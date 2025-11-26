Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Baisse des cotisations au RRQ et au RQAP: Voici combien tu économiseras en 2026

Salut, les paies un brin plus généreuses! 🤑

De l'argent canadien.

Une baisse des cotisations au RRQ et au RQAP est prévue en 2026, a annoncé le gouvernement du Québec.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement de François Legault a présenté ce mardi 25 novembre sa mise à jour économique budgétaire. Grâce à la « bonne santé financière » du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), une baisse des cotisations est prévue en 2026. Combien ça représente de plus dans ton porte-monnaie? On a fait le (très) petit calcul.

À lire également : Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec

Le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé que le gouvernement du Québec coupe dans le taux de cotisation à ces deux régimes québécois dès le 1er janvier 2026.

Du côté du RRQ, la part de l’employé.e passe de 5,4 % à 5,3 %, alors que les travailleurs et travailleuses autonomes paieront maintenant un taux de 10,6 % plutôt que de 10,8 %.

En ce qui concerne le RQAP, les taux chuteront de 13 %, ce qui amène la part des employé.e.s à 0,430 % et celle des travailleurs et travailleuses autonomes à 0,764 %.

Comme le régime accumule des surplus, Québec utilise cette occasion pour redonner un peu d’air aux familles et aux entreprises dès le début de l’année, indique le ministre.

En tout et partout, ces baisses des cotisations apporteront une économie maximale de 137 $ annuellement pour un.e employé.e et de 259 $ pour un travailleur autonome ou une travailleuse autonome. Sur cinq ans, cette mesure annoncée à moins d’un an des élections provinciales devrait coûter au gouvernement quelque 1,8 milliard $.

C’est quoi au juste, le RRQ?

Grosso modo, le Régime de rentes du Québec assure une protection financière de base pour les personnes qui travaillent et gagnent plus de 3 500 $ par année. Tes employeurs, tout le long de ta carrière, ont ou auront contribué à tes rentes également.

Tu comprendras, à moins d’être près de la retraite, tu n’es pas près de voir une cenne de ces cotisations ! La rente commence habituellement à 65 ans, mais tu peux en faire la demande dès 60 ans avec une réduction, ou attendre jusqu’à 72 ans pour profiter d’une hausse.

Voici les montants mensuels maximaux selon l’âge où tu présentes ta demande :

  • À 60 ans : 917,12 $ par mois
  • À 65 ans : 1 433 $ par mois
  • À 72 ans : 2 275,60 $ par mois

Le total que tu reçois est directement lié aux cotisations versées durant ta carrière. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ pendant l’année d’imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais toucher jusqu’à 17 196 $ par année.

Et le RQAP?

Il s’agit d’une prestation qui te verse un salaire pendant ton congé parental, que ce soit pour une naissance planifiée entre deux personnes ou pour un couple qui adopte un enfant.

Tu y contribues tout au long de ta carrière, et les employeurs aussi. Cette année, ta cotisation se poursuit jusqu’en décembre au taux de 0,494 %, tandis que ton ou ta boss cotise à 0,692 %.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
déclaration de revenus revenu québec revenu québec mon dossier mon dossier revenu quebec impôts au québec regime de rentes du québec régime québécois d’assurance parentale rqap
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en décembre 2025

Des aides financières qui tombent à point pour les Fêtes.

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ attendent des milliers de Québécois cette semaine

Parfait pour clore les fins de mois! 🤑

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en décembre 2025

Des aides financières qui tombent à point pour les Fêtes.

Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec

Vérifie à combien s'élèvent les montants! 💸

Le Canada émet un avertissement pour Cuba en raison d'une épidémie - Voici quoi savoir

Un virus que tu ne veux vraiment pas contracter! 😬

La pire finale de l'histoire d'OD? La production répond à la question qu'on se pose tous

Il y a bel et bien eu un grand dévoilement devant les exclu.e.s...On n'était juste pas invités. 🤯🫠

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

1​2​ des meilleurs « deals » au Costco pour économiser sur ton épicerie des Fêtes

Recevoir sans éclater ton budget = OUI SVP!

Le palmarès des 10 voitures les plus volées au Québec est dévoilé

Question de savoir si tu dois t'inquiéter. 👀

Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $

Histoire de te gâter!