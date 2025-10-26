Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec en novembre 2025
Parce que ça coûte cher, une famille.
En novembre, les familles québécoises peuvent compter sur un autre versement substantiel de l'Agence du revenu du Canada (ARC) grâce à l'allocation canadienne pour enfants (ACE). Ce soutien financier mensuel représente une bouée pour de nombreuses personnes qui jonglent avec la hausse constante du coût de la vie.
À lire également : 7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025
Petite astuce pratique : si tu n’as pas encore configuré le dépôt direct, c’est le bon moment pour le faire. Tu éviteras d’attendre qu’un chèque arrive par la poste et ton argent sera automatiquement versé dans ton compte à chaque paiement.
L’allocation canadienne pour enfants est une aide fédérale qui vise à soutenir financièrement les familles dans l’éducation de leurs enfants. Dès la naissance d’un bébé, les parents peuvent y avoir droit jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans.
Pour y accéder, il faut être la personne qui s’occupe principalement de l’enfant au quotidien. Dans la plupart des cas, l’inscription est simple : déclarer la naissance de ton enfant enclenche automatiquement le processus.
Les montants auxquels tu as droit
Le calcul de l'allocation repose sur deux éléments : l'âge de tes enfants et le revenu net de ta famille. Pour les ménages à revenu modeste, les sommes versées peuvent vraiment faire une différence dans le budget mensuel.
Concrètement, si ton revenu familial net de 2024 se situe sous la barre des 37 487 $, voici ce que tu peux recevoir :
- 7 997 $ annuellement pour chaque enfant de moins de 6 ans (ce qui représente 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ annuellement pour chaque enfant de 6 et 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
Si ton revenu dépasse ce seuil, ne t'inquiète pas : tu peux quand même être admissible. Les montants sont simplement ajustés à la baisse selon une grille progressive. Même plusieurs familles de classe moyenne reçoivent cette allocation, bien que le montant soit réduit proportionnellement à leur revenu.
Quand les parents partagent la garde selon une formule 60 %/40 %, l'allocation est divisée équitablement. Chaque parent touche la moitié du montant calculé selon sa propre situation financière.
Prochain versement : 20 novembre 2025
Tu veux en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Rends-toi sur le site officiel de l'ARC pour tous les détails.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025 ›
- On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite ›
- Grève de la STM : Voici TOUS les jours de grève annoncés en novembre jusqu’à maintenant ›
- Les prévisions météo de novembre sont sorties et ce sera le pire temps de l'automne ›
- Les tranches de revenu pour tes impôts 2025 au Québec sont sorties et voici quoi savoir ›
- Impôts : voici ce qui arrive si tu n’envoies pas tes déclarations avant la date limite ›
- Les tranches de revenu pour tes impôts 2025 au Canada sont sorties et voici quoi savoir ›