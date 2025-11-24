Amazon a vendu ce produit ménager plus de 10 000 X en un mois et l'offre avec 36% de rabais
Ton ménage des Fêtes s'annonce efficace!
Quand un accident arrive sur le sofa ou qu'un chien laisse une tache mystérieuse sur le tapis, on réalise vite que les nettoyants en spray ne font pas toujours le travail. C’est probablement pour ça qu’un appareil en particulier attire autant l’attention dans la section des meilleures ventes sur Amazon Canada ces jours-ci : le BISSELL Little Green Proheat 2513E, un petit nettoyant portatif qui se glisse dans ces situations où l’on veut régler un dégât sans sortir un équipement de taille industrielle. Avec plus de 10 000 achats en un mois et un prix réduit de 36 % durant la semaine du Vendredi fou, il figure parmi les solutions les plus recherchées pour rafraîchir les tissus et les surfaces textiles à la maison.
À lire également : Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals
Ce modèle mise sur deux éléments clés : sa compacité et son entretien simplifié. L’outil HydroRinse intégré rince le tuyau automatiquement après usage, ce qui évite les dépôts tenaces et les odeurs qui s’installent avec le temps. Sa technologie Heatwave, de son côté, maintient l’eau à une température stable du début à la fin du nettoyage afin d’aider à détacher plus facilement les taches incrustées.
Il y a actuellement un rabais sur le nettoyant portable Bissell Little Green ProHeat. Amazon Canada
Le réservoir d’un litre est amovible, facile à remplir et à vider, et l’appareil lui-même pèse à peine 3,86 kg, ce qui permet de le déplacer sans effort d’une pièce à l’autre. Il est livré avec un embout de 7,6 cm conçu pour cibler directement les petites taches sur les canapés, les matelas, les sièges d’auto ou les tapis. Alimenté par câble, il offre une puissance constante sans perte d’efficacité au fil de l’utilisation.
Les avis récents ajoutent une touche parlante à l’ensemble : plusieurs personnes disent qu’il efface les dégâts en quelques passages, d’autres soulignent à quel point il simplifie la gestion des désordres créés par les enfants ou les animaux. Une utilisatrice décrit même l’appareil comme « le MVP dont elle ne savait pas qu’elle avait besoin ».
Actuellement offert à 88,98 $ plutôt que 139,99 $, le BISSELL Little Green Proheat 2513E propose une solution accessible pour entretenir les tissus de la maison sans se compliquer la vie, et sans devoir investir dans une machine encombrante.
BISSELL Little Green Proheat en rabais sur Amazon
Prix régulier :
139,99 $
Prix en rabais : 88,98 $
Rabais : 51,01 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Cette déco des Fêtes #1 dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon est offerte à 37% de rabais ›
- Costco fait un gros solde de pré Vendredi fou en ligne et certains rabais dépassent 300 $ ›
- Ce produit de beauté qui a été vendu plus de 6000X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais ›
- Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals ›
- 8 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger sans sortir ›
- 14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 % ›
- Amazon vend plus de 200 de ces oreillers par jour au Canada et ils sont à 32 % de rabais ›
- Ces populaires produits LANEIGE à 32,50 $ au Sephora sont 11 $ de moins sur Amazon ›
- 11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais - Narcity ›
- Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts - Narcity ›