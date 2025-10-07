14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %
600 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!
Octobre est déjà là, et tu sais ce que ça veut dire : les Jours d'offres Prime d'Amazon Canada reviennent pour te faire économiser avant même que tu aies le temps de penser au Vendredi fou. Cette année, l'événement s'étire du 7 au 10 octobre 2025, ce qui te donne quatre jours complets pour dénicher d'immense rabais sur certains des meilleurs vendeurs.
À lire également : Amazon vend plus de 7 000 de ces draps par mois : je les ai achetés pour les tester
Que tu cherches à te faire un petit cadeau juste parce que tu le mérites, ou que tu commences tes achats de Noël en avance pour éviter de pleurer devant ton compte de banque en décembre, c'est le moment parfait pour économiser gros. On parle de réductions qui peuvent grimper jusqu'à 80 % et plus sur une tonne de produits, de l'électronique aux items pour la maison, en passant par la mode et la beauté.
Pour te simplifier la vie, Narcity Québec a fouillé dans les meilleures offres et t'a dégoté 14 deals vraiment intéressants qui pourraient te faire économiser jusqu'à 600 $. Garde l'œil ouvert pour l'étiquette « grosses offres Prime » et prépare-toi à magasiner.
Casque d'écouteurs sans fil Beats Studio Pro
Il y a actuellement un rabais de 230,01 $ sur le casque Bluetooth Beats Studio Pro.
Prix régulier :
469,95 $
Prix en solde : 239,94 $
Rabais : 230,01 $
Pendant le solde Prime, toutes les couleurs du casque sans fil Beats Studio Pro — marron foncé, bleu marine, beige et noir — sont en promotion. Grâce à la technologie de suppression active du bruit, on peut vraiment s’isoler du monde, que ce soit dans le métro ou en pleine session de travail.
Le casque est aussi doté d’un mode transparence, qui permet de rester à l’écoute de son environnement lorsqu’on en a besoin. Ce modèle offre une autonomie pouvant atteindre 40 heures.Achète-le sur le site d’Amazon Canada
Casque d'écouteurs sans fil Sony
Il y a actuellement un rabais de 51,99 $ sur le casque sans fil Sony WH-CH520, offert en plusieurs couleurs.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 48,00 $
Rabais : 51,99 $
Pour une bonne paire d'écouteurs, sans débourser le montant mentionné plus haut pour les Beats Studio Pro, il est possible d’opter pour les Sony WH-CH520. Ce casque est offert en rabais dans toutes les couleurs : cappuccino (mon coup de coeur), blanc, noir, rose, jaune et bleu.
Offrant jusqu’à 50 heures d’autonomie, il convient parfaitement aux déplacements, aux sessions d’étude ou à tes entraînements. Et grâce à la recharge rapide, quelques minutes suffisent pour repartir à fond. Léger et conçu pour être porté toute la journée, il est aussi doté d’un micro intégré pour des appels toujours clairs — sans avoir à sortir son téléphone.
Humidificateur intelligent
Il y a actuellement un rabais de 240 $ sur l’humidificateur intelligent MORENTO à brume froide.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 59,99 $
Rabais : 240 $
80 % de rabais sur un produit, c'est difficile à croire. Néanmoins, cet humidificateur intelligent de six litres, qui est noté 4,5/5 selon les avis des client.e.s risque de t'intéresser par son prix, mais aussi grâce aux avis positifs. Il couvre les grandes pièces, fonctionne jusqu’à 50 heures sans arrêt et diffuse une brume fraîche.
Son écran DEL affiche en temps réel le taux d’humidité, et un indicateur de confort guide pour maintenir une qualité d’air optimale. En plus, on peut ajuster la brume selon ses préférences ou laisser le mode automatique s’en charger. Et oui, il fait aussi office de diffuseur d’huiles essentielles.
Appareil de diffusion continue Amazon Fire TV Stick 4K Max
Appareil de diffusion continue Amazon Fire TV Stick 4K Max.
Prix régulier :
79,99 $
Prix en solde : 49,99 $
Rabais : 30 $
Si tu as toujours voulu mettre la main sur le Amazon Fire TV Stick 4K Max, c’est l’occasion rêvée : 30 $ de rabais, soit près de 40 % du prix habituel. Grâce à son nouveau processeur ultra-rapide et à sa compatibilité avec le Wi-Fi 6E, les applications se lancent rapidement et la navigation est hyper fluide. La télécommande vocale Alexa permet aussi de contrôler les appareils intelligents.
En plus, le Fire TV Stick 4K Max offre 16 Go de stockage, pour garder toutes les applications préférées à portée de main.
Appareil de diffusion Amazon Fire TV Cube
Il y a actuellement un rabais de 40 $ sur le Fire TV Cube d’Amazon, l’appareil de diffusion continue le plus puissant de la gamme.
Prix régulier :
189,99 $
Prix en solde : 149,99 $
Rabais : 40 $
Pour une expérience plus luxueuse que celle présentée ci-haut, on peut opter pour le Amazon Fire TV Cube, le modèle le plus puissant de la gamme Amazon Fire, doté d’un processeur deux fois plus rapide que celui du Fire TV Stick 4K Max. Résultat : une navigation ultra fluide et rapide. Compatible avec Alexa, il permet de contrôler la télévision à la voix. Grâce à sa résolution 4K Ultra HD, à son Wi-Fi 6E dernier cri et à ses 16 Go de stockage, on profite d’une expérience télé vraiment haut de gamme.
C’est le gadget parfait pour transformer un salon en cinéma intelligent.
Machine à espresso complètement automatique de Philips
Il y a actuellement un rabais de 350 $ sur la machine à espresso entièrement automatique Philips 3300.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 649,99 $
Rabais : 350 $
Tu peux dire bye à ton barista préféré (et à tes lattés à 7 $) : c’est maintenant toi le roi ou la reine du café à la maison. Cette machine espresso entièrement automatique de Philips te permet de préparer des espressos, cappuccinos, lattes, macchiatos (et plus encore) en appuyant sur un simple bouton.
Grâce au système LatteGo, tu obtiens une mousse de lait ultra soyeuse, sans effort. L’écran tactile My Coffee Choice te permet de personnaliser chaque boisson selon tes goûts : intensité, longueur, quantité de mousse... Tout est sous ton contrôle. Tu peux même personnaliser et sauvegarder ta recette.
Bref, tu ne risques plus jamais d’avoir ton nom mal écrit sur une tasse.
Tapis de marche vibrant 4 en 1
Il y a actuellement un rabais de 600,50 $ sur le tapis de marche vibrant 4 en 1 Sperax.
Prix régulier :
799,99 $
Prix en solde : 199,49 $
Rabais : 600,50 $
Envie de bouger à la maison sans réveiller tout le quartier? Ce tapis de marche est l’option parfaite. Il combine quatre modes d'entraînement, soit la marche lente, course, mode vibration et mode travail, pour offrir une expérience des plus complète. Le mode vibrant constitue un véritable atout : il stimulerait la circulation, détendrait les muscles et rendrait l’effort encore plus efficace.
Grâce à son moteur silencieux de 2,5 chevaux-vapeur (moins de 45 dB), il est possible de s’entraîner à toute heure sans déranger personne.
Machine pour nettoyer les tapis et textiles
Il y a actuellement un rabais de 50,71 $ sur le nettoyant portable Bissell Little Green ProHeat.
Prix régulier :
139,99 $
Prix en solde : 89,28 $
Rabais : 50,71 $
Tu as sans doute vu passer cette machine conçue pour nettoyer les taches les plus tenaces sur les réseaux sociaux — surtout si tu fais partie de la communauté « cleantok » sur TikTok. Le Bissell Little Green ProHeat est compact, mais idéal pour nettoyer les tapis, les divans, les sièges d’auto et même les dégâts laissés par un animal de compagnie.
Son outil HydroRinse intégré permet de rincer le tuyau après chaque utilisation : fini les résidus et les mauvaises odeurs. Grâce à la technologie Heatwave, l’eau reste à température constante pour un nettoyage plus efficace. Et avec son réservoir amovible d'un litre, le remplissage et le vidage se font en un clin d’œil.
Le plus satisfaisant? Voir la couleur de l’eau après un bon nettoyage en profondeur. C’est surprenant.
Apple Watch Series 10
Il y a actuellement un rabais de 175,01 $ sur l’Apple Watch Series 10 GPS.
Prix régulier :
589,00 $
Prix en solde : 413,99 $
Rabais : 175,01 $
Celles et ceux qui rêvent depuis longtemps de mettre la main sur une Apple Watch devraient saisir l’occasion. Pendant le solde Prime, il est possible d’économiser plus de 150 $ (le prix varie selon le modèle et la taille) sur la Apple Watch Series 10. Son écran Retina toujours allumé est 30 % plus grand, et la marque promet une « conception plus fine, plus légère et plus confortable ».
Tablette Amazon Fire HD 8
Il y a actuellement un rabais de 45 $ sur la tablette Amazon Fire HD 8 (édition 2024) de 32 Go.
Prix régulier :
119,99 $
Prix en solde : 74,99 $
Rabais : 45 $
Tu cherches une tablette compacte, efficace et pas chère pour te divertir partout, et sans te ruiner? La Fire HD 8 est pile ce qu’il te faut. Son écran HD de huit pouces est parfait pour binge-watcher tes séries, scroller sur TikTok ou jouer à Minecraft. Avec 3 Go de RAM (50 % de plus que le modèle 2022), elle est plus réactive que jamais, et son autonomie de 13 heures te permet d’en profiter toute la journée.
Pour 74,99 $, tu as aussi 32 Go de stockage pour garder tous tes fichiers, applis et jeux à portée de main.
Par contre, si tu veux 64 Go, sache qu'elle est présentement en solde à 104,99 $ (prix régulier : 149,99 $).
Sèche-cheveux et système de coiffure Shark FlexStyle
Il y a actuellement un rabais de 150 $ sur le système de coiffure Shark FlexStyle.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 249,99 $
Rabais : 150 $
Tu veux des cheveux dignes d’un salon à la maison, sans les dégâts causés par la chaleur, mais sans le budget pour le fameux Dyson? Le Shark FlexStyle pourrait devenir l’outil indispensable à ta routine. C’est un sèche-cheveux puissant et un multi-styler 4-en-1 qui se transforme en un clic pour boucler, lisser, donner du volume ou définir les boucles.
Léger (moins de 1 kilogramme) et hyper performant, le FlexStyle permet de coiffer et de sécher en même temps. Fini les compromis entre style et santé capillaire.
Drone caméra 4K
Il y a actuellement un rabais de 104 $ sur le drone caméra 4K DJI Mini.
Prix régulier :
509,00 $
Prix en solde : 405,00 $
Rabais : 104 $
Si tu as toujours rêvé de mettre la main sur un drone (ou que ta personne préférée en veut vraiment un pour Noël), c'est le bon moment. Léger comme tout (moins de 249 g), le DJI Mini ne nécessite aucune inscription à la FAA pour un usage récréatif, ce qui veut dire que tu peux voler en toute simplicité.
Avec sa caméra 4K Ultra HD et son cardan à trois axes, tes images seront stables, fluides et dignes d’un film. Il résiste au vent jusqu’à 38 km/h et peut voler jusqu’à 4 000 m d’altitude. Et grâce à ses deux batteries, tu profites de 62 minutes de vol combiné pour capturer encore plus de paysages à couper le souffle.
Son système de transmission vidéo HD va jusqu’à 10 km, avec une qualité claire et une excellente résistance aux interférences. En gros, c’est ton billet vers des vues imprenables… sans effort.
Mélangeur Ninja
Il y a actuellement un rabais de 32 $ sur le mélangeur personnel Ninja BL450C Nutri Pro de 900 W.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 67,99 $
Rabais : 32 $
La marque Ninja n'a plus de preuves à faire, et disons-le, un bon mélangeur, ça change vraiment la game. Le Ninja Nutri Pro offre une puissance professionnelle de 900 W : il pulvérise la glace, les fruits congelés, les graines et même les tiges pour te donner une texture ultra lisse, à chaque fois.
Il est parfait pour préparer des boissons froides et des mélanges nutritifs en quelques secondes. Et avec ses deux tasses à emporter (532 ml et 710 ml) et leurs couvercles hermétiques, tu peux partir direct avec ton shake post-entraînement ou ton smoothie du matin. Compact, efficace et facile à nettoyer, c’est un must dans toute cuisine.
Sonnette vidéo
Il y a actuellement un rabais de 35 $ sur la sonnette vidéo câblée Ring avec caméra HD et audio bidirectionnel
Prix régulier :
69,99 $
Prix en solde : 34,99 $
Rabais : 35,00 $
Vols de colis, intrus, ou simple curiosité : toutes les raisons sont bonnes pour installer une sonnette vidéo et sécuriser son entrée en 2025. Celle-ci, à seulement 35 $ pendant les jours Prime, propose une image HD 1080p nette, une communication bidirectionnelle claire et une détection de mouvement avancée qui t’avertit avant même qu’on ait sonné.
Grâce à sa vision nocturne à contraste élevé, rien ne t’échappe, même à la tombée du jour. Elle se connecte à ton réseau WiFi et t’envoie des alertes en temps réel directement sur ton cellulaire ou appareil Alexa. En plus, avec un abonnement optionnel, tu peux conserver tes enregistrements jusqu’à 180 jours.
Son installation est super simple : elle se branche directement à ton câblage de sonnette existant.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.