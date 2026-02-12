Une éclipse lunaire totale sera bientôt visible au Québec et la Lune sera toute rouge

Le spectacle parfait pour une « date » parfaite. 😍

Une éclipse lunaire totale.

En mars prochain, une éclipse lunaire totale sera visible au Québec et la lune sera toute rouge.

Les amoureux.se.s d’astronomie et du ciel étoilé auront une « date » avec un phénomène astronomique spectaculaire : une éclipse lunaire totale, qui illuminera le firmament du Québec dans la nuit du 2 au 3 mars prochain. Si tu cherches la Lune, ce sera l’énorme astre rouge au-dessus de ta tête.

Ce genre d’événement astronomique ne se produit pas tous les jours, et celui-ci sera visible à l’œil nu partout au Québec, pourvu que les conditions météo soient favorables.

D’abord, ça marche comment, une éclipse lunaire?

Comme l’explique l’Agence spatiale canadienne, une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur celle-ci.

Ce phénomène survient uniquement lors d’une pleine Lune et que cette dernière se trouve à l’opposé du Soleil par rapport à la Terre.

Contrairement à une éclipse solaire, elle est visible depuis presque tout un hémisphère, ce qui permet à un grand nombre de personnes de l’observer pendant une période plus longue. Toutefois, elle ne sera pas totale partout où elle sera observable.

Quand la Terre viendra se placer précisément entre le Soleil et notre satellite naturel, elle projettera son ombre sur la Lune, créant ce qu’on appelle une éclipse totale. Et au Québec, le spectacle sera... total.

Le moment le plus impressionnant surviendra lorsque la Lune entrera complètement dans l’ombre terrestre. C’est là qu’elle prendra cette fameuse couleur rouge orangé, un phénomène que les astronomes surnomment parfois la « Lune de sang ». Cette teinte unique provient de la réfraction de la lumière solaire à travers l’atmosphère de notre planète.

Comment peut-on observer l’éclipse lunaire totale?

Pour profiter au maximum de ce spectacle nocturne, tu n'auras besoin d'aucun équipement spécial. Contrairement aux éclipses solaires qui nécessitent une protection oculaire, les éclipses lunaires peuvent être observées directement sans danger. Il te suffira de trouver un endroit avec une vue dégagée sur le ciel et d'espérer que dame Nature soit de ton côté avec un ciel sans nuages.

L'événement sera visible depuis n'importe quelle région du Québec, que tu sois à Montréal, Québec, Gatineau, ou même dans les régions plus éloignées.

Elle sera totale aux alentours de 6 h 30, en début de matinée, le 3 mars.

L'important est d'avoir une ligne de vue claire vers le firmament. Si tu veux immortaliser le moment, un simple appareil photo ou même un bon téléphone intelligent pourra capturer ce phénomène rare.

Marque bien la date du 3 mars 2026 dans ton calendrier - c'est une occasion unique d'observer l'un des plus beaux spectacles que la nature peut nous offrir, et le tout gratuitement depuis ta cour arrière ou ton balcon!

La prochaine éclipse lunaire aura lieu dans la nuit du 27 au 28 août prochain, selon la NASA, mais elle sera partielle, seulement.

