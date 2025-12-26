Boxing Day : Ce robot aspirateur et serpillière populaire sur Amazon est à 48% de rabais
Un aspirateur qui fait la job pour toi, c'est OUI!
Le Boxing Day est officiellement lancé sur Amazon Canada, et comme chaque année, certaines offres se démarquent clairement du reste. Parmi les rabais intéressants à surveiller pour le ménage d’après les Fêtes, un robot aspirateur et serpillière attire particulièrement l’attention. Le Dreame L10s Ultra Gen 2 profite en ce moment d’une réduction de 48 %, ce qui fait chuter son prix de 859,99 $ à 449,99 $, un rabais notable pour une trouvaille conçue pour automatiser presque entièrement l’entretien des planchers.
À lire également : Costco offre de gros soldes du Boxing Day avec des rabais qui dépassent les 300 $
Ce modèle combine aspiration et lavage avec une puissance qui serait suffisante pour aller chercher la poussière incrustée, les poils d’animaux et les débris qui s’accumulent sur les tapis et les surfaces dures. Sa brosse flottante en caoutchouc aide à démêler les cheveux, tandis que la détection ultrasonique ajuste automatiquement le nettoyage lorsqu’il passe sur un tapis, pour un résultat plus uniforme.
Robot aspirateur et serpillière Dreame L10s Ultra Gen 2 en rabais sur Amazon Canada.Amazon Canada
Le L10s Ultra Gen 2 mise aussi sur une navigation intelligente avec cartographie 3D. Il reconnaît les meubles, évite les obstacles et nettoie efficacement sous les meubles bas, jusqu’à environ 4 cm de hauteur. Grâce à sa technologie d’extension de serpillière, il couvre davantage les bords et les plinthes, ce qui limite les zones oubliées autour des tables et des chaises.
Pour les taches plus tenaces, le système DuoScrub utilise deux serpillières rotatives qui frottent sous pression afin de décoller la saleté et les dégâts plus coriaces. Et si tu as des animaux à la maison, un mode dédié permet d’identifier leurs zones habituelles et d’y repasser automatiquement, tout en ajustant la quantité d’eau pour accélérer le séchage.
L’un des gros avantages reste la station de base tout-en-un. Elle vide automatiquement la poussière pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 75 jours, lave et sèche les serpillières à l’air chaud, ajoute la solution nettoyante et remplit le réservoir d’eau de 4,5 L sans intervention manuelle. Bref, une solution pensée pour réduire au maximum l’entretien quotidien.
Avec plus de 1 600 avis et une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5, le Dreame L10s Ultra Gen 2 semble répondre aux attentes de nombreuses personnes qui cherchent un robot performant et vraiment autonome.
En résumé, si tu veux simplifier le ménage à long terme et profiter d’un rabais substantiel, cette offre vaut clairement le coup d’œil. À 449,99 $, ce robot aspirateur et serpillière devient beaucoup plus accessible pour un appareil aussi complet.
Robot aspirateur et serpillière Dreame L10s Ultra Gen 2
Prix régulier : 859,99 $
Prix en rabais : 449,99 $
Rabais : - 48 %
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
