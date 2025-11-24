Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amazon a vendu ce produit ménager plus de 10 000 X en un mois et l'offre avec 36% de rabais

Ton ménage des Fêtes s'annonce efficace!

Une personne qui tient des boîtes Amazon.

Vendredi fou 2025 : Amazon a vendu ce produit ménager en rabais plus de 10 000 X en un mois.

Oleksandr Lutsenko | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand un accident arrive sur le sofa ou qu'un chien laisse une tache mystérieuse sur le tapis, on réalise vite que les nettoyants en spray ne font pas toujours le travail. C’est probablement pour ça qu’un appareil en particulier attire autant l’attention dans la section des meilleures ventes sur Amazon Canada ces jours-ci : le BISSELL Little Green Proheat 2513E, un petit nettoyant portatif qui se glisse dans ces situations où l’on veut régler un dégât sans sortir un équipement de taille industrielle. Avec plus de 10 000 achats en un mois et un prix réduit de 36 % durant la semaine du Vendredi fou, il figure parmi les solutions les plus recherchées pour rafraîchir les tissus et les surfaces textiles à la maison.

À lire également : Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

Ce modèle mise sur deux éléments clés : sa compacité et son entretien simplifié. L’outil HydroRinse intégré rince le tuyau automatiquement après usage, ce qui évite les dépôts tenaces et les odeurs qui s’installent avec le temps. Sa technologie Heatwave, de son côté, maintient l’eau à une température stable du début à la fin du nettoyage afin d’aider à détacher plus facilement les taches incrustées.

Le nettoyant portable Bissell Little Green ProHeat.

Il y a actuellement un rabais sur le nettoyant portable Bissell Little Green ProHeat.
Amazon Canada

Le réservoir d’un litre est amovible, facile à remplir et à vider, et l’appareil lui-même pèse à peine 3,86 kg, ce qui permet de le déplacer sans effort d’une pièce à l’autre. Il est livré avec un embout de 7,6 cm conçu pour cibler directement les petites taches sur les canapés, les matelas, les sièges d’auto ou les tapis. Alimenté par câble, il offre une puissance constante sans perte d’efficacité au fil de l’utilisation.

Les avis récents ajoutent une touche parlante à l’ensemble : plusieurs personnes disent qu’il efface les dégâts en quelques passages, d’autres soulignent à quel point il simplifie la gestion des désordres créés par les enfants ou les animaux. Une utilisatrice décrit même l’appareil comme « le MVP dont elle ne savait pas qu’elle avait besoin ».

Actuellement offert à 88,98 $ plutôt que 139,99 $, le BISSELL Little Green Proheat 2513E propose une solution accessible pour entretenir les tissus de la maison sans se compliquer la vie, et sans devoir investir dans une machine encombrante.

BISSELL Little Green Proheat en rabais sur Amazon 

Prix régulier : 139,99 $

Prix en rabais : 88,98 $

Rabais : 51,01 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

trouvailles trouvailles amazon amazon canada vendredi fou 2025
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l'âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu'à être racontée.

