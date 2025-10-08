Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les prévisions météo de novembre sont sorties et ce sera le pire temps de l'automne

Pluie, neige mouillée et froid : ça s'annonce déprimant au Québec.

Vue sur la rue De Lorimier, à Montréal.

Il annonce beaucoup de pluie et de neige mouillée en novembre au Québec.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Rédaction et édition

À tes bottes de pluie (ou de neige), parce que novembre s’annonce mouillé et franchement moins plaisant que le début d’automne qu’on a jusqu’à présent. Selon les prévisions de l’Almanach des fermiers, le mois va alterner entre averses, neige mouillée et températures qui vont te donner envie de rester sous ta douillette.

À lire également : On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Novembre, c’est ce mois où la nature hésite entre l’automne et l’hiver, sans vraiment se décider. Résultat? On se tape le pire des deux saisons : de la pluie froide, de la gadoue, et des matins où gratter ton pare-brise devient un sport extrême.

Selon l’Almanach des fermiers, ce mois s’annonce particulièrement instable, avec plusieurs épisodes de précipitations importantes qui vont transformer les rues en pataugeoires géantes.

Bref, si tu cherchais une excuse pour hiberner et Netflix and chill jusqu’en décembre, novembre te la donne sur un plateau d’argent.

Ce qui t’attend pour novembre 2025, selon l’Almanach des fermiers :

Du 1er au 3 novembre

  • Le mois commence sur une note positive : « Beau temps et froid », selon l’Almanach.
  • Profites-en, parce que ça ne durera pas longtemps.

Du 4 au 7 novembre

  • « Temps orageux avec de fortes pluies, peut-être mêlées de grésil, de neige mouillée dans les Laurentides », prévient l’Almanach.
  • C’est le moment parfait pour sortir tes bottes de pluie et ton imperméable le plus laid, mais le plus efficace.

Du 8 au 11 novembre

  • « Pluvieux et venteux pour le jour du Souvenir. Neige mouillée sur les terrains plus élevés », indique la publication américaine.

Du 12 au 15 novembre

  • « Averses résiduelles, suivies d’éclaircies », précise l’Almanach.
  • Une petite pause bienvenue dans ce marathon de grisaille, mais ne range pas ton parapluie trop loin.

Du 16 au 19 novembre

  • « De plus en plus nuageux avec de la pluie et de la neige (en montagnes) », prévoit l’Almanach.
  • Les amateurs et amatrices de ski vont peut-être pouvoir commencer à s’exciter, mais, pour le reste d’entre nous, c’est juste plus de « sloche ».

Du 20 au 23 novembre

  • « Plus de pluie et de neige mouillée, puis éclaircie, temps plus froid », annonce l’Almanach.

Du 24 au 27 novembre

  • « Instable avec de la neige légère, des averses de neige, suivies d’éclaircies », prédit l’Almanach.

Du 28 au 30 novembre

  • « Généralement beau », conclut l’Almanach sur une note optimiste.

Bref, ça s’annonce aussi joyeux qu’un lundi matin pluvieux. Accepte ton sort : tu vis au Québec, novembre va être mouillé et gris. C’est comme ça. Embrasse la gadoue. Au moins, après ça, on pourra enfin commencer à parler de Noël sans être dévisagé.e.s.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

prévisions météométéo au québecnovembre au québecalmanach des fermiersautomnehiver au québec
QuébecCanadaNouvelles

