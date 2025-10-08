La populaire bouteille Stanley est à méga rabais pendant un temps limité sur Amazon
C'est le temps de mettre la main dessus!
Si tu rêvais d’un Stanley à petit prix, c’est le moment de craquer. Certaines couleurs du célèbre gobelet Stanley Quencher H2.0, celui qu’on voit partout sur TikTok et dans les mains des influenceuses, sont présentement en rabais sur Amazon durant le solde des Jours d'offres Prime, qui s'étendent jusqu'au 10 octobre 2025.
À lire également : 14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %
Le modèle pêche brillante (peach) est actuellement offert à 33,63 $ au lieu de 59 $, soit 43 % de réduction, et la livraison est gratuite dès le lendemain pour les membres Prime. C’est une aubaine rare pour ce modèle en acier inoxydable qui conserve les boissons froides ou chaudes pendant des heures grâce à son isolation à double paroi.
Certaines des couleurs des gobelets Stanley en rabais sur Amazon. Amazon Canada
Si tu préfères un look plus vif, le bleu clair est à 35,40 $, tandis que les teintes turquoise et rouge corail tombent à 44,25 $ chacune. Et pour les fans de tons neutres, le bleu marine passe à 42,63 $ et le beige crème descend à 33,63 $, ce qui est parfait pour celles et ceux qui aiment un style plus minimaliste.
Ce modèle H2.0 est muni d’un couvercle FlowState à trois positions, d’une poignée ergonomique et d’une paille réutilisable, ce qui le rend aussi pratique qu’esthétique. En plus, il est fabriqué à partir d’acier inoxydable recyclé, passe au lave-vaisselle et bénéficie d’une garantie à vie.
Autrement dit, c’est la meilleure occasion de mettre la main sur un Stanley à prix doux, que ce soit pour ton café du matin, ton eau glacée ou ton smoothie préféré.
Stanley Quencher – Gobelet H2.0 avec poignée et paille, couvercle Flowstate à 3 positions
Prix régulier :
59 $
Prix en solde : À partir de 33,63 $
Rabais : 25,37 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.