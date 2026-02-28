9 activités GRATUITES à Montréal qui méritent une place sur ta bucket list en mars
Des sorties à ne pas manquer!
Mars à Montréal, c'est cette période un peu floue entre l'hiver qui s'accroche et le printemps qui pointe le bout de son nez. Les températures commencent à radoucir, les terrasses sont encore loin, mais la ville, elle, est déjà en train de s'éveiller. Et bonne nouvelle : pas besoin de vider ton portefeuille pour en profiter. Ce mois-ci, plusieurs activités gratuites à Montréal valent vraiment le détour.
À lire également : Une expérience Harry Potter arrive à Montréal et les billets s'envolent comme un Nimbus 2000
Avec Montréal en lumière, la semaine de relâche et les rendez-vous événementiels à ne pas manquer, les suggestions suivantes proposent une multitude d'options, histoire de t'amuser sans dépenser dans la métropole.
Aller à Montréal en lumière
Prix : Plusieurs activités gratuites
Quand : Du 27 février au 7 mars 2026
Adresse : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Montréal en Lumière s’installe de nouveau à la Place des Festivals jusqu'au 7 mars, avec une foule d’activités gratuites qui métamorphosent le centre-ville en terrain de jeu hivernal géant. Sur place, tu pourras patiner sur un parcours glacé illuminé, bouger au rythme des DJ, participer à différentes animations et profiter d’un tour de grande roue gratos.
Assister aux concerts de Cabane Panache
Prix : Accès gratuit, nourriture entre 6 et 8 $ (4 $ pour la tire)
Quand : Du 19 au 22 mars 2026
Adresse : Promenade Wellington - (secteur entre les rues Galt, Rielle, Willibrord et Gordon) Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le festival Cabane Panache revient à Verdun pour une 14e édition, tu peux donc en profiter pour profiter gratuitement des concerts offerts tout au long des quatre jours de l'événement. Des noms comme Bon Enfant, Mononc’Serge & Anonymus et La Bottine Souriante sont notamment à l'affiche, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une foule d'activités inspirées des traditions des cabanes à sucre.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, espaces extérieurs
T'habiller en vert et aller au Défilé de la Saint-Patrick
Prix : Gratuit
Quand : Le 22 mars 2026 dès 12 h
Adresse : Boul. Maisonneuve Ouest - De la rue Saint-Marc à la rue Saint-Urbain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Défilé de la Saint-Patrick sera de retour le dimanche 22 mars 2026 dès 12 h pour une nouvelle édition dans les rues de Montréal. L'événement mettra à l’honneur la tradition irlandaise avec son cortège festif, ses tartans, ses drapeaux et, bien sûr, le son emblématique des cornemuses. Prépare tes touches de vert et joins-toi à la foule pour célébrer cette grande tradition bien aimée à Montréal.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Faire du yoga dans la neige
Prix : Gratuit
Quand : Tous les dimanches de 10 h 15 à 11 h, jusqu'au 22 mars 2026
Adresse : Parcours Gouin - 10905, rue Basile-Routhier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu peux combiner ton amour du yoga et de la neige en allant au Parcours Gouin les dimanches matins. Habille-toi de plusieurs couches, et présente-toi avec ton tapis de yoga, une petite couverture, une boisson chaude, histoire de te réchauffer de l'intérieur et des mouchoirs en cas de petit nez qui coule. Entouré.e par la nature, tu pourras ainsi profiter d'une séance d'environ 45 minutes, qui sera déplacée à l'intérieur pour les 25 premières personnes arrivées si jamais le mercure baisse sous la barre de -20 ℃.
Patiner tout en couleur
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 28 février 2026 de 13 h 30 à 14 h 30
Adresse : Place du Village - 1114, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : C’est la glisse en couleurs à la Place du Village. Tu es donc invité.e à enfiler tes patins et à sortir tes accessoires les plus colorés pour un après-midi de patinage festif au son de la musique. L’activité, organisée par l’Arrondissement de Ville-Marie en collaboration avec Skatespace, promet une ambiance festive sur la glace pendant une heure. Et si tu n’as pas d’équipement, sache qu'un prêt de patins gratuit est offert sur place en quantité limitée.
Essayer des sports aux Galeries d’Anjou
Prix : Gratuit
Quand : Du mercredi 4 mars au samedi 7 mars 2026
Adresse : Galeries d’Anjou - 7999, boul. des Galeries-d’Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant la semaine de relâche, les Galeries d’Anjou se transforment en un événement sportif gratuit présenté en collaboration avec le RSEQ. Pendant quatre jours, tu pourras tester différentes disciplines dans la zone sportive comme le hockey, le football, le tennis et le rameur, pendant que les tout-petits profiteront d’un espace adapté avec modules d’escalade douce et jeux sensoriels.
Il y aura aussi une zone agilité avec spikeball, quilles finlandaises et concours quotidiens, des défis d’endurance et un défi collectif de planche avec Crunch Fitness, sans oublier des performances et ateliers participatifs de danse.
Visiter la Kermesse LUMINO
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 6 mars 2026 de 16 h à 20 h
Adresse : Place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le temps d’une soirée, la Kermesse LUMINO s’installe aux Glissades Gamelin avec un univers festif où la lumière devient source de plaisir et d’émerveillement. Au programme, maquillage fluorescent, spectacle clownesque, animation lumineuse, jonglerie et DJ humoristique pour une ambiance conviviale pensée pour toute la famille. Le public est invité à porter des accessoires lumineux pour ajouter à la magie de la soirée, et le site des Glissades Gamelin sera aussi ouvert pour l’occasion.
Aller au musée
Prix : Gratuit le premier dimanche de chaque mois (les collections seulement), les Samedis matin en famille BMO, en tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent
Heures d'ouverture : Le dimanche de 10 h à 17 h, les samedis de 10 h à 13 h
Adresse : Musée des beaux-arts Montréal - 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec près de 47 000 œuvres allant de l’Antiquité à la création contemporaine, le MBAM fait partie de ces lieux où les heures passent sans que tu t’en rendes compte. Sa collection rassemble de l’art québécois, canadien et autochtone, en plus de pièces provenant des quatre coins du globe. Résultat, la programmation met régulièrement de l’avant des expositions qui invitent à la réflexion et qui proposent des perspectives moins convenues.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Rire à des spectacles d'humour
Prix : Gratuit
Quand : Les lundis à partir du 2 mars 2026 (six représentations) à 19 h 30, ouverture des portes à 18 h 30
Adresse : Casino de Montréal - 1, av. du Casino, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Juste pour rire Comédie Club en tournée s’arrête au Casino de Montréal pour une série de six soirées d’humour dans une ambiance intime typique des stand-up et comedy clubs américains. Pendant 90 minutes et sans entracte, des humoristes francophones prendront place sur scène avec un répertoire 100 % en français pour te faire rire sans interruption. La formule cabaret signifie qu’aucun siège n’est assigné et que les places sont limitées, alors mieux vaut arriver tôt. L’accès est réservé aux personnes de 18 ans et plus, ce qui en fait une sortie parfaite entre ami.e.s pour décrocher le temps d’une soirée.