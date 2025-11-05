Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

Des gens qui marchent dans une rue de Montréal.

Le budget fédéral 2025 du gouvernement de Mark Carney impactera le portefeuille des Québécois.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a présenté le premier budget 2025 de Mark Carney, ce mardi 4 novembre, présentant un déficit de 78 milliards $. À quel point ce nouveau budget impactera positivement le portefeuille des Québécois et des Québécoises? On a feuilleté le document gouvernemental pour toi.

À lire également : Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Le dépôt de ce premier budget Carney était attendu de pied ferme par les partis d’opposition à la Chambre des communes, puisque le gouvernement minoritaire a été élu en avril dernier.

C’est un processus parlementaire annuel tout à fait normal pour un gouvernement, qu’il soit fraîchement élu ou déjà bien établi. En gros, le budget sert de feuille de route : il précise comment chaque dollar sera dépensé au cours de l’année et détaille les programmes sociaux qui recevront du financement, que ce soit pour l’exercice en cours ou ceux à venir.

Voici donc cinq mesures qui impacteront le portefeuille des Québécois et Québécoises :

Moins de frais bancaires

Le budget de 2025 s’attaque à un irritant bien connu des consommateurs : les frais bancaires. Ottawa promet de renforcer la concurrence dans le secteur financier, une mesure qui pourrait enfin faire baisser le coût des services bancaires pour les particuliers et les petites entreprises.

Le gouvernement compte publier d’ici le printemps 2026 « un projet de règlement qui interdira l’imposition de frais de transfert de comptes de placement et de comptes enregistrés », qui peuvent grimper en moyenne jusqu’à 150 $ par compte. Les coopératives, comme Desjardins, sont exclues.

Le laissez-passer Un Canada fort

Le budget 2025 prévoit un portefeuille de 116,3 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler le laissez-passer Un Canada fort pour la période des Fêtes, soit du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, puis de nouveau durant l’été 2026.

« Plusieurs partenaires [...] offrent déjà un accès à coût réduit pendant cette période des Fêtes, notamment pour les voyages admissibles à bord de VIA Rail », indique le budget.

L’été dernier, le laissez-passer donnait aussi accès gratuitement aux parcs nationaux et aux musées fédéraux. Selon Ottawa, cette initiative a fait grimper l’achalandage de 6,5 % chez VIA Rail, de 10 % dans les sites de Parcs Canada et d’environ 15 % dans les musées du pays.

La classe moyenne paiera moins d’impôts

Annoncée et mise en place en juillet dernier, cette mesure vise à alléger la facture fiscale de 22 millions de Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne, qui ont déjà bénéficié ou bénéficieront d’une réduction d’impôt leur laissant plus d’argent dans leurs poches. Pour un ménage à deux revenus, l’économie annuelle pourrait atteindre jusqu’à 840 $.

En abaissant le taux de la première tranche d’imposition — passé de 15 % à 14 % pour les revenus allant jusqu’à 57 375 $ — le gouvernement veut redonner un peu d’air aux familles qui composent avec un coût de la vie encore élevé. L’objectif : stimuler la consommation, renforcer la confiance économique et rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne.

Des prestations versées automatiquement dans ton compte en banque

Fini les formulaires à n’en plus finir : le budget 2025 prévoit la mise en place de versements automatiques pour plusieurs prestations fédérales destinées aux personnes à faible revenu, comme le crédit pour la TPS/TVH, l’Allocation canadienne pour enfants ou encore l’Allocation canadienne pour les travailleurs.

D’ici l’année d’imposition 2028, ils seront versés sans que les bénéficiaires aient à faire de demande. Cette simplification vise à s’assurer que personne ne passe à côté de l’aide à laquelle il ou elle a droit, surtout les aîné.e.s, les étudiant.e.s et les travailleurs et travailleuses à revenu modeste.

Attention ! Pour que le système déclenche automatiquement le versement d’une prestation, il faut avoir produit sa déclaration de revenus. Le gouvernement utilisera les données de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour déterminer l’admissibilité sans démarche supplémentaire.

Cette mesure devrait impacter jusqu’à 5,5 millions de Canadiens et de Canadiennes.

Fini, la TPS sur les maisons neuves

La taxe sur les produits et services (TPS) sera bientôt chose du passé, lorsque viendra le temps d’acheter ta toute première maison neuve d’une valeur de moins d’un million $. Pour les maisons dont le prix se situe entre 1 million et 1,5 million, la taxe sera réduite graduellement.

Cette mesure, actuellement à l’étude dans le projet de loi C-4, vise à faire baisser le coût d’accès à la propriété et à aider davantage de jeunes familles et futur.e.s proprios à réaliser leur rêve d’avoir leur propre nid.

Le gouvernement fédéral en fait-il assez pour la classe moyenne?


budget fédéralpolitique canadiennemark carneyélections fédéralesparti libéral du canadaimpots au québecprestations et créditsagence du revenu du canada
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

