Amazon Echo Show 5.
Prix régulier : 119,99 $
Prix en solde : 69,99 $
Rabais : 50 $
Le nouvel Echo Show 5 simplifie la vie à la maison. Avec son écran de 5,5 pouces, tu peux consulter la météo, suivre les nouvelles, passer des appels vidéo ou gérer tes appareils connectés sans sortir ton téléphone. Le son a été amélioré, il est donc parfait pour écouter ta musique ou tes podcasts préférés.
Tu peux aussi t’en servir pour garder un œil sur la maison grâce à la caméra intégrée, ou l’utiliser comme cadre photo numérique. Côté design, il est offert en noir, bleu ou blanc, fabriqué avec des matériaux recyclés, et conçu pour protéger ta vie privée avec un cache-caméra et un bouton pour désactiver le micro.
Ordinateur portable 15,6 pouces
Il y a actuellement un rabais de 780 $ sur l’ordinateur portable Jumper 15,6 po avec Windows 11.
Prix régulier : 1 199,99 $
Prix en solde : 419,99 $
Rabais : 780 $
Si tu cherches un ordinateur portable fiable pour le travail, les études ou simplement la maison sans te ruiner, ce modèle Jumper de 15,6 pouces a de quoi surprendre. Avec 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage total de 640 Go, il gère facilement la navigation, le multitâche et les fichiers plus lourds. Il fonctionne sous Windows 11 et vient avec un an d’abonnement à Microsoft Office 365 :pratique pour Word, Excel ou PowerPoint.
Son écran IPS FHD de 1 920 x 1 080 pixels offre une belle qualité d’image, que ce soit pour du streaming, des appels vidéo ou des présentations. Il est aussi équipé de deux haut-parleurs stéréo et de plusieurs options de connectivité. Un portable polyvalent, léger, complet et à un prix difficile à battre.
Ensemble de blanchiment des dents de Crest
Il y a actuellement un rabais de 26,34 $ sur le kit de blanchiment des dents Crest 3D White Strips.
Prix régulier : 71,33 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 26,34 $
Les bandes Crest 3D White Strips Effets professionnels ont fait leurs preuves, c'est pour ça qu'elles ont été commandées plus de 20 000 fois sur Amazon au cours du mois dernier! Elles peuvent t’aider à retrouver des dents visiblement plus blanches en 30 minutes par jour, et utilisent une technologie antidérapante pour rester bien en place, même pendant que tu parles ou que tu bois de l’eau.
Chaque coffret comprend 44 bandes, soit 22 traitements complets, conçus pour éliminer jusqu’à 14 ans de taches.
Rasoir électrique Wet & Dry
Il y a actuellement un rabais de 130 $ sur le rasoir électrique Philips Shaver i9000 Prestige.
Prix régulier : 349,95 $
Prix en solde : 219,95 $
Rabais : 130 $
Ce rasoir de Philips Wet & Dry est pensé pour un rasage précis et confortable. La technologie SkinIQ s’adapte à ta peau et à ta façon de te raser pour un maximum de confort. Le système Lift & Cut soulève et coupe les poils au plus près, pendant que les têtes rotatives 360° assurent un rasage uniforme, même dans les zones plus complexes, comme le cou ou sous le nez.
Avec la fonction Pressure Guard, tu sais en temps réel si tu appliques la bonne pression : pratique pour éviter les irritations. Étanche, garanti jusqu’à cinq ans et livré avec tout ce qu’il faut (support de charge, trousse, tondeuse de précision, dosette de nettoyage...), c’est un rasoir complet qui convient à toutes les routines.
Brosse à dent électrique
Il y a actuellement un rabais de 120,04 $ sur la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare DiamondClean.
Prix régulier : 249,99 $
Prix en solde : 129,95 $
Rabais : 120,04 $
Cette brosse à dents électrique de Philips propose plusieurs fonctionnalités avancées, dont quatre modes de brossage et trois niveaux d’intensité. Elle serait capable d’éliminer jusqu’à dix fois plus de plaque qu’une brosse manuelle, selon le fabricant, et contribuerait à améliorer la santé des gencives en deux semaines.
Un capteur de pression intégré t’avertit en cas de brossage trop vigoureux, et un système de suivi intelligent vise à encourager de meilleures habitudes d’hygiène buccodentaire. L’appareil est fourni avec un verre de recharge et un étui de transport. Un cadeau de toi à toi pour les bonnes habitudes de la nouvelle année?
