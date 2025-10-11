Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici à quelle date tu devrais VRAIMENT poser tes pneus d'hiver en 2025 au Québec

Ça arrive beaucoup plus vite que tu le penses. ❄️👀

Un pneu d'hiver dans la neige.

La date limite pour poser tes pneus d'hiver au Québec en 2025 approche plus vite que tu ne le crois.

Miklmakmagnitka | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu l’as sans doute remarqué, les températures se font pas mal plus fraîches ces temps-ci, signe que l’été est bel et bien derrière nous. L’automne vient à peine de commencer, mais c’est déjà le moment de penser à faire poser tes pneus d’hiver. La question, c’est : à quelle date faut-il faire le changement en 2025? On fait le point.

À lire également : L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Au Québec, les automobilistes ont jusqu’au 1er décembre pour poser leurs pneus d’hiver. Si ce n’est pas fait, tu risques de recevoir une amende salée pouvant aller jusqu’à 300 $, en vertu du Code de la sécurité routière.

Comme pour pratiquement tout, il y a toujours des personnes qui s’y prennent à la dernière minute, engorgeant les différents garages de la province. Pour remédier à la situation, il est toujours plus judicieux de les installer avant le début décembre.

Pourquoi? La neige ne tombe pas qu’à partir du 1er décembre et peut très bien commencer à tomber en octobre comme en novembre dans plusieurs régions du Québec.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la gomme des pneus d’été devient moins adhérente lorsque le thermomètre affiche 7 degrés Celsius et moins et ces températures se font ressentir pas plus tard qu’en octobre, rappelle MétéoMédia.

Dans les faits, les premiers trois centimètres de neige tombent vers la fin octobre et la mi-novembre, tout dépendant de la région, et 2025 ne fait pas exception.

Voici le meilleur moment pour prendre rendez-vous et changer tes pneus d’hiver au Québec en 2025, selon MétéoMédia :

  • Mi-octobre :
    • Baie-James, Chibougamau, Fermont, Haute-Gaspésie
  • Fin octobre :
    • Nord-Ouest et centre du Québec, comme l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie
  • Début novembre :
    • Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie
  • Mi-novembre :
    • Grande région de Montréal

Bref, si tu veux éviter les files d’attente chez le garagiste, tu sais maintenant jusqu’à quand tu peux faire poser tes pneus d’hiver selon la météo prévue. Petit rappel que tu devras les garder jusqu’au 15 mars inclusivement. Après, salut le printemps et la saison estivale!

From Your Site Articles
pneus d'hiver au québecpneus d'hiver pas cherpremière neige au québecneige au québecprévisions météo hiverpneus d'hiver
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    On sait quand tombera la première neige au Québec et tu n'es pas prêt

    Profite bien de la fin de l'été! ❄️☃️

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

    Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

    Hiver 2025-2026 au Québec : Les prévisions sont sorties et pas mal de neige t'attend

    Sors ta pelle tout de suite. ☃️

    Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »

    Digne d'un épisode d'OD.

    Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

    La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

    Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

    C'est le temps de profiter d'un long week-end!

    On a « stalké » Any d’OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Tant qu'à parler d'elle!

    Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts

    Allô la sortie festive! 🎄🎄🎄

    6 emplois dans le Grand Montréal qui paient de 75 000 $ à 150 000 $ par année

    Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

    Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal

    Des CENTAINES de vêtements à moins de 1 $ le morceau. 👀

    Cette nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne cache-t-elle des spermatozoïdes?

    Ça attire l’attention en tout cas!

    4 660 entrées par effraction depuis janvier à Montréal : Voici les quartiers les plus visés

    Les voleurs semblent avoir leurs « spots » préférés. 😰

    Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

    L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕