La plus longue piste de karting intérieure au pays arrive à Québec dans un projet de 18M$
Cinéma 7D, allées de quilles, laser tag, arcades et plus encore!
Les fans de sorties originales qui offrent autant de moments forts que d'activités diversifiées auront bientôt une nouvelle adresse à ajouter à leur bucket list. TAG E-Karting s’installe aux Promenades Beauport à Québec avec un projet de plus de 18 millions de dollars, et surtout, avec la plus longue piste de karting intérieure au Canada.
Au cœur du concept : deux pistes de karting électriques spectaculaires, multi niveaux et lumineuses, de plus de 300 mètres chacune. On y retrouvera une combinaison de virages, dont certains inclinés comme sur un circuit de type Nascar. Une fois combinées, elles formeront une super track de 616 mètres, ce qui en fera officiellement la plus longue piste intérieure au pays.
La super track de karting de 616 mètres du TAG E-Karting. TAG E-Karting | Courtoisie
Le parcours misera aussi sur un visuel futuriste grâce à un système d’illumination DEL permettant de modifier l’ambiance et certaines configurations. Les karts, importés d’Italie, figurent parmi les plus performants au monde selon l’entreprise, promettant une expérience rapide et intense.
Le complexe, qui devrait ouvrir au printemps 2027, s’étendra sur 75 000 pieds carrés et ne se limitera pas au karting. Le public pourra aussi profiter d’un cinéma 7D, de simulateurs de course, d’allées de quilles, d’un laser tag, d’arcades, d’un plancher de jeux interactifs, d’allées de lancer de la hache, d’un aréna de réalité virtuelle, ainsi que d’un restaurant-bar sportif haut de gamme et de salles corporatives multi écrans.
En plus d’ajouter une nouvelle attraction intérieure d’envergure à Québec, le projet devrait générer plus de 120 emplois à maturité.
Ce nouvel emplacement s’annonce comme l’un des plus gros centres de divertissement intérieur de la région, alors reste à l'affut pour savoir exactement quand tu pourras aller découvrir les lieux!
TAG E-Karting à Québec
Quand : Printemps 2027
Adresse : Promenades Beauport - 3333, rue du Carrefour, Québec, QC
