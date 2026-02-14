14 trouvailles déco à moins de 17 $ chez Canac qui donnent envie de tout redécorer
Pas besoin de payer une fortune pour revamper complètement une pièce!
Si tu es du genre à scroller sur Pinterest pendant des heures en rêvant d'une maison digne d'un magazine de déco, on a une bonne nouvelle pour toi : tu n'as pas besoin de vider ton compte en banque pour redonner vie à ton chez-toi. La populaire quincaillerie québécoise Canac, qui a récemment ouvert une succursale à Laval et annoncé la construction d'une autre à Montréal, a plus que des matériaux de réno. Il s’y cache des trésors déco à des prix complètement ridicules. On parle d’items à moins de 20 $ qui pourraient facilement se vendre trois fois plus cher ailleurs.
On a donc fait le tour des allées pour dénicher les meilleures trouvailles afin de transformer ton espace de vie sans que tu aies à manger du beurre d’arachide pendant deux semaines (même là, ce n’est plus donné, le beurre de peanuts). Que tu cherches à ajouter une touche bohème, minimaliste ou carrément artistique à ton espace, il y en a pour tous les goûts.
Attention : Prépare-toi à avoir envie de tout acheter.
Étagère à trois tablettes
Une étagère en bambou à trois niveaux parfaite pour la salle de bain à moins de 13 $ au Canac.
Prix : 12,95 $
Cette étagère en bambou est idéale pour organiser ta salle de bain ou ta cuisine à mini-prix sans que ça ait l'air cheap. Avec ses trois niveaux spacieux, tu peux y ranger tes produits de beauté, tes épices ou même créer un petit jardin de plantes tout en gardant un visuel épuré et chaleureux.
Le bambou lui donne un look naturel et zen qui s'agence avec pratiquement tous les styles de déco sans se démoder. Et pour moins de 13 $, ça rivalise avec ce que tu payerais des dizaines de dollars de plus ailleurs.
Bol rustique
Ce grand bol décoratif rustique beige avec perles en bois est moins de 15 $ au Canac.
Prix : 14,99 $
Ce vase est un réel coup de coeur au Canac qui donne des « vibes » du HomeSense, sans payer le prix qui vient avec. Parfait pour ton salon, ton entrée ou ta table basse, tu peux y déposer tes clés, tes bijoux, des fruits ou même juste le laisser vide comme objet déco: c'est clairement une pièce statement en soi!
Cache-pots variés
Plusieurs sublimes cache-pots sont vendus à mini-prix au Canac.
Prix : 3 $ à 5 $
Les beaux cache-pots, même de petite taille comme ceux-ci, peuvent facilement coûter une quinzaine de dollars chacun. C’est donc assez surprenant de voir une si grande variété, des styles plus modernes aux looks plus coquets, à moins de 5 $. Ça rivalise avec les tarifs du Dollarama, mais disons-le : c’est pas mal plus beau.
Cadre : illustration de femme et végétation
Une œuvre moderne aux tons naturels à moins de 17 $ au Canac.
Prix : 16 $
Cette illustration d’un visage féminin aux accents végétaux a attiré mon attention, non seulement pour son prix par rapport à sa grande taille, mais également pour sa beauté. Avec ses couleurs terreuses et chaleureuses ainsi que ses touches de végétation, apportera une touche élégante à ta déco boho chic.
Vase blanc en terre cuite
Un vase sculptural qui rappelle les décors méditerranéens à moins de 17 $ au Canac.
Prix : 16,99 $
Ce vase, qui rappelle la poterie traditionnelle méditerranéenne, est également le genre d'item décoratif qui pourrait facilement se vendre une quarantaine de dollars, voire plus, chez les compétiteurs. Un simple coup d'oeil au vase terre cuite crème vendu chez Simons pour 45 $ te donnera sans doute envie d'opter pour le géant des aubaines.
Sa finition en terre cuite blanche vieillie lui donne ce look authentique et intemporel qui ne se démode jamais et permet de l'agencer avec n'importe quel style de design intérieur, que tu sois team minimaliste, bohème ou rustique. Remplis-le de fleurs fraîches, de branches séchées ou laisse-le vide comme objet sculptural.
Vase en terre cuite gris
Un vase en terre cuite gris foncé vendu pour moins de 12 $ au Canac.
Prix : 11,99 $
Si tu aimes les vases en terre cuite, mais que tu préfères les couleurs foncées aux pâles, tu as trouvé le jackpot : celui-ci, légèrement plus petit que la vase présentée ci-haut, est à seulement 11,99 $. Disons-le : sa finition grise vieillie et sa texture brute donneront instantanément un air de galerie d'art contemporain à ta pièce.
Sa forme classique avec anse latérale en fait une pièce intemporelle qui traverse les tendances. Tu peux l'utiliser comme vase fonctionnel ou simplement comme sculpture décorative. Les deux options sont gagnantes.
Porte-serviette à deux niveaux en bambou
Un support minimaliste pour suspendre serviettes ou couvertures à moins de 10 $ au Canac.
Prix : 9,99 $
Fini les serviettes mouillées qui traînent sur le bord du bain ou accrochées n’importe où! Simple et élégant, ce porte-serviettes autoportant donne un effet spa à ta salle de bain et, à moins de 10 $, c’est une façon abordable d’ajouter une touche zen à ton décor puisqu'il est en bambou.
Organisateur étagère à deux tablettes
Un organisateur parfait pour maximiser l’espace à moins de 10 $ au Canac.
Prix : 9,99 $
Cet organisateur transparent à deux tablettes est le héros méconnu de l'organisation à petit prix. Il rivalise d'ailleurs très bien avec celui-ci, très similaire, vendu à 21 $ sur Amazon Canada. Glisse-le sous ton évier, dans ton garde-manger ou sur ton comptoir, et boom : tu doubles ton espace de rangement. L'avantage d'être transparent? Tu peux voir tous tes produits d'un seul coup d'œil sans avoir à fouiller.
Vases variés
Vases variés de formes diverses vendus au Canac à moins de 10 $.
Prix : 7 $ à 9,99 $
Oui, il y a beaucoup de pots, vases et lanternes dans cette liste. Toutefois, compte tenu du prix, c'est vraiment l'item qui vaut le détour vers l'enseigne orange et bleu. Pouir moins de 10 $, tu peux mettre la main sur une sélection de pots dans une palette de couleurs tendance : orange éclatant pour les audacieux.euses, vert sauge pour un style connecté avec la nature, et beige naturel en macramé pour les fans de la déco plus bohème.
Tasse et petite plante artificielle
Des petits articles décos à moins de 5 $ au Canac.
Prix : 4 $ et 4,99 $
Ces petites tasses avec leurs pieds adorables sont officiellement les choses les plus mignonnes que tu verras aujourd'hui. Elles ont l'air de vouloir te faire un câlin pendant que tu sirottes ton café du matin...mais elles n'ont pas de bras, les pauvres. Si tu ne veux pas les user, tu peux également les utiliser comme décoration, aux côtés de cette petite plante artificielle également à moins de 5 $. Pourquoi pas prendre la tasse comme petit cache-pot?
Cadre funky
Un cadre funky à 5 $ au Canac.
Prix : 5 $
Le prix n'est pas une erreur : 5 $ pour un grand cadre de ce style, c'est toute une aubaine. Mais c'est une liquidation, alors vérifie les quantités en stocks avant de te déplacer. Cette illustration ludique et colorée d'un chien apportera une touche pop à n’importe quelle pièce.
Cadre Henri Matisse
Reproduction sur toile Henri Matisse à moins de 12 $ au Canac.
Prix : 11,99 $
Les reproductions des œuvres de Matisse sont particulièrement tendance, qu'on soit fan d'art ou non. Le design minimaliste en noir et blanc de celle-ci s'intègre facilement dans une déco moderne ou scandinave. Et même si c'est une reproduction, c'est rare d'en trouver à moins de 12 $!
Éléphant décoratif
Un accent déco subtil pour une étagère à moins de 8 $ au Canac.
Prix : 7,99 $
Petite, mignonne et à moins de 8 $ cette figurine d'éléphant en résine avec ses détails texturés et son air paisible ajoutera une touche zen à ton étagère ou ton bureau. Elle est également parfaite pour tenir tes livres en place dans une bibliothèque.
Porte-bougie style lanterne en métal vert
Porte-bougie en métal vert de style lanterne vendue au Canac.
Prix : 5,50 $
Ce porte-bougie en métal ajouré avec ses motifs délicats est idéal pour créer une ambiance chaleureuse et romantique quand tu allumes une chandelle tandis que les petits trous projetteront de jolies ombres sur les murs. D'ailleurs, ce vert est la couleur de l'année 2026 de KitchenAid, il risque donc d'être particulièrement populaire.