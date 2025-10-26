Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec en novembre 2025

Parce que ça coûte cher, une famille.

De l'argent canadien. Droite : une famille dans les rues de Québec.

usqu'à 666$ attendent les parents du Québec en novembre 2025 avec l'allocation canadienne pour enfants.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec, Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

En novembre, les familles québécoises peuvent compter sur un autre versement substantiel de l'Agence du revenu du Canada (ARC) grâce à l'allocation canadienne pour enfants (ACE). Ce soutien financier mensuel représente une bouée pour de nombreuses personnes qui jonglent avec la hausse constante du coût de la vie.

À lire également : 7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025

Petite astuce pratique : si tu n’as pas encore configuré le dépôt direct, c’est le bon moment pour le faire. Tu éviteras d’attendre qu’un chèque arrive par la poste et ton argent sera automatiquement versé dans ton compte à chaque paiement.

L’allocation canadienne pour enfants est une aide fédérale qui vise à soutenir financièrement les familles dans l’éducation de leurs enfants. Dès la naissance d’un bébé, les parents peuvent y avoir droit jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans.

Pour y accéder, il faut être la personne qui s’occupe principalement de l’enfant au quotidien. Dans la plupart des cas, l’inscription est simple : déclarer la naissance de ton enfant enclenche automatiquement le processus.

Les montants auxquels tu as droit

Le calcul de l'allocation repose sur deux éléments : l'âge de tes enfants et le revenu net de ta famille. Pour les ménages à revenu modeste, les sommes versées peuvent vraiment faire une différence dans le budget mensuel.

Concrètement, si ton revenu familial net de 2024 se situe sous la barre des 37 487 $, voici ce que tu peux recevoir :

  • 7 997 $ annuellement pour chaque enfant de moins de 6 ans (ce qui représente 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ annuellement pour chaque enfant de 6 et 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

Si ton revenu dépasse ce seuil, ne t'inquiète pas : tu peux quand même être admissible. Les montants sont simplement ajustés à la baisse selon une grille progressive. Même plusieurs familles de classe moyenne reçoivent cette allocation, bien que le montant soit réduit proportionnellement à leur revenu.

Quand les parents partagent la garde selon une formule 60 %/40 %, l'allocation est divisée équitablement. Chaque parent touche la moitié du montant calculé selon sa propre situation financière.

Prochain versement : 20 novembre 2025

Tu veux en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Rends-toi sur le site officiel de l'ARC pour tous les détails.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour enfantsagence du revenu du canadacout de la vieprestations et créditsAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

    Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

    Les parents peuvent recevoir jusqu'à 648 $ ce mois-ci avec cette allocation pour enfants

    Plusieurs familles sont admissibles! 💰🤑

    Le parents peuvent recevoir jusqu'à 648 $ ce mois-ci avec cette allocation pour enfants

    De nombreuses familles sont admissibles! 💰🤑

    Les parents du Québec recevront jusqu'à 666 $ en septembre avec l'allocation pour enfants

    Un petit montant qui peut faire du bien! 💰

    8 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger sans sortir

    Reste au chaud!

    Costco vend des duos de cocottes Tramontina pour 68 % moins chers que sur Amazon

    À ce prix, COURS!

    12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable

    Des tables d'hôte dans des restos réputés pour 25 $ à 65 $? OUI SVP!

    Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël

    Plusieurs films Hallmark y ont été tournés, et on comprend pourquoi!

    Ces 4 prestations ont augmenté en octobre et seront versées cette semaine aux Québécois

    Un peu d'argent pour arrondir la fin du mois = OUI! 💸

    J'ai goûté à 22 bonbons d’Halloween avec mes enfants et voici nos tops...et les pires

    Au prix que ça coûte, tu ne veux pas être la maison qui déçoit. 🫣😫

    Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025

    T'es mieux de commencer à économiser tout de suite...

    Cette friperie près de Montréal fait une vente « remplis un sac » pour 5 $ pendant 3 jours

    Plusieurs nouveaux « outfits » pour moins cher qu’un latté chez Starbucks!

    Tu pourrais être payé 2 500 $ à partager ton expérience si tu possèdes une Honda

    Un petit revenu « on the side » qui se prend bien et demande peu de travail!

    Dollarama vend des mini fers plats à prix ridicules

    Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀