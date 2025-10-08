Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amazon vend + de 10 000 exemplaires de ce produit beauté par mois et il est à 42% de rabais

Ce chouchou peut être à toi à petit prix!✨

Boîte Amazon Prime.

Meilleur vendeur Amazon : Ce produit de beauté est en rabais durant les Jours d'offres Prime.

Elena Philippe | Dreamstime
Éditrice Junior

La section des meilleures ventes d'Amazon Canada te montre les items qui font fureur ainsi que les avis du public a leur sujet et parmi les incontournables du moment, un article se démarque particulièrement. Alors que les soldes des Jours d'offres Prime sont en cours, les bandes blanchissantes pour les dents Crest 3D White Strips – Kit d'effets professionnels, qui affichent une note impressionnante de 4,5 étoiles sur 5 basée sur 4 075 avis, sont offertes à prix réduit.

Avec un volume d'évaluations aussi élevé et une note proche de la perfection, on peut dire que ce produit a clairement conquis le cœur des Canadien.ne.s!

À lire également : 14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d'Amazon avec des rabais allant jusqu'à 80 %

Au moment de publier ces lignes, ce produit est parmi les meilleurs vendeurs : plus de 10 000 unités ont été vendues au cours du dernier mois seulement. L'ensemble de 44 bandes (22 traitements) est à 42 %, passant de 71,17 $ à seulement 41,29 $.

Crest 3D White Strips \u2013 Kit d\u2019effets professionnels (44 bandes, 22 traitements).

Il y a actuellement un rabais de 29,88 $ sur les bandes blanchissantes Crest 3D White Strips
Amazon Canada



Ces bandes blanchissantes promettent des résultats dignes d'un traitement professionnel, mais dans le confort de ta maison. Leur technologie avancée éliminerait jusqu'à 14 ans de taches causées par le café, le vin rouge, le thé ou le tabac.

Leur grand atout? Leur facilité d'utilisation. Grâce à leur technologie antidérapante, les bandes tiennent bien en place sur les dents, permettant même de parler ou de boire de l'eau pendant le traitement de 30 minutes.

Les commentaires des clients soulignent la facilité d'utilisation et les résultats rapides. Quelques personnes mentionnent toutefois une légère sensibilité dentaire temporaire après les premiers traitements. C'est normal et, généralement, ça disparaît rapidement. Si tu as les dents sensibles, la compagnie recommande d'espacer les traitements d'un jour ou deux.

Bref, dans un marché saturé d'options de blanchiment dentaire, ce kit se démarque par son excellent rapport qualité-prix et sa popularité constante. Les chiffres de vente et la multitude d'avis positifs témoignent de la satisfaction générale des acheteur.euse.s.

Comment profiter du rabais

Si tu veux mettre la main sur ces bandes blanchissantes et transformer ton sourire, l'offre des Jours d'offres Prime représente la parfaite occasion d'économiser près de 30 $ sur ce produit très apprécié.

L’offre est en vigueur jusqu’au 10 octobre 2025 et s’adresse exclusivement aux membres Amazon Prime. Si tu n’es pas encore membre, sache qu’Amazon propose souvent un essai gratuit de 30 jours, ce qui permet de profiter de cette offre sans frais.

Crest 3D White Strips 

Prix régulier : 71,17 $

Prix en rabais : 41,29 $

Rabais : 29,88 $

Quand : Pendant les « Prime Days » - Jusqu'au 10 octobre 2025.

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

