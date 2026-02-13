11 choses à savoir sur Félix Dolci, l'olympien à Big Brother Célébrités
Il n’est pas juste bon pour manger de la slop!
Ce n’est pas la variété de personnalités publiques qui manque à Big Brother Célébrités. Entre les humoristes, les comédien.ne.s, les créateurs et créatrices de contenu, athlètes et autres vedettes qui sont invité.e.s d'une saison à l'autre, plusieurs visages connus de différents domaines sont passés par la maison de Big Brother. Lors de cette sixième saison, l'olympien Félix Dolci fait partie de la cohorte et, alors que les Jeux olympiques d'hiver sont en cours durant cette édition, pourquoi ne pas en apprendre plus sur le gymnaste qui a participé aux JO d'été de Paris en 2024?
Voici donc onze choses à savoir sur cet athlète québécois, de ses débuts en gymnastique à sa participation aux JO, en passant par des faits divers et plus encore.
Il a 23 ans
Né le 5 mai 2002 à Saint-Eustache, Félix vient de Laval, et son signe atrologique est le Taureau.
Il fait ses études au Collège LaSalle
À l’été 2025, Félix parlait de son expérience au Collège LaSalle, où il a entrepris le programme en Arts, lettres et communication : option Médias, après avoir étudié dans le même domaine au cégep, soit au Collège Montmorency.
Il apprécie particulièrement l’angle artistique et créatif de ce programme, ainsi que la possibilité de concilier ses responsabilités académiques et ses obligations d’athlète.
Il a sauté d'un tremplin haut de 12 mètres
Avec tous ses accomplissements, il est peu surprenant d'apprendre que le gymnaste n'a pas froid aux yeux, mais il a montré qu'il n’a pas un seul talent en se frottant au plongeon de haut vol en compagnie de la plongeuse professionnelle canadienne Molly Carlson.
Malgré sa peur des hauteurs, il s'est rendu jusqu'au plongeon de douze mètres, considéré comme un niveau intermédiaire, utilisé notamment pour les compétitions juniors et l'entraînement progressif avant de passer aux plateformes de 20 à 27 mètres.
« Big Brother Célébrités » est sa première téléréalité
Alors que la sixième saison de Big Brother Célébrités est en cours depuis la mi-janvier, Félix est le seul athlète de cette édition. C’est aussi sa première apparition dans une téléréalité, et au moment d'écrire ces lignes, il est toujours dans la maison, tandis que la cinquième semaine est en cour. Et, oui, il a mangé en masse de slop!
Il fait de la gymnastique depuis l'enfance
C'est à cinq ans que Félix a commencé la gymnastique de manière récréative. Deux ans plus tard, en 2009, il s'est lancé en compétition, amorçant le parcours impressionnant qu'il poursuit encore aujourd’hui.
Il bat des records depuis son adolescence
En 2019, le Québécois, alors adolescent, a établi un nouveau record du plus grand nombre de médailles remportées aux Jeux d’hiver du Canada, toutes disciplines confondues, en récoltant onze victoires lors des deux plus récentes éditions.
La même année, il a remporté la toute première médaille d’or du Canada aux Championnats du monde juniors de gymnastique.
Puis, en 2023, aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili, le Lavallois a marqué l’histoire en devenant le premier Canadien à remporter l’or au concours général depuis Wilhelm Weiler, en 1963.
Selon L'Encyclopédie canadienne, Félix est le meilleur gymnaste masculin en activité du Canada. Rien de moins.
Il a lancé un balado avec d'autres athlètes
En novembre 2023, Félix a lancé le balado Rise Experience Podcast en compagnie de ses coéquipiers William Emard et Jayson Rampersad, ainsi que des athlètes Chris Kaji, Xavier Olasz et Mathis Jalbert. À travers cette plateforme, ils échangent sur leur réalité d’athlètes, leur mode de vie, leur vision du sport et plusieurs autres sujets qui les touchent. Les plus récentes vidéos ont été publiées en novembre 2024.
Il a beaucoup appris des Jeux olympiques de Paris
Après les Jeux panaméricains de 2023, il avait le vent dans les voiles. Sa participation aux JO de 2024 à Paris représentait son rêve accompli, même si les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait.
Alors qu’il occupait le troisième rang du concours complet après la table de saut et les barres parallèles, le Québécois a vu son gant droit lâcher à la barre fixe, ce qui a provoqué une chute. Il a bien tenté de reprendre sa routine, mais une deuxième chute est venue compliquer les choses. Résultat : une note qui l’a fait glisser jusqu’au 23e rang.
Cela dit, il affirme qu'il a beaucoup grandi de cette expérience, et qu'il a toujours l'œil sur une médaille dans le futur.
Il est suivi par un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux
Enfant prodige, athlète professionnel, olympien, candidat de téléréalité et créateur de contenu : y a-t-il un domaine dans lequel le Lavallois n'excelle pas?
Eh oui, entre ses entraînements et les podiums, Félix partage beaucoup de contenu sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par des milliers d'abonné.e.s.
Sur Instagram, il a plus de 215 000 followers et sur TikTok, sa communauté dépasse les 80 000 internautes. Félix y partage des photos et des vidéos de son quotidien, offrant à ses fans un aperçu de ses séances d’entraînement. Le gymnaste s’en sert aussi pour mettre de l’avant les moments marquants de ses compétitions ainsi que les produits de ses commanditaires. Il prend d’ailleurs le temps d’échanger avec les personnes qui commentent et interagissent avec lui sous ses publications.
Félix a un frère
Félix Dolci, c’est le petit dernier de la famille : le plus jeune des deux enfants de Maxime Dolci et Marie-Josée Richard. Son frère se nomme William, et Félix partage à l'occasion des photos avec lui sur les réseaux sociaux (voir le carrousel ci-haut).
Quelques fun facts à son sujet
Voici en rafale les choses qu'il préfère, selon cette entrevue accordée à Radio-Canada :
- Son plat préféré : les sushis
- Son film préféré : Creed
- Son chanteur préféré : Drake
- Son passe-temps : passer du temps avec ses amis
- Sa boisson préférée : l'eau
- Son lieu de vacance privilégié : le Mexique
- Le sport qu'il préfère regarder : la boxe
- Son animal préféré : le chien.
