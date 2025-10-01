On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite
Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️
Le compte à rebours est officiellement commencé : dans moins d'un mois, la météo au Québec va drastiquement changer, et les premiers flocons pourraient faire leur apparition au Québec. Si tu es du genre à repousser ton rendez-vous de pneus d'hiver à la dernière minute, considère ceci comme ton wake-up call.
Selon les dernières prévisions de l'Almanach des fermiers, qui utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans, la première neige au Québec devrait arriver dès le début novembre. Oui, oui, dans environ quatre semaines.
Les dates à surveiller pour la première neige au Québec
Pour le Québec — regroupé dans une zone météo avec les Maritimes — les premières précipitations hivernales sont attendues entre le 4 et le 7 novembre pour les Laurentides. On parle d'un cocktail pas très excitant de « orageuses avec de fortes pluies, possiblement mêlées de grésil ou de neige fondante ».
Les régions plus au nord, quant à elles, devraient voir la vraie affaire arriver entre le 8 et le 11 novembre. Pas le temps de niaiser si tu vis en Abitibi ou au Saguenay.
La première chute de neige importante
Comme si un épisode de neige ne suffisait pas, l'Almanach prévoit un deuxième passage hivernal entre le 20 et le 27 novembre. Cette fois-ci, on parle d'une vraie chute de neige accompagnée d'une baisse significative des températures. Autrement dit : bye bye l'automne, bonjour l'hiver québécois qu'on connaît tous trop bien.
Une tradition de précision... relative
L'Almanach des fermiers existe depuis 1818 et prétend avoir un taux de précision d'environ 80 à 85 %. Évidemment, ce n'est pas une science exacte — on parle quand même de prédictions faites des mois à l'avance — mais, historiquement, leurs prévisions ont souvent été dans le mille, surtout pour les grandes tendances saisonnières.
Pour le Québec, habitué aux surprises météorologiques, ça reste un bon indicateur pour commencer à se préparer psychologiquement au retour de l'hiver.
On le sait, au Québec, l'hiver arrive toujours trop vite et reste toujours trop longtemps. Cette année ne fera pas exception. Alors, profite bien de tes dernières semaines d'automne, savoure ton pumpkin spice latte en terrasse si tu en as encore l'occasion, et prépare-toi mentalement : l'hiver s'en vient à grands pas.
