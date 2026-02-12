Cette ville universitaire du Québec est la plus abordable au Canada et voici pourquoi
Montréal a des croûtes à manger en termes d'abordabilité.
Même si tu as un revenu modeste, la hausse du coût de la vie frappe fort ton portefeuille. Toutefois, ce n'est pas partout que le coût de la vie fait mal. Une ville universitaire du Québec a d'ailleurs été reconnue comme la plus abordable en 2026 au Canada, notamment grâce à ses loyers nettement plus bas que dans les grands centres.
Alors que la crise du logement continue de frapper durement Toronto, Vancouver et même Montréal, plusieurs personnes à la recherche d’un logement se tournent vers les villes secondaires pour retrouver un certain équilibre financier. Et dans ce contexte, Sherbrooke se démarque clairement.
D’après la plateforme britanno-colombienne qui analyse le marché locatif au Canada, liv.rent, le loyer moyen pour un appartement d’une chambre à Sherbrooke est d’environ 1 100 $ par mois. À titre comparatif, un logement similaire dépasse largement les 2 000 $ dans certains quartiers de Toronto ou de Vancouver.
Avec une population estimée à 185 500 personnes en 2025, Sherbrooke offre un juste milieu entre dynamisme urbain et ambiance plus tranquille.
Une ville universitaire qui influence le marché locatif
La présence d’une forte population étudiante contribue à maintenir une offre locative stable et diversifiée. Selon liv.rent, la demande pour des logements haut de gamme y est moins forte que dans les grandes métropoles, ce qui aide à garder les prix relativement bas.
En plus des loyers abordables, la ville profite :
- de coûts immobiliers moins élevés
- d’un coût de la vie inférieur à celui des grands centres
- d’une bonne accessibilité aux services, dont deux hôpitaux situés en ville
Bref, pour les personnes étudiantes, les jeunes familles ou les professionnel.le.s en télétravail, Sherbrooke représente une option stratégique.
Un virage vers les villes secondaires
Le rapport de liv.rent souligne que l’abordabilité est devenue un enjeu majeur au pays, alors que la hausse du coût de la vie dépasse celle des salaires. Résultat : de plus en plus de Canadien.ne.s revoient leurs priorités et quittent les grands centres pour des villes plus accessibles.
Les facteurs qui déterminent l’abordabilité incluent :
- le coût du logement
- les dépenses courantes, comme l’épicerie, le transport et les services publics
- la qualité de vie offerte en échange du prix payé
Autrement dit, il ne suffit plus de trouver un loyer bas : les personnes locataires recherchent un bon rapport qualité-prix.
Les villes les plus abordables au Canada en 2026
Sherbrooke, Québec
- 1 100 $
- Ville universitaire avec coûts de logement bas
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
- 1 000 $
- Capitale provinciale avec faibles coûts de services publics
Saint John, Nouveau-Brunswick
- 1 050 $
- Marché immobilier sous-évalué et style de vie côtier
Regina, Saskatchewan
- 1 080 $
- Marché équilibré et économie stable
Moncton, Nouveau-Brunswick
- 1 100 $
- Communauté bilingue avec faible coût de la vie
