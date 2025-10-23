Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici les prévisions météo de début novembre qui s'annoncent déprimantes d'aplomb

Grisaille et averses t'attendent.

Une rue mouillée de novembre dans le Vieux-Montréal.

Les prévisions météo du début du mois de novembre s'annoncent déprimantes et très mouillées.

Littleny | Dreamstime
Rédaction et édition

Prépare-toi mentalement (et sors ton parapluie), parce que le début de novembre au Québec ne s’annonce pas de tout repos. Selon l’Almanach des fermiers et MétéoMédia, la météo sera tout sauf clémente : averses, neige mouillée et températures fraîches seront au menu dans plusieurs régions de la province.

À lire également : Voici à quelle date tu devrais poser tes pneus d’hiver en 2025, selon les experts au Québec

Après un automne plutôt doux et coloré, le Québec va bientôt basculer dans sa phase grise et détrempée. Dans ses prévisions hivernales publiées ce mois-ci, les météorologues de MétéoMédia ont prévu un « choc » important durant le mois de novembre.

La chaine météo prévoit qu’un vrai virage hivernal devrait se produire autour du 15 novembre, alors que les températures chuteront et que les conditions météo au Québec prendront des airs d’hiver bien installés.

Le mois de novembre marque aussi le retour des premières vraies bordées de neige. En moyenne, le Québec reçoit jusqu’à neuf chutes importantes avant le solstice d’hiver, prévu cette année pour le 21 décembre. Autrement dit, les flocons risquent de tomber souvent d’ici là, et l’hiver ne se fera pas attendre.

Voici les prévisions pour les premiers jours de novembre 2025, selon MétéoMédia :

Si tu espérais un début de mois ensoleillé, tu risques d’être un peu déçu.e, et ce, peu importe où tu te trouves, au Québec. Selon les prévisions de MétéoMédia disponibles au moment d’écrire ces lignes, la province va entamer novembre sous les nuages et la pluie, avec des températures fraîches et un soleil timide.

À Montréal, on commencera le mois sous un ciel souvent nuageux et pluvieux, avec des températures qui tourneront autour de 10 °C le jour et 6 °C la nuit. Le 1er novembre offrira un peu de soleil, mais dès le 2, la pluie s’installe pour plusieurs jours.

Du côté de Québec, on n’y échappera pas. Les nuages et les averses légères seront fréquents lors de la toute première semaine de novembre, avec un mercure oscillant entre 8 et 10 °C. Bref, un temps parfait pour ressortir le manteau imperméable.

À Saguenay, le ciel restera bien couvert toute la semaine, avec de légères pluies à partir du 3 novembre et des températures variant entre 9 °C le jour et 4 °C la nuit. L’ambiance cocooning pourra être officiellement lancée.

Ensuite, pour Gaspé, la région profitera d’un 1er novembre ensoleillé, mais la pluie et les rafales reviendront rapidement dès le 2 novembre. Il faudra attendre quelques jours pour espérer revoir un peu de ciels bleus.

Voici les prévisions pour le reste du mois, selon l’Almanach des fermiers :

Ce mois charnière entre l’automne et l’hiver promet le pire des deux mondes : de la pluie froide, des trottoirs glissants et des matins où gratter ton pare-brise devient ta nouvelle routine d’entraînement, selon les prévisions de l’Almanach des fermiers.

Si tu cherchais une raison valable pour hiberner et te coller sous ta douillette avec un chocolat chaud, la météo vient de t’en donner une très bonne.

Du 4 au 7 novembre

  • « Temps orageux avec de fortes pluies, peut-être mêlées de grésil, de neige mouillée dans les Laurentides », prévient l’Almanach.
  • C’est le moment parfait pour sortir tes bottes de pluie et ton imperméable le plus laid, mais le plus efficace.

Du 8 au 11 novembre

  • « Pluvieux et venteux pour le jour du Souvenir. Neige mouillée sur les terrains plus élevés », indique la publication américaine.

Du 12 au 15 novembre

  • « Averses résiduelles, suivies d’éclaircies », précise l’Almanach.
  • Une petite pause bienvenue dans ce marathon de grisaille, mais ne range pas ton parapluie trop loin.

Du 16 au 19 novembre

  • « De plus en plus nuageux avec de la pluie et de la neige (en montagnes) », prévoit l’Almanach.
  • Les amateurs et amatrices de ski vont peut-être pouvoir commencer à s’exciter, mais, pour le reste d’entre nous, c’est juste plus de « sloche ».

Du 20 au 23 novembre

  • « Plus de pluie et de neige mouillée, puis éclaircie, temps plus froid », annonce l’Almanach.

Du 24 au 27 novembre

  • « Instable avec de la neige légère, des averses de neige, suivies d’éclaircies », prédit l’Almanach.

Du 28 au 30 novembre

  • « Généralement beau », conclut l’Almanach sur une note optimiste.

Bref, ça s’annonce aussi joyeux qu’un lundi matin pluvieux. Accepte ton sort : tu vis au Québec, novembre va être mouillé et gris. C’est comme ça. Embrasse la gadoue. Au moins, après ça, on pourra enfin commencer à parler de Noël sans être dévisagé.e.s.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

