Pire tuerie en milieu scolaire au Canada depuis Polytechnique : Tout ce qu'il faut savoir

La fusillade dans une école secondaire de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a fait 9 morts et 25 blessés.

Une voiture de la GRC.

Une tuerie dans une école de la Colombie-Britannique est survenue ce mardi 10 février, la pire depuis Polytechnique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que dix personnes sont décédées à la suite d’une fusillade survenue mardi dans une école secondaire de Tumbler Ridge, une petite communauté du nord-est de la Colombie-Britannique. Parmi les victimes figure également la tireuse présumée. On fait le point sur la situation.

En début d’après-midi, heure locale, le 10 février, une femme dont l’identité demeure inconnue au moment d’écrire ces lignes est entrée dans l’école secondaire de Tumbler Ridge et a ouvert le feu sur les personnes se trouvant sur son passage.

Selon les autorités, six victimes ont été retrouvées à l’intérieur de l’établissement. À ce nombre s’ajoute la tireuse présumée, qui a été retrouvée sans vie « avec ce qui semble être une blessure auto-infligée », indique la GRC.

Une autre personne est décédée pendant son transport de l’établissement scolaire vers l’hôpital. Deux personnes blessées ont été héliportées vers un centre hospitalier avec des blessures graves ou mettant leur vie en danger.

Environ 25 autres individus sont présentement pris en charge dans un établissement de santé local pour des lésions qui ne mettent pas leur vie en péril.

La police a également identifié un deuxième lieu qui pourrait être lié à l’incident, alors que deux victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence de la région.

Au total, la GRC n’a pas précisé l’âge des victimes ni indiqué si la tireuse était mineure ou majeure.

La fusillade de Tumbler Ridge est devenue l'une des plus meurtrières en milieu scolaire dans l'histoire récente du Canada, après la tuerie de Polytechnique de Montréal, survenue le 6 décembre 1989. Quatorze étudiantes avaient été assassinées par un tireur en raison de leur sexe.

Une fusillade qui touche le monde entier

La tragédie de Tumbler Ridge a retenti aux quatre coins de la planète et a fait la une de médias un peu partout dans le monde.

Sur la scène politique internationale, plusieurs chefs d’État ont tenu à offrir leurs condoléances aux familles touchées et à la population canadienne.

C’est le cas notamment du chancelier allemand, Friedrich Merz. Sur le réseau social X, il a déclaré que cette tragédie avait « profondément bouleversé l’Allemagne ».

« Nos pensées vont aux habitantes et habitants de Tumbler Ridge qui pleurent leurs proches, leurs amis et leurs êtres chers. Je souhaite un prompt rétablissement à celles et ceux qui ont été blessés », a-t-il affirmé sur X.

De son côté, le président français, Emmanuel Macron, a lui aussi offert ses condoléances aux familles des victimes, aux personnes blessées et à la communauté, précisant que « la France se tient aux côtés des Canadiens ».

« Face à la mort d’enfants, personne ne devrait rester indifférent. De telles tragédies ne devraient jamais se produire », a publié sur X le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Au Canada, le premier ministre Mark Carney a déclaré, par communiqué, être « bouleversé par la terrible fusillade ». « Mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers dans cet acte de violence horrible », dit-il.

En mêlée de presse, ce mercredi matin, le chef libéral a annoncé que les drapeaux canadiens d'édifice fédéraux à travers le pays allaient être mis en berne.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est pour sa part dit « profondément attristé » par le drame de Tumbler Ridge, soulignant que la Belle Province était « solidaire de la Colombie-Britannique dans cette épreuve ».

