7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées en décembre 2025
Des aides financières qui arrivent à point pour le temps des Fêtes! 🎄
Les prestations et crédits d’impôt ne sont pas destinés qu’aux parents, loin de là. Le mois de décembre apporte d’ailleurs son lot de programmes d’aide gouvernementale pour les personnes âgées de plus de 60 ans, tant de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec et de Retraite Québec.
Il faut le dire, il n’y a pas d’âge pour avoir des difficultés à boucler les fins de mois, notamment en ces temps inflationnistes où tout coûte cher.
Cependant, il ne faut pas croire qu’ils arrivent automatiquement dans ton compte : chaque programme possède ses propres critères d’admissibilité basés sur ton revenu, ta situation familiale et parfois ton historique de cotisations.
D’ailleurs, ça vaut la peine de te rappeler que plusieurs prestations fédérales ont été bonifiées en octobre dernier pour mieux correspondre au coût de la vie actuel.
Pour vérifier rapidement ton admissibilité et estimer les montants qui te reviennent, connecte-toi à Mon dossier sur les sites de l’ARC ou de Revenu Québec.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse constitue l’un des piliers du système de retraite canadien. Versée mensuellement aux personnes ayant atteint 65 ans, elle ne nécessite aucune cotisation préalable et demeure accessible à condition d’avoir résidé suffisamment longtemps au Canada.
Conditions d’accès
- Être âgé.e d’au moins 65 ans et avoir vécu sur le territoire canadien pendant minimum 10 ans depuis ta majorité. Pour obtenir le versement maximal, il faut généralement avoir accumulé environ 40 ans de résidence au pays.
Indexation et montants de décembre 2025
Cette pension fait l’objet de révisions trimestrielles pour refléter les fluctuations du coût de la vie. Les montants actuels de décembre intègrent l’ajustement d’octobre dernier, qui a considéré l’inflation des six mois précédents. La prochaine mise à jour des montants sera en janvier 2026. Voici ce qui t’attend ce mois-ci :
- Si tu as entre 65 et 74 ans : un maximum de 734,95 $, à condition que ton revenu de 2024 soit inférieur à 148 451 $;
- Si tu as 75 ans ou plus : un maximum de 814,10 $, pourvu que ton revenu reste sous la barre des 154 196 $.
Détails importants
Lorsque ton revenu franchit ces seuils, ta pension diminue progressivement jusqu’à potentiellement disparaître complètement. Normalement, les paiements débutent le mois qui suit ton 65e anniversaire. Service Canada procède généralement à l’inscription automatique des personnes admissibles, qui reçoivent une notification postale aux alentours de leur 64e anniversaire.
Prochains versements de décembre
- 22 décembre 2025
Découvre tous les détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti s’ajoute mensuellement à la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 ans et plus disposant de faibles revenus. Cette aide non imposable peut considérablement améliorer ta capacité financière durant la période des Fêtes et tout au long de l’année.
Conditions requises
Pour bénéficier de ce supplément, tu dois :
- Avoir célébré ton 65e anniversaire;
- Résider sur le territoire canadien;
- Percevoir déjà la pension de la SV;
- Présenter un revenu annuel inférieur aux limites établies, lesquelles fluctuent selon que tu vis seul.e, en couple, ou avec un.e conjoint.e bénéficiaire de la SV.
Procédure de demande
Si tu touches la SV et que tu soumets fidèlement ta déclaration de revenus annuelle, Service Canada évalue automatiquement ton admissibilité au SRG. Dans la grande majorité des situations, aucune démarche supplémentaire n’est exigée de ta part.
Montants et ajustements de décembre 2025
Les versements font l’objet d’une révision trimestrielle pour s’adapter aux variations du coût de la vie. Pour le trimestre actuel (octobre à décembre 2025), une bonification de 0,7 % a été appliquée.
Les paiements mensuels oscillent habituellement entre 665 $ et 1 105 $, selon ta situation familiale et celle de ton ou ta partenaire vis-à-vis de la SV.
La prochaine mise à jour sera en janvier 2026 pour le trimestre de janvier à mars.
Prochains versements de décembre
- 22 décembre 2025
Obtiens plus d’informations sur le Supplément de revenu garanti
Allocation
L’Allocation liée au Supplément de revenu garanti s’adresse exclusivement aux personnes de 60 à 64 ans vivant au Canada, dont le ou la conjoint.e reçoit simultanément la pension de la Sécurité de la vieillesse et le SRG. Ce versement mensuel non imposable vise à épauler financièrement les couples à revenus limités pendant leur approche de la retraite.
Critères d’éligibilité
Cette allocation cible celles et ceux qui ne peuvent pas encore bénéficier de la SV, mais en sont proches. Pour y accéder, il te faut :
- Être dans la tranche d’âge de 60 à 64 ans;
- Habiter au Canada avec le statut de citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e;
- Avoir accumulé un minimum de 10 années de résidence canadienne après ta majorité;
- Vivre avec un.e partenaire bénéficiaire de la SV et admissible au SRG;
- Présenter un revenu familial combiné n’excédant pas 41 472 $.
Comment soumettre ta demande
Tu peux déposer une demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu as déjà franchi ce cap, il reste possible de faire une demande et d’obtenir des paiements rétroactifs couvrant jusqu’à 11 mois.
Montants pour décembre 2025
Avec l’augmentation de 0,7 % appliquée au trimestre actuel (octobre à décembre 2025), l’allocation peut grimper jusqu’à 1 405,50 $ mensuellement, selon tes revenus et ta situation spécifique.
Comme les deux autres allocations ci-haut, la mise à jour est prévue en janvier 2026.
Point à retenir
En cas de décès de ton ou ta conjoint.e alors que tu perçois cette allocation, celle-ci se convertit automatiquement en Allocation au survivant, sans nouvelle demande de ta part.
Prochains versements de décembre
- 22 décembre 2025
Allocation au survivant
Cette prestation mensuelle non imposable soutient les personnes de 60 à 64 ans résidant au Canada qui ont vécu le décès de leur partenaire. Ce soutien financier crucial vise à atténuer les difficultés économiques durant une période déjà éprouvante sur le plan émotionnel.
Conditions pour en bénéficier
L’admissibilité repose sur plusieurs facteurs :
- Avoir entre 60 et 64 ans;
- Résider actuellement au Canada;
- Disposer d’un revenu annuel modeste;
- Être célibataire au moment de faire la demande, sans vivre en union de fait depuis le deuil;
- Avoir été marié.e ou en union de fait lors du décès de ton ou ta conjoint.e.
Les demandes peuvent être transmises dès l’âge de 60 ans ou même jusqu’à onze mois avant cet anniversaire. Si tu fais une demande tardive, des versements rétroactifs restent envisageables.
Seuil de revenu
Pour recevoir cette allocation, ton revenu annuel doit demeurer sous le plafond de 30 185 $, montant ajusté lors de l’indexation d’octobre 2025. Au-delà de cette limite, l’allocation devient inaccessible.
Montants de décembre 2025
Grâce à l’augmentation de 0,7 % appliquée pour le trimestre actuel (octobre à décembre 2025), les personnes admissibles peuvent toucher jusqu’à 1 675,45 $ mensuellement, en fonction de leur revenu de l’année antérieure.
Information essentielle
Cette allocation prend fin automatiquement le mois suivant ton 65e anniversaire, moment où tu deviens admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et potentiellement au Supplément de revenu garanti.
Prochains versements de décembre
- 22 décembre 2025
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Au Québec, chaque travailleur.euse cotise obligatoirement au Régime de rentes du Québec durant sa vie active. Ce régime public assure un revenu mensuel après la retraite et procure également une couverture en situation d’invalidité ou lors d’un décès.
Conditions d’accès
Pour être admissible, il faut avoir cotisé au régime pendant au moins une année et avoir généré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ durant cette période.
Âge et montants de ta rente
Tu peux commencer à recevoir ta rente dès 60 ans, mais ton versement mensuel sera alors réduit de façon permanente. À l’inverse, si tu retardes le début de tes paiements, le montant augmente progressivement jusqu’à atteindre son maximum à 70 ans.
Détail pratique
Si tu poursuis un emploi après 65 ans, tu peux choisir de cesser tes cotisations au RRQ. Ton employeur arrêtera également les siennes, mais continuer de cotiser peut bonifier le montant de ta rente future.
Montants maximums disponibles en décembre 2025
- À partir de 60 ans : jusqu’à 917,12 $ par mois;
- À partir de 65 ans : jusqu’à 1 433 $ par mois;
- À partir de 70 ans : jusqu’à 2 275,60 $ par mois.
Prochains versements de décembre
- 30 décembre 2025
Consulte les informations complètes sur le Régime de rentes du Québec
Crédit d’impôt pour solidarité
Le crédit d’impôt pour solidarité, c’est une aide que Revenu Québec verse automatiquement aux personnes dont le revenu est considéré comme modeste. Si tu es admissible, tu as déjà reçu un avis de détermination qui indique le montant prévu pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
La façon dont l’argent est versé dépend du total auquel tu as droit :
- 240 $ ou moins : un seul dépôt, envoyé en juillet;
- Entre 241 $ et 799 $ : des versements chaque trimestre, donc rien en décembre et un prochain dépôt en janvier;
- Plus de 800 $ : des versements mensuels qui se poursuivent jusqu’en juin 2026.
Pour en bénéficier, ton revenu ne doit pas dépasser 63 259 $ si tu es seul.e et 68 992 $ si tu es en couple.
Date de versement : 5 décembre 2025
Trouve tous les renseignements sur le Crédit d’impôt pour solidarité ici.
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires représente une initiative fédérale récente destinée à faciliter l' accès aux soins buccodentaires. Contrairement aux autres prestations listées, il ne s’agit pas d’un versement mensuel automatique, mais plutôt d’une couverture qui peut substantiellement diminuer tes dépenses dentaires en cette fin d’année.
Qui peut s’inscrire?
Le régime s’ouvre aux personnes de 65 ans et plus habitant au Canada, ainsi qu’à d’autres tranches d’âge selon un calendrier de déploiement graduel.
Principaux critères :
- Présenter un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $
- Ne pas bénéficier d’une assurance dentaire privée
- Posséder le statut de résident.e du Canada avec documents valides
- Avoir soumis ta déclaration de revenus
Cette configuration touche particulièrement les aîné.e.s, qui perdent fréquemment leur protection dentaire au moment de quitter le marché du travail.
Types de soins inclus
Le régime prend en charge une variété de services dentaires préventifs, diagnostics et réparateurs : examens réguliers, nettoyages professionnels, radiographies, obturations, extractions, prothèses dentaires et autres interventions.
Taux de remboursement :
Le pourcentage de couverture varie selon ton revenu familial :
- Revenu sous 70 000 $ : prise en charge intégrale à 100 %;
- Revenu entre 70 000 $ et 79 999 $ : couverture à hauteur de 60 %;
- Revenu entre 80 000 $ et 89 999 $ : couverture à hauteur de 40 %.
Explore tous les détails du Régime canadien de soins dentaires
