Voici à quelle date tu devrais VRAIMENT poser tes pneus d'hiver en 2025 au Québec
Ça arrive beaucoup plus vite que tu le penses. ❄️👀
Tu l’as sans doute remarqué, les températures se font pas mal plus fraîches ces temps-ci, signe que l’été est bel et bien derrière nous. L’automne vient à peine de commencer, mais c’est déjà le moment de penser à faire poser tes pneus d’hiver. La question, c’est : à quelle date faut-il faire le changement en 2025? On fait le point.
À lire également : L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir
Au Québec, les automobilistes ont jusqu’au 1er décembre pour poser leurs pneus d’hiver. Si ce n’est pas fait, tu risques de recevoir une amende salée pouvant aller jusqu’à 300 $, en vertu du Code de la sécurité routière.
Comme pour pratiquement tout, il y a toujours des personnes qui s’y prennent à la dernière minute, engorgeant les différents garages de la province. Pour remédier à la situation, il est toujours plus judicieux de les installer avant le début décembre.
Pourquoi? La neige ne tombe pas qu’à partir du 1er décembre et peut très bien commencer à tomber en octobre comme en novembre dans plusieurs régions du Québec.
Ce qu’il faut savoir, c’est que la gomme des pneus d’été devient moins adhérente lorsque le thermomètre affiche 7 degrés Celsius et moins et ces températures se font ressentir pas plus tard qu’en octobre, rappelle MétéoMédia.
Dans les faits, les premiers trois centimètres de neige tombent vers la fin octobre et la mi-novembre, tout dépendant de la région, et 2025 ne fait pas exception.
Voici le meilleur moment pour prendre rendez-vous et changer tes pneus d’hiver au Québec en 2025, selon MétéoMédia :
- Mi-octobre :
- Baie-James, Chibougamau, Fermont, Haute-Gaspésie
- Fin octobre :
- Nord-Ouest et centre du Québec, comme l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie
- Début novembre :
- Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie
- Mi-novembre :
- Grande région de Montréal
Bref, si tu veux éviter les files d’attente chez le garagiste, tu sais maintenant jusqu’à quand tu peux faire poser tes pneus d’hiver selon la météo prévue. Petit rappel que tu devras les garder jusqu’au 15 mars inclusivement. Après, salut le printemps et la saison estivale!
