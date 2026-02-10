Une expérience immersive Harry Potter arrive à Montréal et t'as même une baguette interactive

OUI, il va y avoir de la bière au beurre.🍻

Une salle de l'expérience « Harry Potter : Visions de la magie » qui visite Montréal en mars.

Une expérience immersive Harry Potter arrive à Montréal ce printemps.

Warner Bros Studio | Courtoisie
Éditrice Junior

Avis aux sorciers, sorcières et moldu.e.s passionné.e.s de l'univers d'Harry Potter : une expérience immersive pleine de magie débarque à Montréal dès ce printemps et ça s'annonce incroyable. Ce n'est peut-être pas un voyage au Wizarding World de Universal Orlando en Floride, mais ça promet d'être une des activités thématiques du genre les plus excitantes en ville.

Acclamée ailleurs dans le monde, Harry Potter : Visions de la magie sera présentée à la Place Bonaventure à compter du 27 mars 2026, et ce, pour la toute première fois au Canada.

Portée par Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment et NEON, en collaboration avec le producteur montréalais EMM Williams Productions, cette exposition est conçue comme un parcours libre qui t’invite à explorer certains des lieux les plus mystérieux de la saga populaire durant environ une heure.

Le plus intéressant dans tout ça? C'est que tu pourras vraiment te prendre pour un être magique alors que ta baguette jouera un rôle central lors de ta visite. Elle te permet d’illuminer l’invisible, d’interagir avec les décors et de faire apparaître des détails cachés à chaque détour.

Et ce n'est pas simplement une petite salle qui t'attend. Le parcours se déploie à travers huit environnements tout droit sortis du monde des sorciers, chacun offrant une atmosphère et une expérience uniques. L’aventure débute à bord du Magicobus, qui te mène à travers Londres jusqu'au 12, square Grimmaurd, où tu peux explorer la demeure ancestrale de la famille Black. Tu poursuis ensuite ta route dans les Ministères de la Magie de Londres, Paris et New York, réunis dans une installation multimédia où chaque interaction dévoile de nouvelles surprises.

La magie prend une forme bien différente dans la Ménagerie de Norbert Dragonneau, un monde rempli de créatures fantastiques logées dans une valise extraordinaire. Si tu as suivi la saga des Animeaux Fantastiques, sache que Niffleurs, Strangulots et autres habitants fascinants de cet univers seront de la partie. La Salle des Prophéties t’enveloppe ensuite dans une atmosphère mystérieuse avec ses orbes lumineux et ses murmures du futur, avant de t’entraîner dans les passages sombres et intrigants de l’allée des Embrumes.

Tu pourras également découvrir la Salle sur Demande et même plonger dans la Pensine, au cœur des souvenirs marquants de l’histoire de Harry.

La boutique officielle de l’exposition Harry Potter : Visions de la magie.
Warner Bros Studio | Courtoisie

Avant de quitter les lieux, tu peux te gâter à la boutique officielle de l’exposition. Tu y trouveras une sélection de produits exclusifs et d’objets de collection Harry Potter.

Et avant que tu ne te poses la question : OUI, tu pourras savourer la mythique Bièraubeurre, avec sa mousse onctueuse.

Les fans peuvent dès maintenant s’inscrire à la liste d’attente afin d’accéder à la prévente et obtenir leurs billets avant l’ouverture officielle de la billetterie, prévue le mardi 17 février.

« Harry Potter: Visions de la Magie » à Montréal

Prix : À venir

Quand : Du mercredi au lundi, de 10h à 22h dès le 27 mars 2026

Adresse : Place Bonaventure - 800, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC

Accessibilité : Harry Potter: Visions de la Magie dispose d’installations et de services accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Les visiteurs ayant des sensibilités sensorielles doivent noter que l'expérience comprend de la musique d’ambiance, des lumières clignotantes, des effets de brouillard, ainsi que des sons et vidéos activés par le mouvement, en plus d’autres éléments multimédias.

Site Internet de Harry Potter : Visions de la magie

