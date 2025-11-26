Baisse des cotisations au RRQ et au RQAP: Voici combien tu économiseras en 2026
Salut, les paies un brin plus généreuses! 🤑
Le gouvernement de François Legault a présenté ce mardi 25 novembre sa mise à jour économique budgétaire. Grâce à la « bonne santé financière » du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), une baisse des cotisations est prévue en 2026. Combien ça représente de plus dans ton porte-monnaie? On a fait le (très) petit calcul.
Le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé que le gouvernement du Québec coupe dans le taux de cotisation à ces deux régimes québécois dès le 1er janvier 2026.
Du côté du RRQ, la part de l’employé.e passe de 5,4 % à 5,3 %, alors que les travailleurs et travailleuses autonomes paieront maintenant un taux de 10,6 % plutôt que de 10,8 %.
En ce qui concerne le RQAP, les taux chuteront de 13 %, ce qui amène la part des employé.e.s à 0,430 % et celle des travailleurs et travailleuses autonomes à 0,764 %.
Comme le régime accumule des surplus, Québec utilise cette occasion pour redonner un peu d’air aux familles et aux entreprises dès le début de l’année, indique le ministre.
En tout et partout, ces baisses des cotisations apporteront une économie maximale de 137 $ annuellement pour un.e employé.e et de 259 $ pour un travailleur autonome ou une travailleuse autonome. Sur cinq ans, cette mesure annoncée à moins d’un an des élections provinciales devrait coûter au gouvernement quelque 1,8 milliard $.
C’est quoi au juste, le RRQ?
Grosso modo, le Régime de rentes du Québec assure une protection financière de base pour les personnes qui travaillent et gagnent plus de 3 500 $ par année. Tes employeurs, tout le long de ta carrière, ont ou auront contribué à tes rentes également.
Tu comprendras, à moins d’être près de la retraite, tu n’es pas près de voir une cenne de ces cotisations ! La rente commence habituellement à 65 ans, mais tu peux en faire la demande dès 60 ans avec une réduction, ou attendre jusqu’à 72 ans pour profiter d’une hausse.
Voici les montants mensuels maximaux selon l’âge où tu présentes ta demande :
- À 60 ans : 917,12 $ par mois
- À 65 ans : 1 433 $ par mois
- À 72 ans : 2 275,60 $ par mois
Le total que tu reçois est directement lié aux cotisations versées durant ta carrière. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ pendant l’année d’imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais toucher jusqu’à 17 196 $ par année.
Et le RQAP?
Il s’agit d’une prestation qui te verse un salaire pendant ton congé parental, que ce soit pour une naissance planifiée entre deux personnes ou pour un couple qui adopte un enfant.
Tu y contribues tout au long de ta carrière, et les employeurs aussi. Cette année, ta cotisation se poursuit jusqu’en décembre au taux de 0,494 %, tandis que ton ou ta boss cotise à 0,692 %.
