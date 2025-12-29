Ouvert ou fermé pour le jour de l'An au Québec? Voici toute la liste
Tout est prêt pour le party du Nouvel An, il ne te reste plus qu’à boucler tes dernières courses pour finir 2025 en beauté et commencer 2026 du bon pied. Mais avant de te déplacer, pense à jeter un œil aux horaires spéciaux des Fêtes : ils changent souvent dans ce temps-là, et ça pourrait gâcher tes derniers préparatifs!
Entre les ouvertures écourtées, les horaires modifiés et les portes carrément fermées, on t’a préparé un guide pour savoir ce qui est ouvert ou fermé au Québec pendant le jour de l’An. On a vérifié les heures du 31 décembre 2025, du 1er janvier et du 2 janvier 2026 pour t’éviter les mauvaises surprises.
Petit rappel : certains commerces ne sont pas soumis à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. Donc, pour les restos, cafés, boutiques ou autres endroits indépendants, le mieux reste de vérifier directement avec eux : plusieurs choisissent de fermer même s’ils ont le droit d’ouvrir!
Ouvert le 31 décembre
- Les commerces d’alimentation (jusqu'à 17 h) ;
- Les succursales de la SAQ (jusqu'à 17 h) ;
- Les succursales de la SQDC (jusqu'à 17 h) ;
- Les commerces et centres commerciaux (jusqu'à 17 h) ;
- Les restaurants et les bars ;
- Les pharmacies (l'horaire peut varier) ;
- Les stations-service ;
- Les transports en commun (À Montréal le service de métro est prolongé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier) ;
- Le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium (jusqu'à 17 h) ;
- Les musées (l'horaire peut varier) ;
- Les gyms (l'horaire peut varier) ;
- Les lieux de culte (l'horaire peut varier) ;
- Les salons de coiffure, d'esthétique et de soins personnels ;
- Les casinos ;
- Les hôpitaux ;
- Les cinémas ;
- Les bureaux de Postes Canada (l'horaire peut varier) ;
- Les banques et les caisses ;
- Les bureaux du gouvernement fédéral ;
- Les stations de ski.
Fermé le 31 décembre
- La plupart des bibliothèques municipales ;
- Les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ;
- Les écocentres ;
- Les palais de justice.
Ouvert le 1er janvier
- Les pharmacies ;
- Les dépanneurs et petites épiceries ;
- Les services de transport en commun (l'horaire peut varier) ;
- Les stations-service ;
- Les restaurants (l'horaire peut varier, à la discrétion du ou de la propriétaire) ;
- Les bars (l'horaire peut varier, à la discrétion du ou de la propriétaire) ;
- Les hôpitaux ;
- Le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium (de 13 h à 17 h)
Fermé le 1er janvier
- Les épiceries et supermarchés à grande surface ;
- Les succursales de la SQDC ;
- Les succursales de la SAQ ;
- Les bibliothèques ;
- Les centres commerciaux ;
- Les bureaux de Postes Canada ;
- Les banques et les caisses ;
- Les écocentres ;
- Les bureaux gouvernementaux provinciaux, fédéraux et municipaux ;
- Les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ;
- Les collectes d'ordures et de matières recyclables (horaires modifiés) ;
- Les installations sportives.
Pour ce qui est du 2 janvier, la plupart des établissements reprennent leur horaire régulier. Toutefois, il se peut qu'il y ait quelques variations. Par exemple, les succursales de la SAQ seront ouvertes à partir de 13 h seulement lors de cette journée. Il est donc préférable de te renseigner directement auprès des commerces concernés avant de t'y rendre.