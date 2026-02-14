14 trouvailles déco à moins de 17 $ chez Canac qui donnent envie de tout redécorer

Pas besoin de payer une fortune pour revamper complètement une pièce!

Succursale Canac. Droite : étagères à petit prix au Canac.

Canac a une sélection impressionnante de décorations à bas prix.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu es du genre à scroller sur Pinterest pendant des heures en rêvant d'une maison digne d'un magazine de déco, on a une bonne nouvelle pour toi : tu n'as pas besoin de vider ton compte en banque pour redonner vie à ton chez-toi. La populaire quincaillerie québécoise Canac, qui a récemment ouvert une succursale à Laval et annoncé la construction d'une autre à Montréal, a plus que des matériaux de réno. Il s’y cache des trésors déco à des prix complètement ridicules. On parle d’items à moins de 20 $ qui pourraient facilement se vendre trois fois plus cher ailleurs.

On a donc fait le tour des allées pour dénicher les meilleures trouvailles afin de transformer ton espace de vie sans que tu aies à manger du beurre d’arachide pendant deux semaines (même là, ce n’est plus donné, le beurre de peanuts). Que tu cherches à ajouter une touche bohème, minimaliste ou carrément artistique à ton espace, il y en a pour tous les goûts.

Attention : Prépare-toi à avoir envie de tout acheter.

Étagère à trois tablettes

\u00c9tag\u00e8re en bambou \u00e0 trois tablettes en magasin chez Canac.

Une étagère en bambou à trois niveaux parfaite pour la salle de bain à moins de 13 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 12,95 $

Cette étagère en bambou est idéale pour organiser ta salle de bain ou ta cuisine à mini-prix sans que ça ait l'air cheap. Avec ses trois niveaux spacieux, tu peux y ranger tes produits de beauté, tes épices ou même créer un petit jardin de plantes tout en gardant un visuel épuré et chaleureux.

Le bambou lui donne un look naturel et zen qui s'agence avec pratiquement tous les styles de déco sans se démoder. Et pour moins de 13 $, ça rivalise avec ce que tu payerais des dizaines de dollars de plus ailleurs.

Bol rustique

Grand bol d\u00e9coratif rustique beige avec perles en bois en magasin au Canac.

Ce grand bol décoratif rustique beige avec perles en bois est moins de 15 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 14,99 $

Ce vase est un réel coup de coeur au Canac qui donne des « vibes » du HomeSense, sans payer le prix qui vient avec. Parfait pour ton salon, ton entrée ou ta table basse, tu peux y déposer tes clés, tes bijoux, des fruits ou même juste le laisser vide comme objet déco: c'est clairement une pièce statement en soi!

Cache-pots variés

\u200bPlusieurs cache-pots au styles vari\u00e9s au Canac.

Plusieurs sublimes cache-pots sont vendus à mini-prix au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 $ à 5 $

Les beaux cache-pots, même de petite taille comme ceux-ci, peuvent facilement coûter une quinzaine de dollars chacun. C’est donc assez surprenant de voir une si grande variété, des styles plus modernes aux looks plus coquets, à moins de 5 $. Ça rivalise avec les tarifs du Dollarama, mais disons-le : c’est pas mal plus beau.

Cadre : illustration de femme et végétation

Grand cadre avec illustration artistique d\u2019un visage f\u00e9minin entour\u00e9 de feuilles vendu au Canac.

Une œuvre moderne aux tons naturels à moins de 17 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 16 $

Cette illustration d’un visage féminin aux accents végétaux a attiré mon attention, non seulement pour son prix par rapport à sa grande taille, mais également pour sa beauté. Avec ses couleurs terreuses et chaleureuses ainsi que ses touches de végétation, apportera une touche élégante à ta déco boho chic.

Vase blanc en terre cuite

Vase blanc textur\u00e9 en terre cuite avec petite anse vendu au Canac.

Un vase sculptural qui rappelle les décors méditerranéens à moins de 17 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 16,99 $

Ce vase, qui rappelle la poterie traditionnelle méditerranéenne, est également le genre d'item décoratif qui pourrait facilement se vendre une quarantaine de dollars, voire plus, chez les compétiteurs. Un simple coup d'oeil au vase terre cuite crème vendu chez Simons pour 45 $ te donnera sans doute envie d'opter pour le géant des aubaines.

Sa finition en terre cuite blanche vieillie lui donne ce look authentique et intemporel qui ne se démode jamais et permet de l'agencer avec n'importe quel style de design intérieur, que tu sois team minimaliste, bohème ou rustique. Remplis-le de fleurs fraîches, de branches séchées ou laisse-le vide comme objet sculptural.

Vase en terre cuite gris

Vase gris fonc\u00e9 en terre cuite au fini vieilli vendu au Canac.

Un vase en terre cuite gris foncé vendu pour moins de 12 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 11,99 $

Si tu aimes les vases en terre cuite, mais que tu préfères les couleurs foncées aux pâles, tu as trouvé le jackpot : celui-ci, légèrement plus petit que la vase présentée ci-haut, est à seulement 11,99 $. Disons-le : sa finition grise vieillie et sa texture brute donneront instantanément un air de galerie d'art contemporain à ta pièce.

Sa forme classique avec anse latérale en fait une pièce intemporelle qui traverse les tendances. Tu peux l'utiliser comme vase fonctionnel ou simplement comme sculpture décorative. Les deux options sont gagnantes.

Porte-serviette à deux niveaux en bambou 

Porte-serviette en bambou \u00e0 deux niveaux pr\u00e9sent\u00e9 en magasin Canac.

Un support minimaliste pour suspendre serviettes ou couvertures à moins de 10 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 9,99 $

Fini les serviettes mouillées qui traînent sur le bord du bain ou accrochées n’importe où! Simple et élégant, ce porte-serviettes autoportant donne un effet spa à ta salle de bain et, à moins de 10 $, c’est une façon abordable d’ajouter une touche zen à ton décor puisqu'il est en bambou.

Organisateur étagère à deux tablettes

Organisateur \u00e0 deux tablettes avec compartiments coulissants en plastique transparent du Canac.

Un organisateur parfait pour maximiser l’espace à moins de 10 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 9,99 $

Cet organisateur transparent à deux tablettes est le héros méconnu de l'organisation à petit prix. Il rivalise d'ailleurs très bien avec celui-ci, très similaire, vendu à 21 $ sur Amazon Canada. Glisse-le sous ton évier, dans ton garde-manger ou sur ton comptoir, et boom : tu doubles ton espace de rangement. L'avantage d'être transparent? Tu peux voir tous tes produits d'un seul coup d'œil sans avoir à fouiller.

Vases variés

\u200bVases vari\u00e9s de formes diverses sur les tablettes du Canac.

Vases variés de formes diverses vendus au Canac à moins de 10 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 7 $ à 9,99 $

Oui, il y a beaucoup de pots, vases et lanternes dans cette liste. Toutefois, compte tenu du prix, c'est vraiment l'item qui vaut le détour vers l'enseigne orange et bleu. Pouir moins de 10 $, tu peux mettre la main sur une sélection de pots dans une palette de couleurs tendance : orange éclatant pour les audacieux.euses, vert sauge pour un style connecté avec la nature, et beige naturel en macramé pour les fans de la déco plus bohème.

Tasse et petite plante artificielle 

Tasse et petite plante artificielle vendus au Canac.

Des petits articles décos à moins de 5 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $ et 4,99 $

Ces petites tasses avec leurs pieds adorables sont officiellement les choses les plus mignonnes que tu verras aujourd'hui. Elles ont l'air de vouloir te faire un câlin pendant que tu sirottes ton café du matin...mais elles n'ont pas de bras, les pauvres. Si tu ne veux pas les user, tu peux également les utiliser comme décoration, aux côtés de cette petite plante artificielle également à moins de 5 $. Pourquoi pas prendre la tasse comme petit cache-pot?

Cadre funky 

Grand cadre color\u00e9 repr\u00e9sentant un chien avec lunettes rouges et b\u00e9ret orange sur fond ray\u00e9 rose au Canac.

Un cadre funky à 5 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Le prix n'est pas une erreur : 5 $ pour un grand cadre de ce style, c'est toute une aubaine. Mais c'est une liquidation, alors vérifie les quantités en stocks avant de te déplacer. Cette illustration ludique et colorée d'un chien apportera une touche pop à n’importe quelle pièce.

Cadre Henri Matisse

Reproduction sur toile Henri Matisse.

Reproduction sur toile Henri Matisse à moins de 12 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 11,99 $

Les reproductions des œuvres de Matisse sont particulièrement tendance, qu'on soit fan d'art ou non. Le design minimaliste en noir et blanc de celle-ci s'intègre facilement dans une déco moderne ou scandinave. Et même si c'est une reproduction, c'est rare d'en trouver à moins de 12 $!

Éléphant décoratif

Petite statue d\u2019\u00e9l\u00e9phant beige textur\u00e9 tenue dans une main au Canac.

Un accent déco subtil pour une étagère à moins de 8 $ au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 7,99 $

Petite, mignonne et à moins de 8 $ cette figurine d'éléphant en résine avec ses détails texturés et son air paisible ajoutera une touche zen à ton étagère ou ton bureau. Elle est également parfaite pour tenir tes livres en place dans une bibliothèque.

Porte-bougie style lanterne en métal vert

Porte-bougie en m\u00e9tal vert avec structure ajour\u00e9e vendue au Canac.

Porte-bougie en métal vert de style lanterne vendue au Canac.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5,50 $

Ce porte-bougie en métal ajouré avec ses motifs délicats est idéal pour créer une ambiance chaleureuse et romantique quand tu allumes une chandelle tandis que les petits trous projetteront de jolies ombres sur les murs. D'ailleurs, ce vert est la couleur de l'année 2026 de KitchenAid, il risque donc d'être particulièrement populaire.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

