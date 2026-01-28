7 activités entre 0 $ et 35 $ pour sortir et te faire du fun ce week-end à Montréal
Dehors ou à l'intérieur, ton week-end s'annonce WOW!
Si tu te demandes quoi faire de ton week-end du 30 janvier au 1er février à Montréal, on a plusieurs suggestions d'activités gratuites ou allant jusqu'à 35 $ à te proposer. Tu verras que, même si sortir en ville, ça peut coûter cher, en sachant où aller, tu peux vraiment passer un bon moment tout en respectant ton budget.
Voici donc les trouvailles qu'on a faites pour t'éviter de trop dépenser ou de perdre du temps à chercher quoi faire de ta fin de semaine.
Te gâter avec des huîtres à 1 $
Prix : Huîtres à 1 $
Quand : Tous les dimanches et lundis, toute la soirée
Adresse : Bar Dominion – 1243, rue Metcalfe, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de profiter du dernier jour de la fin de semaine, pourquoi ne pas te gâter avec des huîtres à 1 $, servies dans une ambiance de bar britannique d'antan? Le Bar Dominion te propose cette aubaine les dimanches et les lundis soirs.
Tu peux donc opter pour une soirée huîtres et cocktail pour une sortie à petit prix, ou encore pour un souper plus complet avec ta personne favorite, alors que des plats comme le tartare de bœuf avec rémoulade de céleri-rave et crumble de parmesan, le tataki de thon ahi au miso, accompagné de concombre et d’orange, le gravlax de saumon à l’aneth, le cocktail de crevettes avec sauce chili ou encore le steak et frites d’onglet, sauce au vin rouge sont au menu.
Et si, avec tes huîtres, tu veux simplement te sucrer le bec, laisse-toi tenter par le sticky toffee pudding au mascarpone fouetté, servi chaud et qui promet de ravir tes papilles gustatives.
Profiter des samedis après-midi gratuits d'Igloofest
Prix : Gratuit
Quand : Ce samedi, de 13 h à 18 h
Adresse : Quai Jacques-Cartier - Vieux-Port de Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de passer à côté de l’ambiance unique d’Igloofest l’hiver à Montréal. En plus de ses soirées populaires, le festival transforme aussi ses samedis après-midi en véritables terrains de jeu festifs et accessibles à tout le monde, sans billet. Pour une avant-dernière fois, le site du Vieux-Port s’anime avec des performances de DJ aisni que des activités extérieures, comme une grande glissade et plusieurs jeux géants, dont le Jenga, le washer, la balle en échelle et le Puissance 4. Sur place, tu trouveras aussi des camions de cuisine de rue et des bars proposant cocktails, chocolats chauds et autres douceurs parfaites pour se réchauffer.
Faire une activité créative
Prix : 35 $ par adulte pour cinq à dix bombes de bain, 20 $ par enfant pour trois à cinq bombes de bain
Quand : Sur réservation
Adresse : Savonnerie M’Nonna – 3475, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire une activité qui te permet de t'offrir un moment self-care plus tard, tu peux aller faire des bombes de bain de tes propres mains grâce à l'atelier de la Savonnerie M’Nonna. Tout est fourni, tu peux donc créer des bombes de bain de différentes tailles, les personnaliser avec couleurs, huiles essentielles et décorations, le tout avec un accompagnement simple et clair.
Participer à une soirée peinture et cocktail
Prix : Billets à partir de 27,99 $
Quand : Le vendredi 30 janvier 2026, de 18 h 30 à 21 h
Adresse : Chez Devi – 1450, rue Crescent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette soirée paint night et cocktails combine art, rencontres et ambiance détendue. Que tu participes seul.e ou accompagné.e, l’événement te permet de passer du bon temps autour d’un verre tout en laissant aller ta créativité lors d'un atelier de peinture guidé accessible à tout le monde, même sans expérience. Tout le matériel est fourni et l’atmosphère rassemble une communauté de personnes dans la vingtaine et la trentaine, venues pour créer et socialiser.
Découvrir le Carnaval LUMINO
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 31 janvier, de 16 h à 20 h
Adresse : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Alors que le parcours LUMINO est de retour en ville, un événement spécial aura lieu en plein cœur du Quartier des spectacles. Durant un après-midi, le Carnaval LUMINO animera la place des Festival avec des installations interactives, des personnages lumineux géants, des prestations artistiques, de la musique, ainsi que des animations de cirque et DJ. C’est l’occasion parfaite de profiter de l’hiver montréalais dans une ambiance magique, accessible et entièrement gratuite.
Faire le plein de jeux de société à petits prix
Prix : À partir de 5 $, lots de jeux allant jusqu'à 200 $ et +
Quand : Du 31 janvier au 2 février, de 9 h à 17 h
Adresse : Ludold - 6620, boul. des Galeries d'Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores les soirées jeux de société pour occuper tes soirées d'hiver bien au chaud, ne manque pas la vente de jeux usagés du Ludold. Tu peux faire des trouvailles à des prix aussi bas que 5 $, ce qui te permettra de remplir ta ludothèque de nouveauté excitante, sans ruiner ton budget.
Accessibilité : En partie accessible aux fauteuils roulants, il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d'y aller lors des journées moins achalandées, soit le dimanche et le lundi
T'amuser au Classique hivernal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 31 janvier 2026 de 13 h à 17 h
Adresse : Parc de l’Hôtel-de-Ville - 11370, rue Notre-Dame, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À l’occasion du Classique hivernal, le parc de l’Hôtel-de-Ville prend des airs de grande fête extérieure où petit.e.s et grand.e.s peuvent s’amuser pleinement. Le site propose une foule d’activités, allant du labyrinthe à l’Eurobungy avec trampoline, en passant par des parcours de fatbike et de raquette, pour bouger et profiter de la saison froide. Sur place, l’ambiance est rythmée par des animations, un DJ et des sculptures de glace, sans oublier les beignes d’antan et les boissons chaudes, parfaits pour se réchauffer lors de cette sortie conviviale et familiale.
Accessibilité : Site extérieur
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.