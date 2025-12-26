Canadian Tire fait un gros solde du Boxing Day avec des rabais qui dépassent les 450 $
Des articles populaires ET enfin abordables!
Le Boxing Day est l’un des meilleurs moments de l’année pour faire des économies, et Canadian Tire n’y va pas à moitié. Pour la semaine des soldes d’après Noël, l’enseigne lance une vague de rabais qui touche autant les trouvailles essentielles que les gros achats qu’on remet souvent à plus tard.
Entre les appareils pour la maison, l’équipement d’entraînement, les outils, le rangement et tout ce qu’il faut pour repartir l’année du bon pied, les réductions peuvent grimper jusqu’à 50 %. C’est donc le moment idéal pour remplacer un électroménager, t’équiper pour l’hiver ou mettre la main sur des produits pratiques à prix réduit.
Pour t’aider à repérer les meilleures aubaines, Narcity Québec a sélectionné des articles qui valent vraiment le détour et qui pourraient te permettre d’économiser jusqu’à 500 $ sur tes achats.
Friteuse à air chaud 4-en-1 Ninja Pro de 5 pintes
La friteuse à air chaud 4-en-1 Ninja Pro en rabais chez Canadian Tire.
Rabais : 80 $
Prix : 99,99 $
(179,99 $)
Du côté des petits électroménagers pratiques au quotidien, cette friteuse Ninja coche plusieurs cases. Elle permet de frire à l’air chaud, rôtir, réchauffer et même déshydrater les aliments, le tout avec peu ou pas d’huile. Sa capacité de cinq pintes convient bien aux repas de semaine comme aux portions un peu plus généreuses, tandis que le panier antiadhésif facilite le nettoyage après usage. On obtient des aliments croustillants et bien dorés grâce à un chauffage uniforme, sans avoir à surveiller constamment la cuisson.
Friteuse à air chaud Ninja Pro disponible chez Canadian Tire
Mélangeur et robot culinaire Ninja Professional Plus avec Auto-IQ
Le mélangeur et robot culinaire Ninja Professional Plus en rabais chez Canadian Tire.
Rabais : 140 $
Prix : 159,99 $
(299,99 $)
Dans la catégorie des appareils qui font un peu de tout sans compliquer la vie, ce modèle Ninja se démarque par sa polyvalence. Il permet autant de préparer des smoothies, des boissons glacées et des sauces que de hacher, réduire en purée ou travailler des ingrédients plus épais grâce au bol de robot culinaire. Le pichet de grande capacité convient bien aux recettes familiales, tandis que les contenants individuels sont pratiques pour les portions à emporter. Les programmes Auto-IQ s’occupent du reste en ajustant automatiquement les cycles, ce qui évite d’avoir à deviner le bon réglage chaque fois.
Mélangeur et robot culinaire Ninja Professional Plus disponible chez Canadian Tire
Shampouineuse portative de Bissel
Shampouineuse en profondeur portative à fil pour tapis et tissus d'ameublement Bissell Little Green ProHeat Pet.
Rabais : 65 $
Prix : 94,99 $
(159,99 $)
Quand les petits dégâts s’accumulent sur les tapis, les divans ou dans l’auto, ce modèle de Bissell devient rapidement utile. Sa technologie ProHeat aide à maintenir l’eau à une température constante pour un nettoyage plus efficace, tandis que son format compact permet de s’attaquer facilement aux taches localisées, même dans les espaces restreints. Elle est particulièrement pratique pour les foyers avec des animaux, que ce soit pour les poils, les odeurs ou les accidents du quotidien, et son poids léger facilite autant le transport que le rangement.
C'est ici pour trouver le produit sur le site du Canadian Tire
Perceuse-tournevis compacte sans fil DEWALT
La perceuse-tournevis compacte sans fil DEWALT en rabais chez Canadian Tire.
Rabais : 90 $
Prix : 129,99 $
(219,99 $)
Pour les petits et moyens travaux à la maison, cette perceuse DEWALT offre un bon équilibre entre puissance et maniabilité. Son format compact la rend facile à utiliser dans les espaces restreints, tout en restant assez performante pour percer et visser sans effort. Le moteur sans balais aide à prolonger l’autonomie, tandis que la vitesse variable permet d’avoir un meilleur contrôle selon le type de projet. L’ensemble comprend aussi une batterie, un chargeur et un sac de transport, ce qui en fait une option pratique à sortir dès l’achat.
Perceuse-tournevis compacte DEWALT disponible chez Canadian Tire
Machine à eau gazéifiée Ninja Thirsti avec cylindre de CO₂
La machine à eau gazéifiée Ninja Thirsti en rabais pour le Boxing Day chez Canadian Tire.
Rabais : 150 $
Prix : 99,99 $
(249,99 $)
Cette machine Ninja te permet de préparer des boissons pétillantes ou plates selon ses envies, sans avoir à acheter des caisses d’eau ou de soda. Elle offre plusieurs niveaux de pétillant, différentes tailles de boisson et la possibilité d’ajouter des saveurs grâce aux gouttes incluses. Le cylindre de CO₂ de 60 L s’installe simplement et la station est conçue pour une gazéification efficace, ce qui en fait une option pratique pour varier les boissons au quotidien, autant pour l’eau aromatisée que pour des options plus énergisantes.
Machine à eau gazéifiée Ninja Thirsti disponible chez Canadian Tire
Machine à café et à espresso Nespresso Vertuo POP+
La machine à café et à espresso Nespresso Vertuo POP+ noire en rabais sur le site de Canadian Tire.
Rabais : 77 $
Prix : 92,99 $
(169,99 $)
Cette machine à café et à espresso à une tasse permet de préparer différents formats de boissons à partir de dosettes scellées hermétiquement, conçues pour préserver la fraîcheur du café moulu, tandis que la technologie d’infusion de la gamme Vertuo vise à offrir une crema plus généreuse et une richesse d’arômes constante, avec plus de 30 cafés proposés selon diverses intensités et saveurs.
Machine à café et à espresso Nespresso Vertuo POP+ disponible chez Canadian Tire
Haltère réglable WA:KE Athletic
Haltère réglable WA:KE Athletic de 10 à 50 lb avec base de rangement en rabais pour le Boxing Day sur le site de Canadian Tire.
Rabais : 100 $
Prix : 149,99 $
(249,99 $)
Tu veux t'entrainer sans sortir de chez toi? Cet haltère réglable permet d’ajuster rapidement la charge de 10 à 50 lb à l’aide d’un système de cadrans intégrés, ce qui évite de manipuler plusieurs poids séparés. La poignée antidérapante vise à offrir une prise stable pendant les entraînements, tandis que le mécanisme de verrouillage maintient les disques solidement en place. Conçu pour l’entraînement à domicile, ce modèle compact aide à économiser de l’espace tout en couvrant une large gamme d’exercices, autant pour le renforcement que pour la musculation progressive.
Haltère réglable WA:KE Athletic disponible chez Canadian Tire
Tapis roulant ProForm Carbon TLX
Tapis roulant ProForm Carbon TLX avec écran intégré en rabais pour le Boxing Day sur le site de Canadian Tire.
Rabais : 500 $
Prix : 899,99 $
(1 399,99 $)
Pensé pour l’entraînement à domicile, ce tapis roulant est compatible avec la plateforme iFIT et propose des réglages automatiques qui ajustent la vitesse et l’inclinaison afin de personnaliser les séances selon le rythme et les objectifs. La surface de course vise à offrir un bon équilibre entre stabilité et confort, tandis que le système d’amortissement ProShox est conçu pour réduire l’impact sur les articulations. Avec une inclinaison allant jusqu’à 12 % et une vitesse maximale de 12 mi/h, ce modèle convient autant aux marches actives qu’aux séances de course plus soutenues.
Scelleuse sous vide à une touche Cuisinart
Scelleuse sous vide à une touche Cuisinart en rabais pour le Boxing Day sur le site de Canadian Tire.
Rabais : 90 $
Prix : 79,99 $
(169,99 $)
La mise sous vide permet de conserver les aliments plus longtemps en créant une fermeture étanche qui aide à préserver la fraîcheur, autant au réfrigérateur qu’au congélateur. Tu peux donc mettre la main sur une machine à cet effet, et ce, à petit prix avec le rabais offert sur la scelleuse sous vide à une touche Cuisinart. Les fonctions intégrées incluent la mise sous vide et le scellage pour aliments secs ou humides, ainsi qu’un mode de pulsation pour un meilleur contrôle. Son format compact, sa bande d’étanchéité extra large et son ramasse-gouttes amovible contribuent à réduire le gaspillage et à simplifier la préparation des portions.
Scelleuse sous vide à une touche Cuisinart disponible chez Canadian Tire
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.