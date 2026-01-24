6 activités à Montréal qui valent vraiment la peine en hiver selon les Québécois

Ta bucket list est prête!

Une personne au Les Trois Monkeys. Droite : Deux personnes au spa Bota Bota.

Quoi faire à Montréal? 6 activités qui valent vraiment la peine en hiver selon les Québécois.

Éditrice Junior

Même quand le mercure chute, Montréal ne manque pas d’idées pour sortir, s’amuser et briser la routine hivernale, que ce soit entre ami.e.s, en couple ou en solo. Pour éviter de perdre ton temps (et ton argent) sur des activités qui ne valent pas le détour, Narcity Québec a demandé au public de nommer les attractions qui méritent vraiment une visite durant la saison froide.

Résultat : une liste de six endroits qui ont été repérés dans les recommandations. De quoi te bâtir une bucket list clé en main pour occuper tes prochaines semaines d’hiver, entre expériences incontournables, moments spectaculaires et points de vue qui font oublier le froid.

Les Trois Monkeys

Prix : À partir de 6,95 $ par personne

Quand : Du dimanche au jeudi de 11 h à 23 h, le vendredi et samedi de 11 h à 1 h

Adresse : Les Trois Monkeys - 1455, rue Peel, Suite 200, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : En plus de proposer des arcades, du bowling, du laser tag, des fléchettes et bien plus, le Trois Monkeys te permet aussi d’essayer un mini-golf qui sort complètement de l’ordinaire. Avec ce parcours de dix trous, inutile de tenir le pointage : le système s’en charge pour toi, tout en ajoutant des défis ludiques. Selon le site Web de l’établissement, « à chaque trou, une combinaison unique de vitesse, de précision et même de questions de culture générale déterminera votre score ». Bref, une expérience qui te permet de mettre à profit plusieurs de tes talents en même temps.

Site Internet de Les Trois Monkeys

La Grande Roue de Montréal

Prix : À partir de 28 $ par adulte en soirée

Quand : Tous les jours de 10 h à 23 h

Adresse : La Grande Roue de Montréal - 362, rue de la Commune E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : L’un des incontournables de la ville est la Grande Roue de Montréal. Avec ses 60 mètres de hauteur, ce manège situé dans le Vieux-Port offre une vue à 360 degrés sur la métropole. Malgré son prix, ça vaut la peine d’y faire un tour au moins une fois dans sa vie. En hiver, la vue au coucher du soleil et la possibilité de savourer un bon chocolat chaud dans une cabine chauffée pour oublier le froid rendent l’expérience encore plus mémorable.

Et pour une expérience ultime, tu peux sélectionner la cabine VIP, qui propose un plancher en verre et quatre grands sièges recouverts de cuir italien, pour 80 $ pour deux billets.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Site Internet de la Grande Roue de Montréal

Aller au spa

Prix : À partir de 60 $ pour l'accès de 2 heures au circuit d'eaux en soirée

Adresse : Intersection des rues de la Commune et McGill, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Quand l’hiver s’installe et que le froid te rentre dans les os, rien de mieux que d’admirer le paysage bien au chaud dans un spa extérieur. Avec sa vue incroyable sur le Vieux-Port et le fleuve Saint-Laurent, le Bota Bota est clairement une valeur sûre pour relaxer sans quitter la ville.

C’est l’endroit parfait pour décrocher, jaser dans les bassins chauffés, regarder Montréal s’illuminer et profiter de la saison froide à ton rythme, même si tu es plutôt team chaleur. Petit bonus : en y allant en soirée, l’accès est plus abordable, à partir de 60 $, ce qui rend l’expérience encore plus tentante.

Site Internet du Bota Bota

Festilumi

Prix : À partir de 14,95 $ + taxes

Quand : Jusqu'au 1er février 2026, sur réservation

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’ajouter une bonne dose de magie à ton hiver à Montréal, le parcours lumineux Festilumi est une sortie à ne pas manquer.

Au fil de la promenade, tu découvriras treize univers immersifs illuminés par plus de 20 millions de lumières. Entre les tunnels lumineux spectaculaires, les installations étincelantes, les murales brillantes et l’ambiance musicale qui accompagne chaque section, chaque pas te donne l’impression de changer de décor. Et comme l’expérience se termine le 1er février, c’est le moment parfait pour en profiter : des rabais sont actuellement offerts sur les billets.

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.

Site Internet de Festilumi

Patiner à la Place des arts ou au parc Jean Drapeau.

Prix : Accès gratuit en tout temps aux deux patinoires

Quand :

  • Esplanade Tranquille - Tous les jours jusqu'au printemps (selon les conditions)
  • Sentier des patineurs - Tous les jours jusqu'au 8 mars 2026

Adresse :

  • Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC
  • Parc Jean-Drapeau - Île Sainte-Hélène, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches des activités hivernales à faire à Montréal, ces deux patinoires méritent clairement une place sur ta liste. Du côté du Quartier des spectacles, la patinoire la plus colorée de la ville est de retour, avec sa grande surface de glace, sa musique qui accompagne les tours de piste et son ambiance chaleureuse grâce aux foyers extérieurs et à l’espace central pour se réchauffer. C’est l’endroit parfait pour une sortie romantique ou une virée entre ami.e.s, patins loués sur place.

De son côté, le parc Jean-Drapeau se transforme chaque hiver en véritable terrain de jeu gratuit. Entre la patinoire illuminée, la glissade, le ski de fond, la raquette et même le vélo d’hiver, tu peux facilement y passer tout un après-midi sans te ruiner. Deux endroits incontournables à visiter quand Montréal se couvre de neige.

Site Internet du Quartier des spectacles

Te promener sur le bord du Canal de Lachine

Prix : Gratuit

Quand : En tout temps

Adresse : Canal de Lachine - 500, chemin des Iroquois, Lachine, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le canal de Lachine, qui s’étire sur 14,5 km entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis, est l’endroit idéal pour une promenade hivernale quand le soleil est au rendez-vous. Avec un café, un thé ou un chocolat chaud à la main, tu peux longer l’eau, admirer les paysages enneigés et profiter d’un bon bol d’air frais sans même quitter la ville.

Site Internet de Québec Vacances

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

